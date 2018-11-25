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 Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы. ФОТОрепортаж

24 ноября в Вильнюсе, на Проспекте Конституции, военнослужащие десантно-штурмовых войск ВСУ из состава Литовско-Посльсько-Украинской бригады приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 01

Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 02
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 03

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Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 04
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 05
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 06
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 07
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 08

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Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 09
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 10
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 11
Украинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы 12

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Источник: https://censor.net.ua/p3098795
 
   
 Топ комментарии
 
Смотрю на Далю и восхищаюсь! В обычном дутом пальтишке. Куда там до ляшковского выиграного в лотерею бриони...
С этого все и начинается!
Литве процветать!
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Литва, это самый настоящий друг Украины.
Не имея никаких обязательств перед Украиной, Литва тем не менее, поддерживает Украину и оказывает посильную помощь.
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клоуны, у них война, а они парадят))
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Рашка никогда не нападёт на Литву, по одной простой причине, потому что Литва в НАТО.
И очевидно, что пуйло никогда бы не напал на Украину, не оккупировал Крым и Донбасс, если бы Украина было в НАТО.
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Вместе обязательно победим мокшанского врага!
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Литва, это самый настоящий друг Украины.
Не имея никаких обязательств перед Украиной, Литва тем не менее, поддерживает Украину и оказывает посильную помощь.
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На торжествах в Вильнюсе, танк Бундесвера Leopard 2A7V
Украинские десантники приняли участи в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы - Цензор.НЕТ 9716
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любой кацапоидной свинье будет почётно попасть под танк с крестами на башне,а если еще из MG-шника прострелят - вообще удача..
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Хех. Танки з гумовими накладками щоб не псувати дорогу
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Смотрю на Далю и восхищаюсь! В обычном дутом пальтишке. Куда там до ляшковского выиграного в лотерею бриони...
С этого все и начинается!
Литве процветать!
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Когда человек знает себе цену, ему незачем взинчивать самооценку дорогущими тряпками и цацками. Украинские десантники приняли участи в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы - Цензор.НЕТ 2961
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отлично, с друзьями надо радоватся вместе.
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Киев, как и большая часть современной Украины, многие столетия входили в состав Русско-Литовского, а потом Польско-Литовского государства...
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ворог під боком і у всіх він спільний..
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А чё их президент не в камушляже ? Наш всегда замаскирован на подобных мероприятиях.
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Зі Святом Вас, литовські Друзі. ! Ви вже майже п'ять років поруч, допомагаєте нам! Хай в Вас завжди буде Мир та злагода! Щастя Вам!
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А вообще то, чего военные приперлись на парад в Литву.А Поляков,Немцев и других не было.
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Литва ценит то, что имеет, а наши шлюхи только из стороны в сторону шарахаются: то им рашу подавай, то автономию.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские десантники приняли участие в параде в честь 100-летия восстановления Вооруженных Сил Литвы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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