 18-летний водитель евробляхи без прав разбился насмерть на Закарпатье, еще трое человек пострадали. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.

Авария произошла сегодня в полночь на дороге пгт Вышково Хустского района.

"Водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, двигаясь в направлении пгт Буштыно, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой", - сообщили в полиции.

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При этом уточняется, что предварительно правоохранители пришли к выводу, что автомобиль двигался на большой скорости, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору перед мостом.

Отмечается также, что водительского удостоверения юноша не имел.

"В результате столкновения с бетонной опорой от полученных травм водитель скончался в реанимации Хустской больницы. В салоне авто также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет, жители Тячева и села Бедевля Тячевского района. К счастью, они отделались незначительными телесными повреждениями", - подчеркивается в сообщении.

Полиция начала по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").

В настоящее время автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Следователем будут назначены соответствующие технические экспертизы с целью установления обстоятельств дорожной трагедии.

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