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 18-летний водитель евробляхи без прав разбился насмерть на Закарпатье, еще трое человек пострадали. ФОТО

В Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний парень, еще трое его друзей получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.

Авария произошла сегодня в полночь на дороге пгт Вышково Хустского района.

"Водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, двигаясь в направлении пгт Буштыно, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой", - сообщили в полиции.

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18-летний водитель евробляхи без прав разбился насмерть на Закарпатье, еще трое человек пострадали 01

При этом уточняется, что предварительно правоохранители пришли к выводу, что автомобиль двигался на большой скорости, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору перед мостом.

Отмечается также, что водительского удостоверения юноша не имел.

"В результате столкновения с бетонной опорой от полученных травм водитель скончался в реанимации Хустской больницы. В салоне авто также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет, жители Тячева и села Бедевля Тячевского района. К счастью, они отделались незначительными телесными повреждениями", - подчеркивается в сообщении.

Полиция начала по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").

В настоящее время автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Следователем будут назначены соответствующие технические экспертизы с целью установления обстоятельств дорожной трагедии.

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Источник: https://censor.net.ua/p3098785
 
   
 Топ комментарии
 
Какие опасные эти евробляхи. Вот если бы гонял на 20-летних жигулях или ланосе - другое дело.
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ну все... теперь самоубиваться начали в знак протеста
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ну все... теперь самоубиваться начали в знак протеста
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Вообще то погиб молодой парень！
Вы, соевые придурки, совсем чокнулись！
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Какие опасные эти евробляхи. Вот если бы гонял на 20-летних жигулях или ланосе - другое дело.
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Тупые родители, видимо. У него не было шансов.
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у немцев и французев при зарплатах 2 -5 тыс евро авто за пару тыс евро это не халява а у нас при зарплатах в пару сотен евро - халява. сколько тебе платят чучело соевое.
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ты дура? нахера немцу покупать хлам за 2 штуки евро?
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кто? ты вообще с головой не дружишь? в ЕС очень невыгодно иметь машину старше 5 лет по причине бешеного налога и огромного утилизационного сбора. Поэтому и стоят эти консервы столь дешево. Потому что они там нахер никому не нужны кроме безумцев с дискавери которые восстанавливают старые тачки под камеры
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Бетонную опору жалко. Придется ремонтировать за государственные деньги.
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топ новость, а какая музыка играла в евроблехе в момент аварии？ а ближний свет был включен в евробляхе？ а климат контроль был в норме？ а тормозной путь？
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А на ланосе он бы не смог разбиться? Из за отъезжающей цены ланоса?
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Да, жаль що один, а ще скільки їх залишилось, були би дорожі машини, майже би мамка не купила дібілу машину
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А были б укр.номера, сбил бы опору и не почувствовал даже, а если номера с двумя 7, то те вообще сами опоры объезжают.
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Наявність номера з українською реєстрацією авто, чи так званої петьолюбами "євробляхи" - ніяк не впливає на мізки прокладки між кермом і сидінням транспортного засобу..
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Как называть Москвич-412 - 1976 г. в. - очень популярная модель среди сельских дедушек... 18-летний водитель евробляхи без прав разбился насмерть на Закарпатье, еще трое человек пострадали - Цензор.НЕТ 320
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Не надо делать тупое лицо и кивать на машины с украинской регистрацией - именно "бляхари" уже наглядно продемонстрировали, что считают себя такими крутыми и независимыми, что соблюдать ПДД и элементарный инстинкт самосохранения считают западло!
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В статье главное "на евробляхах" или "разбился 18-летний водитель без прав"?
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Без прав дорогую машину всё равно не возьмёшь, а вот без прав взять дешовую евробляху и убивать людей вполне можно. Ка кто так...
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в день разбиваются сотни автомобилей, но евробляха сыграла решающую роль в этом ДТП.
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Соболезнования родителям . Берегите своих детей . Это молодость и безнаказанность на дороге .
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Очередная евробляха убийца.Теперь концы вводу, хитросракие схемы, подставные владельцы, фейковые фирмы однодневки на которые регистрируеца ввоз в Украину этих евроблях и которые потом исчезают.......евробляхерный беспредел жантажирует Украину.
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Правдивые истории от авяканы и лолиты )) Где фото номера ? Где фото техпаспорта и остальные причандалы ?
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Все таки надо удешевить растаможку. Чтобы меньше было дураков.
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водителем называется тот кто имеет водительское удостоверение а это преступник за рулем независимо чего бляхи или мухи
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия18-летний водитель евробляхи без прав разбился насмерть на Закарпатье, еще трое человек пострадали. ФОТО
 
 
 
 
 
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