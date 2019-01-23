 ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения захваченных украинских моряков, - представительство при СЕ. ФОТО

Об этом говорится в микроблоге Twitter Представительства Евросоюза при Совете Европы, информирует Цензор.НЕТ.

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"ЕС ожидает от России немедленно освободить захваченных моряков и обеспечить, чтобы раненые члены экипажа получали соответствующее медицинское лечение", - подчеркивают в представительстве.

Твит сделан по итогам встречи главы делегации ЕС в Совете Европы Меглены Кунева с родственниками захваченных Россией украинских моряков, состоявшейся в Страсбурге. В сообщении также отмечается, что на встрече высказывалась обеспокоенность ухудшением ситуации с состоянием здоровья украинских моряков.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.