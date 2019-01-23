EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8949  61
Все про:Беркут (8493) МВД (7714) памятник (1835) Нацполиция (8785) Шевченко Артем (147)

 МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж

На базе Киевского областного полка полиции особого назначения расположен 4-метровый памятник "Беркуту". В МВД призвали не "поднимать дешевый шум" по поводу наличия этого памятного знака и напомнили, что среди экс-"беркутовцев" было много героев, которые отдали свои жизни в войне с Россией на Донбассе.

Изображения памятника опубликовал Insider, передает Цензор.НЕТ.

Он представляет собой каменную скалу, на которой с распростертыми крыльями сидит хищная птица. На табличке памятника сделана надпись на русском языке "Беркут. Никто кроме нас". Надпись сопровождает изображение, сочетающее кулак и автомат. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протоиерей УПЦ (МП) в оккупированном РФ Севастополе отслужил панихиду по беркутовцам, назвав украинские власти "пришедшими из тьмы". ФОТО

 МВД о 4-метровом памятнике Беркуту на базе областного полка полиции Киевщины: Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум 01
МВД о 4-метровом памятнике Беркуту на базе областного полка полиции Киевщины: Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум 02

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил Цензор.НЕТ данную информацию.

"Действительно, этот памятный знак установлен еще в 2010 году в г. Ирпень по инициативе местного "Украинского союза ветеранов Афганистана в городе Ирпень" на закрытой территории одного из мест дислокации батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области", - рассказал он.

Вместе с тем, он акцентировал, что не стоит приделять особого внимания данному факту и равнять под одну гребенку всех милиционеров, служивших в рядах "Беркута", поскольку многие из них защищали Украину от российского агрессора, а некоторые из них отдали свои жизни за Украину.

МВД о 4-метровом памятнике Беркуту на базе областного полка полиции Киевщины: Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум 03

"Между прочим, сейчас эта улица носит имя уроженца Киевщины Николая Лычака, ветерана войны в Афганистане, бывшего сотрудника этого спецподразделения милиции, а впоследствии добровольца 24-го штурмового батальона теробороны ВСУ "Айдар", погибшего в боях за Георгиевку на Луганщине 27 июля 2014 года. Действительно, в истории бывшего спецподразделения милиции "Беркут", были и позорные, и героические страницы. И если некоторых его экс-милиционеров сейчас прокуратура привлекает к уголовной ответственности за преступления совершенные во время Революции Достоинства, это никоим образом не умаляет заслуг других его работников, которые в разные годы служили в его рядах. В том числе и таких как десантник-афганец, экс-"беркутовец", волонтер и "айдаровец" Николай Лычак, который и был вместе с боевыми побратимами 9 лет назад инициатором его установления на месте своей прежней службы на улице, которая теперь носит его имя", - объяснил Шевченко.

МВД о 4-метровом памятнике Беркуту на базе областного полка полиции Киевщины: Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум 04

Николай Лычак.

"Напомню, что во время проведения АТО на Донбассе немало милиционеров из этого бывшего спецподразделения милиции героически сражались с врагом, жертвуя жизнью. В частности стоит упомянуть шесть Ивано-Франковских экс-"беркутовцев", погибших 29 мая 2014 г. в сбитом вертолете, где находились в общей сложности 13 человек, в том числе и генерал-майор Нацгвардии С.Кульчицкий. Кроме этого взвод запорожских экс-работников подразделения "Беркут" героически, под огнем врага, в полном окружении месяц нес службу на блокпосту №5 между Славянском и Краматорском. Там в ночь с 4 на 5 июля 2014 г. наряду с десантниками 25-й ОВДБр и гвардейцами отбил атаку бронегруппы из группировки Гиркина, которая прорывалась из окружения. А командир запорожских экс-"беркутовцев" полковник милиции О.Панченко грамотно организовал оборону, руководил боем и сам лично из гранатомета сжег вражеский танк и БМП. За это был удостоен ордена "За мужество" III степени и продолжает сейчас службу в рядах полиции в должности заместителя начальника ГУНП Запорожской области. Цензор.НЕТ много писал об этой истории и публиковал немало фотографий этих героических ребят. Так что не надо позорить всех без исключения бывших милиционеров, которые в разные годы несли службу в этом подразделении. Не стоит поднимать дешевый шум по поводу наличия этого памятного знака установленного по инициативе погибшего на войне героя, чьим именем названа теперь эта улица", - резюмировал Шевченко.

