 Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, а и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Начальник штаба - первый замкомандующего ОС Валерий Залужный рассказал президенту Латвии о задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил. В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.
Вейонис также посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.