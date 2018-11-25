 Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
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Первые учения совместной литовско-польско-украинской военной бригады пройдут в феврале 2016 года: будут отрабатывать слаженность действий, - Минобороны
Украина, Литва и Польша подпишут техническое соглашение о функционировании совместной военной бригады во Львове 24 июля, - Минобороны
Первые учения совместной военной бригады Украины, Польши и Литвы состоятся уже осенью этого года - глава Минобороны Польши
Порошенко дал старт созданию совместной военной бригады Украины, Польши и Литвы
+33
Слава Литві!!! Слава Україні!!!
+32
Смотрю на Далю и восхищаюсь! В обычном дутом пальтишке. Куда там до ляшковского выиграного в лотерею бриони...
С этого все и начинается!
Литве процветать!
С этого все и начинается!
Литве процветать!
+22
Литва, это самый настоящий друг Украины.
Не имея никаких обязательств перед Украиной, Литва тем не менее, поддерживает Украину и оказывает посильную помощь.
Не имея никаких обязательств перед Украиной, Литва тем не менее, поддерживает Украину и оказывает посильную помощь.
И очевидно, что пуйло никогда бы не напал на Украину, не оккупировал Крым и Донбасс, если бы Украина было в НАТО.
Не имея никаких обязательств перед Украиной, Литва тем не менее, поддерживает Украину и оказывает посильную помощь.
С этого все и начинается!
Литве процветать!
Слава Україні!