МВД о 4-метровом памятнике Беркуту на базе областного полка полиции Киевщины: Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум 05

В камуфляже "горка" за 10 минут до вылета в последний полет вертолета с Кульчицким - 6 погибших экс-"беркутовцев" из Ивано-Франковска

Напомним, спецподразделение "Беркут" было расформировано в феврале 2014 года указом на то время и.о. главы МВД Арсена Авакова. Также стоит отметить, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об осуждении деятельности подразделений милиции "Беркут" во время массовых акций гражданского протеста в течение ноября 2013 - февраля 2014 и временной оккупации территории Украины и запрете пропаганды их символики".

Источник: https://censor.net.ua/p3107836
 
   
 Топ комментарии
 
А если б погибший попросил поставить памятник Путину на Крещатике, поставили??
Такое ощущение, что при власти все те же морды, что были и при Януковиче!
Которым плевать на небесную сотню, заплатившую своей жизнью за этот Беркут!
МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум" - Цензор.НЕТ 2131
 показать весь комментарий
 
Это не дешевый шум. Беркут себя обесчестил перед народом и таких памятников не должно быть. Если погиб человек,то ему памятник должен стоять на кладбище, а беркут тут ни при чем.Зачем сделали эту провокацию?
 показать весь комментарий
 
Жалко Сергея Нигояна. Отдал свою молодую жизнь, а на его смерти к власти дорвались рвачи, хапуги и подонки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А без дешевих символів злочинної влади януковича можна обійтись, чи потрібно вигнати всю міліцію на вулицю, щоб вона стала поліцією?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вчера по Киеву ездил - в центре их дохера палкой махало. Новых там ни одного не было - все старые, в светоотражающих жилетках, которые на брюхе лопаются.
 показать весь комментарий
 
 
Это не дешевый шум. Беркут себя обесчестил перед народом и таких памятников не должно быть. Если погиб человек,то ему памятник должен стоять на кладбище, а беркут тут ни при чем.Зачем сделали эту провокацию?
 показать весь комментарий
 
 
Ще пам'ятник члєніну треба поруч поставити і сраліну. Нє, ну а чьо, логіка то одна. А те що обісралися пітушки, то таке дєло. Вони власть призвані защищать, їм можна.
 показать весь комментарий
 
 
ждет своего часа. Если пэдра украдет второй срок - вынесут на видное место.
 показать весь комментарий
 
 
пам"ятники встановлюють на МОГИЛІ а не на території держустанови яка клянеться що позбулася "злочинноївлади" ...
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение символ беркута имеет к истории Украины?
Это галочка времен советской оккупации?
 показать весь комментарий
 
 
инсталяция с флагом, похоже, на скорую руку сделанна, перед сьёмкой. снег как то небрежно набросан, ручная работа. нє?
 показать весь комментарий
 
 
И стенд слева никто не удосужился снести - для лохов сойдёт...)))
 показать весь комментарий
 
 
Срамоту прикрили державним прапором.((
 показать весь комментарий
 
 
десь так. на табличці то скрєпний лого і слоган.
 показать весь комментарий
 
 
то лі турул мадярський, то ль арьол желєзноводський

нормальний виглядає так

 показать весь комментарий
 
 
Коли він загинув- він служив у загоні Беркут? Починаючи з літа 2014 я знаю один спецзагін Беркут, і вони є бойовиками так званої ДНР.
 показать весь комментарий
 
 
Бой под карловкой, батальон Донбас:
Позывной "Федор" - г. Донецк, 38 лет, предприниматель. Будучи заблокирован в здании, отстреливался до последнего патрона. Выполз из здания под гарантии оказания медпомощи. Нарушив данное слово офицера, террорист из бывшего крымского Беркута расстрелял безоружного раненного человека.
 показать весь комментарий
 
 
"Никто кроме нас" это девиз кацапского ВДВ.
 показать весь комментарий
 
 
}{уйня всё это. Мусора ждут реванша, чтобы отомстить за Майдан.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем какой то реванш? Беркутня, кто не сбежал, почти в полном составе перекочевала в новосозданные аналоги. Почти никого не покарали.
Им вполне норм вообще то.
 показать весь комментарий
 
 
Серед есесівців і гестапівців, серед енкаведистів і вертухаїв теж не всі були садистами.
Так що "не треба ганьбити усіх без винятку колишніх" їх спіробітників.
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно. Те, что работали в гестаповской библиотеке...
 показать весь комментарий
 
 
Але ж це не дає право ставити пам'ятники есесівцям і фашистам. Хоча у місті Россош (рф) є пам'ятник італійським фашистам.
 показать весь комментарий
 
 
Есть понятия "преступной организации" и "коллективной ответственности"...
 показать весь комментарий
 
