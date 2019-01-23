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Все про:агитация (352) нападение (1678) палатки (92) Народный фронт (1238)

 Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки "Народного фронта" в Киеве. ФОТО

23 января в Киеве произошло нападение на агитационную палатку партии "Народный фронт". Инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Дворец "Украина".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы. 

В сообщении отмечается: "По показаниям агитаторов, злоумышленник вел себя вызывающе, палатка полностью уничтожена.

Также сегодня инцидент имел место на Крещатике, где неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке.

Партия "Народный фронт" расценивает эти нападения как свидетельство начала грязной избирательной кампании, в которую пытаются погрузить страну отдельные силы.

В то же время вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток нашей партии.

"Народный фронт" обращается ко всем участникам гонки с требованием не допустить нечестных методов ведения кампании.

Мы ожидаем оперативную реакцию правоохранительных органов, оперативного выявления злоумышленников, которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом".

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Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки Народного фронта в Киеве 01
Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки Народного фронта в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3107969
 
   
 Топ комментарии
 
Подяка за потужні і рішучі реформи від вдячного українського народу.. А що буде з агітаційними наметами "сивочолого гетьмана"? Неизвестные совершили нападение на агитационные палатки "Народного фронта" в Киеве - Цензор.НЕТ 3483
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дурня якась.... кому нафіг цей хронт потрібен....вони і так політичні трупи
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Помнится как Авакав разгонял палаточный городок а ветеранов АТО на колени в снег ставили. А сам на их месте свои палатки мразина поставил. Вспоминаем как Авакав и Луцик кричали майдановцам убираться всем на фронт, где их большинство и уничтожили.
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дурня якась.... кому нафіг цей хронт потрібен....вони і так політичні трупи
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Подяка за потужні і рішучі реформи від вдячного українського народу.. А що буде з агітаційними наметами "сивочолого гетьмана"?
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Ай-я-яй!!! Что же ето тварица люди добрые. Аваковский Беркут избили среди бела дня и усе деньги и конхветы которые Авакав приготовил детишкам отобрали....
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Кому платить, чтобы палатки оккупационного блока громили?
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Помнится как Авакав разгонял палаточный городок а ветеранов АТО на колени в снег ставили. А сам на их месте свои палатки мразина поставил. Вспоминаем как Авакав и Луцик кричали майдановцам убираться всем на фронт, где их большинство и уничтожили.
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Неужели еще на что-то надеются, чтобы куда-то попасть, зачем еще ставить палатки, дразнить народ и выбрасывать на это немалые деньги.
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Це ми йдемо до Європи? Та нам до неї як до Місяця рачки.
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Да кому нужен этот народный фронт ? После выборов это сборище корупционеров в тюрьму .
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Ну ничего удивительного,антинародный фронт и Куля в лоба столько украинцам сала за шиворот залило,что ненависть народа к ним воистину безгранична.
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На такое убогое ничтожество как "нАРОДНЫЙ фРОНТ" сЕНЬКИ-кРОЛИКА-зАБОРЧИКА - мог напасть только сам "псевдонародный хронт" - никому больше это унылое дерьмо без рейтинга не нужно... ТЬФУ! "Поллитртехолухи" опять лажанулись!!!
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Рейтинг 0, от і вигадують детективи. Зараз Сеня з шматком палатки по Світу поїде, сльозу пробивать.
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Сами себя шоли, ну шобы хоть цензор вспомнил
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Вчора в магазині став свідком "ізбієнія младеєнцєв". Дві жінки й молодий хлопець з бейджиками "партія Відродження" розпитували присутніх в магазині, чи знають во ни про таку партію, хто в неіі лідер, що лідер балотується на посаду президента і тд і тп. Люди слухали і дуже вяло реагували на них. А потім агітатори дістали рекламки з газетами і почали роздавати і почалося...я зразу не зрозумів в чому проблема, поки мені не дали агітаціонну брошурку з якоіі до мене поспіхався...Петро Олексійович. Агітатори партіі "Відродження" роздавали рекламний матеріал Порошенка П.О. Народ не поняв шутки юмора і випхав агітаторів з магазину, порекомендувавши агітаторам запхати свогопєцю собі ж в гузно. От така куйня малята.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные совершили нападение на агитационные палатки "Народного фронта" в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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