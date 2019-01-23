EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  13828  153
Все про:Венесуэла (109) Трамп (2163) Мадуро (6)

 Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Американский лидер Дональд Трамп в среду заявил, что с этого момента считает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы экс-председателя Национальной ассамблеи этой страны Хуана Гуаидо.

"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На президента Венесуэлы Мадуро во время парада совершили покушение при помощи дронов. ВИДЕО

23 января после массовых протестов в стране, спикер парламента и лидер оппозиции Хосе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы согласно трем статьям венесуэльской конституции. 

Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране 01

В этом качестве Гуаидо потребовал от армии перейти в его подчинение и запретил ей выполнять приказы Мадуро, предупредив об ответственности.


Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране 02

Источник: https://censor.net.ua/p3107988
 
   
 Топ комментарии
 
У кацапів поменьшало на одного "брата")))
 показать весь комментарий
 
Розвиваю думку,тепер з Вінесуели попре нафта,і ціна стане ще нижча,привіт Ху"ло))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Венесуэлой должен править "Пиночет" ,Диктатор Пиночет убил президента и уничтожил тысячи чилийцев ,а Солвадор мог бы уничтожить миллионы.
 показать весь комментарий
 
Коли хтось намагається пригадати події в Чилі і починає плутатися кого вбили, кого посадили і як випустили, йому завжли нагадують совєцький фольклор.
"Чилі-Чилі. тралі-валі. Корвалана посадили, а Альєнде розстріляли.
Альєнде, Адьєнде, убили президента..."
І ще: "обменяли хулигана на луиса корвалана. Где б нам взять такую б--дь, чтоб на брежнева сменять?"
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, еще один "одобрямс" в ООН для росиси накрылся медным тазом!
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь...
А я просто счастлива)
 показать весь комментарий
 
 
...а все равно долго у власти продержался бывший водитель автобуса, сасалист Мадуро.
 показать весь комментарий
 
Один билет Каракас-Ростов, пожалуйста
 показать весь комментарий
 
 
Я уже точно не помню, во сколько Мадуро обещал снизить цену на газ для населения. То ли в 2 раза, то ли в 4 раза, но результатами его обещаний венесуэльцы наелись досыта, чего нельзя сказать о еде.
Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Гуаідо президентом країни, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5131
 показать весь комментарий
 
 
После победы Тимошенко на выборах, ты сможешь написать заявление, и будешь оплачивать газ по нынешним тарифам. Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Ґуайдо президентом після масових протестів у країні - Цензор.НЕТ 7444
 показать весь комментарий
 
 
Нет, я уверен в победе Каплина- он больше снизит. Страшно подумать, во сколько раз снизят Поплавский с Бобулом. Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Ґуайдо президентом після масових протестів у країні - Цензор.НЕТ 5220
 показать весь комментарий
 
 
То шо скинули мадуро хорошо.
Но никуда не делись миллиони тамошних юльков голосующих за халяву, бесплатний бензин и всеотнять и поделить. Не будет там толку...
 показать весь комментарий
 
 
Они с путиным типа как в монополию играют - мне магазин, а мне завод . . .
Только на политической карте мира.

Хотя в данном случае поддерживаю : друг моего врага - мой враг. Так что Мадуро - не наш.
А враг моего врага - мой друг. Так что спикер парламента - наш.

Больше нефти на рынке, списание долгов перед русскими, минус одна площадка для размещения русских военных баз, минус одна страна, которая признаёт Абхазию, Ю. Осетию, Приднестровье и Крым . . .
 показать весь комментарий
 
 
Я бы не был на столько уверен в большем количестве нефти на рынке, многие винят именно Венесуэлу в обвале стоимости нефти из-за наращивания добычи. Тут больше прорисовывается интерес Китая, который дал кредит им в замен нефти, нежели РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Как сказали бы по Первому каналу и "России-1", на несанкционированный митинг вышли 6-8 тысяч человек.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"будкошататєлі" хочуть викинути законно обраного ..?
от же ж агенти кремля госдєпа ..))
 показать весь комментарий
 