 
А если б погибший попросил поставить памятник Путину на Крещатике, поставили??
Такое ощущение, что при власти все те же морды, что были и при Януковиче!
Которым плевать на небесную сотню, заплатившую своей жизнью за этот Беркут!
МВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум" - Цензор.НЕТ 2131
 показать весь комментарий
 
 
Жалко Сергея Нигояна. Отдал свою молодую жизнь, а на его смерти к власти дорвались рвачи, хапуги и подонки.
 показать весь комментарий
 
 
В каком году был поставлен памятный знак?
 показать весь комментарий
 
 
На чьей стороне воевал этот "герой", что тащился от таких "памятников"?
 показать весь комментарий
 
 
В мусарне 70 процентов кадры "овоща" призваные сабакяном на защиту идеалов сои.Так что в этом памятнике ничего удивительного,скоро вместо алеи героев майдана,будет алея хероев от мусарни.
 показать весь комментарий
 
 
Так вони зараз по путівкам в санаторії іздять від організації ветеранів АТО.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже скоро увидим Авакова в футболке,Беркут,ну как у Допы.
 показать весь комментарий
 
 
Могу поспорить, что в случае новой заварухи старая-новая милиция-полиция будет так же метелить свой народ, как и в 2014 году. Для этого их и держат в Системе, никто не уволен, никто не посажен.

По сути ничего не изменилось, Небесная Сотня переворачивается в гробу.
 показать весь комментарий
 
 
якщо подивитися на фото №2 то там теж "пам"ятник" зображений ... ну підловили вас ...змовчіть ...так ні починають виправдовуватися як діти шестирічні
 показать весь комментарий
 
 
хоч вбийте, це пам'ятник підрозділу Беркут, а не окремому герою, чи героям...
Сумно, ніяких висновків ці люди для себе не зробили.
 показать весь комментарий
 
 
Хто був на Майдані, пам'ятаєте на початку вул Грушевського біля готеля був баннер з віршем І.Франка "Беркут". Прочитайте.
 показать весь комментарий
 
 
Можно заменить этот статуй на памятник беркутовцу с котом... Главное, правильно композицию фигур подобрать...)))
 показать весь комментарий
 
 
Дешеве МВС ліпить дешеві відмазки
 показать весь комментарий
 
 
Все одно якось бридко..
беркут для українців майже синонім сс в післявоєнні роки.
 показать весь комментарий
 
 
Срочно уничтожить всех птиц с таким названием и исключить из словаря!
 показать весь комментарий
 
Шоколад, сколько сейчас платят таким как ты за вылизывание шоколадного очка языком?
 показать весь комментарий
 
 
А почему не сказали сколько беркутовской мрази воюет за Лугандон, а сколько в парашку свалило? Среди эсесовцев может тоже хорошие люди были, но преступной была признана вся организация, так и с беркутом надо.
 показать весь комментарий
 
 
Треба. Але не можна. Бєркутаська пєтушня майже повним складом служить мальдивському пацюку, вчиняючи ті самі злочини, що й взимку 2013-2014.
 показать весь комментарий
 
 
Вернуть все памятники ленину...бо "не всьо так однозначно.."
 показать весь комментарий
 
 
Проблема украинских ментов не в том, что ктото гдето с удовольствием убивал безоружных или героически служил. Проблема в том, что для них выполнение приказа вышестоящего начальства превыше закона. Люди, которые обязаны соблюдать закон в первую очередь, игнорируют его. Менты давно уже имеют свой сформировавшийся мирок в котором они надеются только друг на дружку. Отсюда и круговая порука. По-этому, "Беркут" для них, это символ их героев, которых бросили в угоду толпе.
 показать весь комментарий
 
 
Одна из причин этого---отсутствие закона и права на ношение огнестрела с 21 года. Народ обезоружен в прямом смысле. А криминал и менты с оружием. По сто раз проверенным стат-данным на 50% сразу снижается уличная преступность и на 30-40% мелкая уголовщина(кражи в киосках, велосипедов, сот-тел, ШАПОК! карманные кражи в общ трансп, итд). Сто раз печатал----кажись в 2013 г в США был случай. Мальчик 11 лет с отцовского карабина грохнул наповал двоих утырков что влезли в дом в отсутствие взрослых. Была ещё сестра 4-5 лет. Он её защитил. Отцу выписали штраф за незамкнутый сейф. И всё. Даже не было суда и шума в прессе. Сделаем мир чище!
 показать весь комментарий
 
