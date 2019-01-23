 Волонтеры начали ремонт палаты в Национальном институте рака в Киеве на собранные украинцами деньги. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ну мы начали! Спасибо за помощь! Без вас мы бы не справились. Начали демонтаж. Оплатили аванс 2 000 грн. Оплатила материалы 17 123.15 грн. Еще добавляется к работе - разводка электричества. Вылезла при демонтаже", - рассказала она.
Ранее волонтер сообщила, что украинцы менее чем за сутки собрали более 40 тыс. грн на ремонт двух палат в Киевском институте рака.
"Я открыла карточку, которая будет только для этого проекта - Ремонт в Гематологии. 5168 7427 1273 1490 Солошенко Ирина. Все отчеты буду предоставлять открыто. И о поступлении и о трате. Также буду помогать в ремонте в качестве чернорабочей", - рассказала Солошенко.
Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.
При этом поставки украинских товаров в Россию снизились на 7%, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное статистическое ведомство
досадно от жлобья при власти, вычищающего все закрома и ворующего даже у онкобольных,
наживающейся на самых беззащитных и уязвимых...
Есть Национальном институте рака в Киеве, 20 гектар, 40 корпусов.
Там есть отделении гематологии , 4 корпуса
В одном из корпусов есть палаты.
невже на ремонт не вистачає ?
Скажите, там ни какая религиозная община случайно не задействована?
У нас так застройщику дома достроить помогают, территорию охранять и даже убирать снег. Причем все так счастливы, мол всё благодаря их участию, а раз не собрались, не скинулись, то сами виноваты и официальные проплаченные обязательства якобы не в счет.
Как и наше министерство "здравохранения"!
Совково-християнська онкологія мізків. Що у керманичів, що у народу. Тут інститут раку безсилий...