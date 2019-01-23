EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  2165  12
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1006) военнопленные (363) моряки (555) Россия (71818) Евросоюз (12254)

 ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения захваченных украинских моряков, - представительство при СЕ. ФОТО

В Европейском союзе продолжают ожидать от Российской Федерации немедленного освобождения украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в микроблоге Twitter Представительства Евросоюза при Совете Европы, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемещенные в тюрьму "Лефортово" раненные украинские моряки, не смогут получить там надлежащую медпомощь, - Денисова

"ЕС ожидает от России немедленно освободить захваченных моряков и обеспечить, чтобы раненые члены экипажа получали соответствующее медицинское лечение", - подчеркивают в представительстве.

Твит сделан по итогам встречи главы делегации ЕС в Совете Европы Меглены Кунева с родственниками захваченных Россией украинских моряков, состоявшейся в Страсбурге. В сообщении также отмечается, что на встрече высказывалась обеспокоенность ухудшением ситуации с состоянием здоровья украинских моряков.

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения захваченных украинских моряков, - представительство при СЕ 01

Также читайте: Требуем от РФ направить раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи, - Денисова официально обратилась к послам стран ЕС

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения захваченных украинских моряков, - представительство при СЕ 02

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: РФ ищет способы влиять на крымских адвокатов, защищающих украинских военнопленных моряков, - Джелялов

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/p3108002
 
   
 Топ комментарии
 
"что в среду, 23 января, суд арестовал на два месяца до 22 января 2019 года"

Петля времени?
 показать весь комментарий
 
Ці звернення нічого не дають, але виховують ЄС. Хоча Меркель та інші політики роблять вигляд, що вони демократичні. Будують бізнес з росією та заробляють кроваві гроші.
 показать весь комментарий
 
Так освободить или обеспечить мед-помощью? Лишь бы дежурно отдежурить. Давайте реально скажем неприятное. До выборов никого не выпустят. Если косатая или бойко-убойко станут у власти---то выпустят. Если кто либо другой---врядли. Такова цена свободы и независимости. Это стоит всегда дорого. Вот они и платят эту цену. Пора и давно вводить визовый режим. А по пограничным областям ввести и тоже давно военно-гражданскую администрацию. Уже сформирована Нац Гвардия, Погран-служба тоже обновилась и максимально быстро принять закон об огнестреле с 21 года. Тот кандидат что пообещает это до лета сделать---победит. Но вот беда---такого пока нет. Скорее всего и не будет в ближайшие годы. Вооружённый как и богатый всегда свободный. Мы пока не готовы быть свободными а властям этого и надо. Всё логично.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сообщается, что в среду, 23 января, суд арестовал на два месяца до 22 января 2019 года мужчину, захватившего вчера самолет "Аэрофлота" Москва-Сургут, передает "Диалог.UA".

Также из материалов дела стало известно о том, что Павел Шаповалов якобы имеет причастие к терактам, произошедшим в злополучный день 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Данную выдержку из материалов дела зачитал судья Ринат Ахметов.

Ринат Леонидович?
 показать весь комментарий
 
 
"что в среду, 23 января, суд арестовал на два месяца до 22 января 2019 года"

Петля времени?
 показать весь комментарий
 
 
Это типо как обращение к людоеду-не ешь меня!
 показать весь комментарий
 
 
Ввши предложения?
Прєдупрєдительньій ракетно ядерньій удар Мінітменами по мавзолею?
 показать весь комментарий
 
Ці звернення нічого не дають, але виховують ЄС. Хоча Меркель та інші політики роблять вигляд, що вони демократичні. Будують бізнес з росією та заробляють кроваві гроші.
 показать весь комментарий
 
 
Так освободить или обеспечить мед-помощью? Лишь бы дежурно отдежурить. Давайте реально скажем неприятное. До выборов никого не выпустят. Если косатая или бойко-убойко станут у власти---то выпустят. Если кто либо другой---врядли. Такова цена свободы и независимости. Это стоит всегда дорого. Вот они и платят эту цену. Пора и давно вводить визовый режим. А по пограничным областям ввести и тоже давно военно-гражданскую администрацию. Уже сформирована Нац Гвардия, Погран-служба тоже обновилась и максимально быстро принять закон об огнестреле с 21 года. Тот кандидат что пообещает это до лета сделать---победит. Но вот беда---такого пока нет. Скорее всего и не будет в ближайшие годы. Вооружённый как и богатый всегда свободный. Мы пока не готовы быть свободными а властям этого и надо. Всё логично.
 показать весь комментарий
 
 
Братья-украинцы, война ещё не начиналась даже. Самое тяжёлое ещё впереди. Но мы обязательно победим. Мы не отчаялись, не упали духом, не разочаровались и не сдаёмся. Плач ещё не дал никому свободы, но тот, кто борется - обретёт весь мир. Украина ещё будет буквально от Сяна до Дона. Но никто нам её не подарит. Призываю всех патриотов: вооружайтесь. Мы обязаны создать народное ополчение сами, если государство не спешит это делать, по образцу швейцарского. У каждого дома должен стоять автомат в сейфе, или хотя бы дробовик. Каждый несудимый имеет право приобрести его на законных основаниях. И пусть он не стреляет очередями (в случае войны восстановить дело техники), пусть нельзя иметь гранаты, гранатомёты, пистолеты, но как минимум одна единица оружия должна быть у каждого патриота любого пола. У кого есть средства - приобретайте снайперские винтовки. Запасайтесь патронами. Получить разрешение на длинноствол не сложнее, чем водительские права, даже легче, и не надо никаких взяток, не надо быть охотником, журналистом, судьёй или мусором. Если будут вопросы - обращайтесь.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕС ожидает от РФ немедленного освобождения захваченных украинских моряков, - представительство при СЕ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх