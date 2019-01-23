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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:благотворительность (277) медицина (1747) ремонт (874) волонтеры (1854) Солошенко_Ирина (1)

 Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж

Волонтеры приступили к ремонту палат в отделении гематологии в Национальном институте рака в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну мы начали! Спасибо за помощь! Без вас мы бы не справились. Начали демонтаж. Оплатили аванс 2 000 грн. Оплатила материалы 17 123.15 грн. Еще добавляется к работе - разводка электричества. Вылезла при демонтаже", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дырявая крыша и грибок на стенах: украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака. ФОТО

Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 01
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 02
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 03
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 04
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 05
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 06
Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги 07

Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака

"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3107890
 
   
 Топ комментарии
 
вроде и хорошая новость.. а досадно..
досадно от жлобья при власти, вычищающего все закрома и ворующего даже у онкобольных,
наживающейся на самых беззащитных и уязвимых...
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Минстецьки фотошоп освоили за счет бюджета?А на ремонт палат денег нет.Лучше бы на медицину отдали то,что на минстецявских тварей тратится
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Волнотеры-все волонтеры.Но количество миллионеров среди прикорытных соевошлепков только растет.Потужно,что и говорить
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А ПЕТЯ ЗА ПОЛТОРА МЛН ДОЛЛ МЕРСЕДЕСОВ НАКУПИЛ А НА ФРАНЦУЗ К И Е ВЕРТОЛЕТЫ 500 МЛН ДОЛЛ ПОТРАТИЛИ МАРОДЕРЫ
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Минстецьки фотошоп освоили за счет бюджета?А на ремонт палат денег нет.Лучше бы на медицину отдали то,что на минстецявских тварей тратится
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Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м
Волонтери розпочали ремонт палати в Київському інституті раку на зібрані українцями гроші - Цензор.НЕТ 6156Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.

При этом поставки украинских товаров в Россию снизились на 7%, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное статистическое ведомство
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пора уже нэт зарывать..ибо шатуны не видящие животворящего томоса зраду зрадную тут распространяют..
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Мабуть то Розенблат, Новінський, Бойко та інші скинулись!
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Волнотеры-все волонтеры.Но количество миллионеров среди прикорытных соевошлепков только растет.Потужно,что и говорить
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Врачи часто к ним заходят - чиста поржать над лохами?
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тут 99% населения в категории лохов.. Волонтери розпочали ремонт палати в Київському інституті раку на зібрані українцями гроші - Цензор.НЕТ 9943
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так, але ці 99% наполягають на збереженні цього статусу!
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Продолжайте и дальше, выделенные деньги другим поважнее. Так и проживем.
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а где петя и кличко с мастерками??????????
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После выборов 100млн с его кума репаного надо будет сбить, те шо на "ликарню майбутнього" да и соевого тоже не помешает "пощупать за вымя"...)))
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терпим, бо пукин нападёт..так и вымрем.. Волонтери розпочали ремонт палати в Київському інституті раку на зібрані українцями гроші - Цензор.НЕТ 3882
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вроде и хорошая новость.. а досадно..
досадно от жлобья при власти, вычищающего все закрома и ворующего даже у онкобольных,
наживающейся на самых беззащитных и уязвимых...
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Вы читать умеете?
Есть Национальном институте рака в Киеве, 20 гектар, 40 корпусов.
Там есть отделении гематологии , 4 корпуса
В одном из корпусов есть палаты.
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Гордость за наш великий народ и стыдно за нашу власть !
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Прикол в том что власть то из народа,то есть народная
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Ну конешно,из народа,из бандюков они,из 90х эта шушара,обворовали людей,для себя законы написали ,сми скупили и стали править рассказывая лохам про народную власть,но к народу они никакого отношения не имеют.
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А в это время Гройсман покупает Мерседес за 2.5 миллиона гривен своей жене.
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А кобелевы премии получают по "три лимона"...
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зато чиновники премії собі виписують на міліони...житуха...
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люди платять шалені гроші за операції
невже на ремонт не вистачає ?
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Так певно ж "втіхаря" платять. В карман. А там - жаба.
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Знакомая мне тема с добровольным сбором средств, на то, куда и так бабосы спилены.
Скажите, там ни какая религиозная община случайно не задействована?
У нас так застройщику дома достроить помогают, территорию охранять и даже убирать снег. Причем все так счастливы, мол всё благодаря их участию, а раз не собрались, не скинулись, то сами виноваты и официальные проплаченные обязательства якобы не в счет.
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Цены на стройматериалы высоковаты для благотворительных целей, тот кто продал или та организация что взяла на себя подряд, имели меркантильный подход.
Как и наше министерство "здравохранения"!
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Еще один плюсик к карме тех, кто делает это доброе дело. Спасибо тем, кто организовал, тем, кто поучаствовал деньгами, всем, кто несет добро в эту нелегкую жизнь. Вы реально возрождаете веру в добро и спасаете этот мир!
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Ви жорстока людина. Ви дивитесь, як хтось подовжує агонію хворого суспільства, і радієте цьому. Вам муки людей подобаються?...
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Країна, суспільство, де на п'ятому році війни з окупантом досі волонтери купують солдатам необхідні речі, і в лікарнях роблять ремонти... ДУЖЕ ХВОРА...
Совково-християнська онкологія мізків. Що у керманичів, що у народу. Тут інститут раку безсилий...
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И в этоже время недоумку-гидранту покупают два Мерседеса,за дурные деньги.Бо в старый его толстая жопа уже не помещается
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Вот как волонтеры делают, так и бюджет 17 тыс. А если бы "начальство" - то только на проект 2 млн, 3 мес. согласований, бюджет на ремонт 17 млн. и т.д. Самое грустное, что приколупаются: почему без проекта, без експертизы, без тендера????
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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