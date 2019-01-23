 Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну мы начали! Спасибо за помощь! Без вас мы бы не справились. Начали демонтаж. Оплатили аванс 2 000 грн. Оплатила материалы 17 123.15 грн. Еще добавляется к работе - разводка электричества. Вылезла при демонтаже", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дырявая крыша и грибок на стенах: украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака. ФОТО















Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака.

"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.