 Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом после массовых протестов в стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.
Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
23 января после массовых протестов в стране, спикер парламента и лидер оппозиции Хосе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы согласно трем статьям венесуэльской конституции.
В этом качестве Гуаидо потребовал от армии перейти в его подчинение и запретил ей выполнять приказы Мадуро, предупредив об ответственности.
Venezuela’s opposition filling streets nationwide today in protests against President Maduro and his socialist government. pic.twitter.com/IjzXdd6aOh— NBC News (@NBCNews) 23 січня 2019 р.
anti-Maduro protest being held now in Venezuela— Lee Saks (@Lee_Saks) 23 січня 2019 р.
#OOTTpic.twitter.com/jFzRwLAsbk
"Чилі-Чилі. тралі-валі. Корвалана посадили, а Альєнде розстріляли.
Альєнде, Адьєнде, убили президента..."
І ще: "обменяли хулигана на луиса корвалана. Где б нам взять такую б--дь, чтоб на брежнева сменять?"
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь...
А я просто счастлива)
Но никуда не делись миллиони тамошних юльков голосующих за халяву, бесплатний бензин и всеотнять и поделить. Не будет там толку...
Только на политической карте мира.
Хотя в данном случае поддерживаю : друг моего врага - мой враг. Так что Мадуро - не наш.
А враг моего врага - мой друг. Так что спикер парламента - наш.
Больше нефти на рынке, списание долгов перед русскими, минус одна площадка для размещения русских военных баз, минус одна страна, которая признаёт Абхазию, Ю. Осетию, Приднестровье и Крым . . .
от же ж агенти
кремлягосдєпа ..))
сгоняет туда свой
стратегический бомбардировщик
и все забоятся
а тут раз и ответка прилетела
Сначала все поломают и погромят, а потом потребуют массовых расстрелов
другого там не дано
зарабатывают они так
за каждый высер о ЮВТ
им капает а в тему там или нет
никого не волнует
Надо срочно мадуре убежище в Ростове организовать. Будет город легитимных президентов.
Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал сотрудникам американского посольства 72 часа, чтобы покинуть страну
По Конституции Украины природные богатства принадлежат народу.
При этом мы платим по формуле Роттердам плюс, а народ все больше нищает в богатейшей на природные ресурсы Украине.
Так чем порошенко лучше модуро?
Впрочем вариантик имеется.Как говорится в древних скрепах ,сам погибай ,а боливара выручай.
Но пенсионный возраст придется в Рассеюшки опять повысить на десяточку,дасс,именно повысить.