 
Так у моего товарища ещё при совке был похожий случай. Откинулся фраер с зоны, приехал домой- в семье праздник. Нажравшись спрашивает братана, кто его обежал, а тот не долго думая указал на отца моего товарища. Ну, пошли они на разборки, а родители товарища уехали за покупками в город. Смотрит дружбан, а по двору шныри лазят, он взял батину двустволку, зарядил оба ствола и когда они начали пытатся влезть в окно, выставил столы в форточку и садонул дуплетом. Соседи говорят за километра два остановилися в поле и чтото долго вытряхивали из штанов.
 показать весь комментарий
 
Чому думаєте, як кацапи? Чому чіпляєтесь до символів, до назв, як вони? Чому чіпляєтесь до минулого, у вас що, нема майбутнього, як у кацапів? Були ми Русь. Кацапи підло вкрали назву собі, тепер вони з цього сильно в виграші. Чому в нас є батальйон "Донбас"? Ніхто не асоціює його з донбасітами, а сєпари аж всираються від однієї назви. "Беркут" це український ОМОН. Вони запам'ятались бойнею на майдані і зрадою кримського батальйона. Але я їх ще пам'ятаю, коли сєпари збили генерала Кульчицького з беркутами. Всього було 4000 в різних підрозділах. Скільки беркутів перейшло до кацапів, точніше з яких підрозділів? Чому ми віддаємо символ, добрий символ кацапам? Треба, щоб був наш батальйон "Беркут", навіть штрафний чи який подібний, як хочете. Символіку наприклад "Кров'ю доведемо, чесне ім'я повернемо. Україна - понад усе!" Є люди, які знають краще, як можна зробити найліпше і форму і шеврони - то діло технічне. На фронті кацапи з нього б бісилися не менше як від Азова
 показать весь комментарий
 
Вася, іди в сраку зі своїми відмазками, мерзото.
 показать весь комментарий
 
 
Ти, чого тут усіх посилаєш? Ти воював, ти на майдані був? Хто ти такий, що на своїх бочку котиш? Я з братом був на майдані, бачив як беркутня стріляла з помповиків. В останній день я був у консерваторії, бачив, як вони зверху по глобусу кидали коктейлі. Правда, десь о 5-00 я пішов звідти на проспект Перемоги, коли стріляли, я уже був на маршрутці по дорозі додому. Получається я втік? Потім брат воював в 72 бригаді до березня 2015 року, він пересікався з різними нашими хлопцями. Воювали разом, але спочатку навіть багато офіцерів не зовсім розуміли, що кацапи наші вороги. Я ніколи не захищав наших ворогів і своє бачення виклав, думаю, дуже зрозуміло. Якщо треба - розжую. Беркути, міліція, тисячі військових особливо в Криму - та мерзота, що нас зрадила. Інші хлопці, що воюють за Україну заслуговують на повагу, де б вони раніше не були. Крім військового впливу на ворогів дуже важливий моральний, в тому числі і використовуючі прихватизовані ними символи. Питання є?
 показать весь комментарий
 
Мусора будуть захищати Банкову вони не захищають людей,бо мусора не люди.
 показать весь комментарий
 
 
Хто б сумнівався - порохососи беркут відмазують.
 показать весь комментарий
 
 
Не поднимать дешевый шум - это дешевая отмазка в стиле Зоряна и Шкиряка: "повоняют
и успокоятся". На самом деле все гораздо сложнее. В 2014 подразделения "Беркут"
в Крыму в полном составе перешли на сторону рф, подразделения "Беркут" на Донбассе,
вместе с обычными муссорами, в составе сепарских батальонов до сих пор
воюют против Украины, проливают кровь наших людей, а в Ирпине памятник этому
же "Беркуту" с табличкой, на которой выбит девиз ВДВ россии: "Никто кроме нас".
А. Шевченко пишет, что не надо приделять особого внимания этому факту.
Как все просто - забыть и простить, так будет правильно?
Памятный знак, в честь подразделения, которое массово изменило присяге,
предало украинский народ, проливало кровь своих сограждан - не имеет право сществовать
на украинской земле.
Что касается бойцов "Беркута", которые отдали свои жизни за Украину - они Герои и вот
им поставьте памятник и на надгробной плите должны быть выбиты их имена, а не
девиз ВДВ россии
 показать весь комментарий
 
 
"Беркут" запарафінив своє імя,як дешеві шалави на службі у Банкової,впевнений,що нацгвардійці теж підуть проти народу коли ми піднімемся проти знахабнілих олігархів.
 показать весь комментарий
 
 
Птица "Беркут" не виновата. Нельзя всех под одну гребёнку. У вас "Беркут", у нас "ОМОН". Названия разные, задачи и их действия одинаковые.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМВД о 4-метровом памятнике "Беркуту" на базе областного полка полиции Киевщины: "Он установлен по инициативе погибшего на войне героя. Не стоит поднимать дешевый шум". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх