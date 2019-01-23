 МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж

Изображения памятника опубликовал Insider, передает Цензор.НЕТ.
Он представляет собой каменную скалу, на которой с распростертыми крыльями сидит хищная птица. На табличке памятника сделана надпись на русском языке "Беркут. Никто кроме нас". Надпись сопровождает изображение, сочетающее кулак и автомат.
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил Цензор.НЕТ данную информацию.
"Действительно, этот памятный знак установлен еще в 2010 году в г. Ирпень по инициативе местного "Украинского союза ветеранов Афганистана в городе Ирпень" на закрытой территории одного из мест дислокации батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области", - рассказал он.
Вместе с тем, он акцентировал, что не стоит приделять особого внимания данному факту и равнять под одну гребенку всех милиционеров, служивших в рядах "Беркута", поскольку многие из них защищали Украину от российского агрессора, а некоторые из них отдали свои жизни за Украину.
"Между прочим, сейчас эта улица носит имя уроженца Киевщины Николая Лычака, ветерана войны в Афганистане, бывшего сотрудника этого спецподразделения милиции, а впоследствии добровольца 24-го штурмового батальона теробороны ВСУ "Айдар", погибшего в боях за Георгиевку на Луганщине 27 июля 2014 года. Действительно, в истории бывшего спецподразделения милиции "Беркут", были и позорные, и героические страницы. И если некоторых его экс-милиционеров сейчас прокуратура привлекает к уголовной ответственности за преступления совершенные во время Революции Достоинства, это никоим образом не умаляет заслуг других его работников, которые в разные годы служили в его рядах. В том числе и таких как десантник-афганец, экс-"беркутовец", волонтер и "айдаровец" Николай Лычак, который и был вместе с боевыми побратимами 9 лет назад инициатором его установления на месте своей прежней службы на улице, которая теперь носит его имя", - объяснил Шевченко.
Николай Лычак.
"Напомню, что во время проведения АТО на Донбассе немало милиционеров из этого бывшего спецподразделения милиции героически сражались с врагом, жертвуя жизнью. В частности стоит упомянуть шесть Ивано-Франковских экс-"беркутовцев", погибших 29 мая 2014 г. в сбитом вертолете, где находились в общей сложности 13 человек, в том числе и генерал-майор Нацгвардии С.Кульчицкий. Кроме этого взвод запорожских экс-работников подразделения "Беркут" героически, под огнем врага, в полном окружении месяц нес службу на блокпосту №5 между Славянском и Краматорском. Там в ночь с 4 на 5 июля 2014 г. наряду с десантниками 25-й ОВДБр и гвардейцами отбил атаку бронегруппы из группировки Гиркина, которая прорывалась из окружения. А командир запорожских экс-"беркутовцев" полковник милиции О.Панченко грамотно организовал оборону, руководил боем и сам лично из гранатомета сжег вражеский танк и БМП. За это был удостоен ордена "За мужество" III степени и продолжает сейчас службу в рядах полиции в должности заместителя начальника ГУНП Запорожской области. Цензор.НЕТ много писал об этой истории и публиковал немало фотографий этих героических ребят. Так что не надо позорить всех без исключения бывших милиционеров, которые в разные годы несли службу в этом подразделении. Не стоит поднимать дешевый шум по поводу наличия этого памятного знака установленного по инициативе погибшего на войне героя, чьим именем названа теперь эта улица", - резюмировал Шевченко.
В камуфляже "горка" за 10 минут до вылета в последний полет вертолета с Кульчицким - 6 погибших экс-"беркутовцев" из Ивано-Франковска
Напомним, спецподразделение "Беркут" было расформировано в феврале 2014 года указом на то время и.о. главы МВД Арсена Авакова. Также стоит отметить, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об осуждении деятельности подразделений милиции "Беркут" во время массовых акций гражданского протеста в течение ноября 2013 - февраля 2014 и временной оккупации территории Украины и запрете пропаганды их символики".
Это галочка времен советской оккупации?
нормальний виглядає так
Позывной "Федор" - г. Донецк, 38 лет, предприниматель. Будучи заблокирован в здании, отстреливался до последнего патрона. Выполз из здания под гарантии оказания медпомощи. Нарушив данное слово офицера, террорист из бывшего крымского Беркута расстрелял безоружного раненного человека.
Им вполне норм вообще то.
Так що "не треба ганьбити усіх без винятку колишніх" їх спіробітників.
Такое ощущение, что при власти все те же морды, что были и при Януковиче!
Которым плевать на небесную сотню, заплатившую своей жизнью за этот Беркут!
По сути ничего не изменилось, Небесная Сотня переворачивается в гробу.
Сумно, ніяких висновків ці люди для себе не зробили.
беркут для українців майже синонім сс в післявоєнні роки.
и успокоятся". На самом деле все гораздо сложнее. В 2014 подразделения "Беркут"
в Крыму в полном составе перешли на сторону рф, подразделения "Беркут" на Донбассе,
вместе с обычными муссорами, в составе сепарских батальонов до сих пор
воюют против Украины, проливают кровь наших людей, а в Ирпине памятник этому
же "Беркуту" с табличкой, на которой выбит девиз ВДВ россии: "Никто кроме нас".
А. Шевченко пишет, что не надо приделять особого внимания этому факту.
Как все просто - забыть и простить, так будет правильно?
Памятный знак, в честь подразделения, которое массово изменило присяге,
предало украинский народ, проливало кровь своих сограждан - не имеет право сществовать
на украинской земле.
Что касается бойцов "Беркута", которые отдали свои жизни за Украину - они Герои и вот
им поставьте памятник и на надгробной плите должны быть выбиты их имена, а не
девиз ВДВ россии