 
В аеропорту Ростова був помічений похмурий Янукович, який когось зустрічав з табличкою "Ростов не резиновый!"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это все потому, что у Мадуро Томоса нет! И он с ним не ездил по стране выступать перед специально свезенными бюджетниками!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
танцюєм-непровокуєм"? де "ліхтарики наша зброя"?
 показать весь комментарий
 
А чего так много топящих за Мадуро троллей? Хутин обкакался от страха?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, обісрався, тільки не хутін, а порошенко.
 показать весь комментарий
 
Военные перевороты в латинской америке это любимый конек ЦРУ, но в данной ситуации они сохранили поставки нефти и мадуру не трогали, но тут хуйла надо попустить, и начали с его лучших друзей
 показать весь комментарий
 
 
ну хуйло думало что
сгоняет туда свой
стратегический бомбардировщик
и все забоятся

а тут раз и ответка прилетела
 показать весь комментарий
 
 
Водителя автобуса в Ростове ожидает завгар Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Гуаідо президентом країни, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8390
 показать весь комментарий
 
 
Когда в России выйдет такое же количество оголодавшего народу, Путин уйдёт за несколько часов.
 показать весь комментарий
 
 
он устроит кровавое побоище, по большому счету ему некуда уходить, при любом раскладе отсранение его от власти означает кирдык
 показать весь комментарий
 
 
почему? у него есть две дороги или на северный полюс или на виселицу.
 показать весь комментарий
 
Только этот "народ" выйдет с портретами сталина((((
Сначала все поломают и погромят, а потом потребуют массовых расстрелов
другого там не дано
 показать весь комментарий
 
 
Того, кто сегодня выведет на улицы Москвы миллионы людей против существующей преступной власти, Трамп объявит президентом России. Не упустите шанс сколенвстающие!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не домовитые
зарабатывают они так
за каждый высер о ЮВТ
им капает а в тему там или нет
никого не волнует
 показать весь комментарий
 
 


Надо срочно мадуре убежище в Ростове организовать. Будет город легитимных президентов.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на то что сегодня решающий день в истории Венесуэлы. Люди начали сжигать офисы партии мадуро, полиция начала по ним стрелять... хряк 2....
 показать весь комментарий
 
 
Хесус Альберто Милано Мендоса, дивизионный генерал вооружённых сил Венесуэлы призвал армию присоединиться к мирному протесту против Мадуро
 показать весь комментарий
 
 
бггг
Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал сотрудникам американского посольства 72 часа, чтобы покинуть страну
 показать весь комментарий
 
Я коренная венесуэлка, вся Венесуэла за Мадуро, здесь не все так однозначно. Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Ґуайдо президентом після масових протестів у країні - Цензор.НЕТ 1109

Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Ґуайдо президентом після масових протестів у країні - Цензор.НЕТ 4243
 показать весь комментарий
 
 
сколько там рашка инвестирувала в поддержку друга? пенсионерам там снова придётся поднапрячся и пенсиями и с более новым пенсионным возрастом )))
 показать весь комментарий
 
Ще одну бензоколонку штормит.Ось,що буваэ,коли нефть основна частина дохода Трамп офіційно визнав главу опозиції Венесуели Ґуайдо президентом після масових протестів у країні - Цензор.НЕТ 7824
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не підтримую Мадуро. Але заява Трампа - це грубе втручання в справи іншої країни.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо, порохоботе, сцикотно стало, да?
 показать весь комментарий
 
 
Украина тоже имеет свой газ, которого хватает для нужд населения.
По Конституции Украины природные богатства принадлежат народу.
При этом мы платим по формуле Роттердам плюс, а народ все больше нищает в богатейшей на природные ресурсы Украине.
Так чем порошенко лучше модуро?
 показать весь комментарий
 
Если Мадура сам не уйдет ,то вероятно о дефиците туалетной бумаги ,речь уже идти не будет ,за ее ненадобностью.
Впрочем вариантик имеется.Как говорится в древних скрепах ,сам погибай ,а боливара выручай.
Но пенсионный возраст придется в Рассеюшки опять повысить на десяточку,дасс,именно повысить.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомТрамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх