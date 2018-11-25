EN|RU|UK
Темы дня: Блокада Азовского моря Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Фоторепортаж
  930  4
Материалы по теме:
Все про:Латвия (674) Донбасс (17503) Вейонис (7)

 Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными. ФОТОрепортаж

Президентом Латвийской Республики Раймондс Вейонис в рамках визита в Украину посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 01

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, а и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Латвии Вейонис посетит Донбасс и встретится с лидерами крымских татар

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 02
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 03
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 04
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 05

Начальник штаба - первый замкомандующего ОС Валерий Залужный рассказал президенту Латвии о задачах, характере и особенностях операции Объединенных сил. В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на Минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.

Также смотрите: Латвия готова присоединиться к миротворческому контингенту на Донбассе, - министр обороны Бергманис. ВИДЕО

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 06
Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 07

Вейонис также посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

Смотрите: Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени. ФОТО

Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными 08

Источник: https://censor.net.ua/p3098784
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не всі наші рейтингові політики наважились побувати в зоні бойових дій.
 показать весь комментарий
 
 
Президент Латвии не боится посещать зону ООС, а ботоксная старушка не хочет, видимо ей хуйло не велит.
 показать весь комментарий
 
 
че вы в нее вцепились - лучше про сою расскажите Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными - Цензор.НЕТ 9019
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрезидент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх