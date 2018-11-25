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 "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

Командование ВМС Украины опубликовало снимок перекрытого российскими кораблями Керченского пролива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.

Севший на мель танкер, - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива 01

"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

Севший на мель танкер, - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива 02

Также читайте: Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Источник: https://censor.net.ua/p3098779
 
 
 Топ комментарии
 
Три маленьких кораблика Украины устроили у козломордых такой замес. А ведь никто еще не стрелял.
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Та хуле вы кацапы мелочитесь, затопите весь черноморский флот как вы любите делать "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива - Цензор.НЕТ 7497
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зато все по безальтернативному и мыролюбному. Ножно срочно еще одно перемирное перемирие устроить. Правильно я пишу соевые?
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Русня с обгажеными штанами открыла переправу и наши корабли спокойно плывут на Марик. А за красивую спецоперацию наших ВМФ можно накатить крепкого
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Это как если вы идете в клуб, прете в него не заплатив, получаете по роже, после этого платите в кассу и с видом победителя поимевшего систему но побитой рожей гордо входите. Смысл всех этих понтов в чем? Получить по роже и все-равно попросит разрешения?
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СЕРЬЁЗНЫЙ КОНФЛИКТ ДЛИТСЯ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЧАСОВ. А ГЛАВКОМ ФЛОТА МОЛЧИТ КАК В РОТ ВОДЫ НАБРАЛ.
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МОЛЧИТ КАК БУДТО ЭТИ СОБЫТИЯ ЕГО НЕКАСАЮТСЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ НЕ С ЕГО ФЛОТОМ.
РНБО МОЛЧИТ.

ВСЕ ЖДУТ КОГДА ЖЕ ЮЛЯ ДАСТ КОМАНДУ.
ЮЛЯ НУ ДАЙ ЖЕ ТЫ КОМАНДУ НАКОНЕЦ. ВЕДЬ СОЕВЫЕ ИМЕННО ТЕБЯ ОБВИНЯТ В ТОМ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ЮЛЯ НЕВЫПУСТИЛА НИОДНОЙ ТОРПЕДЫ ИЗ КАЗАРМЫ.
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ДействияВАТНО! В бою не сдается наш гордый Варяг! Проход гражданских судов через Керченский пролив закрыт в связи с возможными провокациями со стороны украинских кораблей.
ЗАКРЫТ БУКВАЛЬНО. ВОТ ТАК.
Как в Чемульпо, блять!
А если помирковать, то где написано, что это рфские территориальные воды?
Морские соглашения в Крымском референдуме не участвовали и статус двусторонних соглашений сменить не могли.
Функция охраны границ, территориальное размежевание морских рубежей и режим Керченского пролива в полномочия АРК не входила.
В МЕНЮ КРЫМНАША ЭТОГО НЕ БЫЛО.
Все действия РФ (ВОТ ЭТИ!) по изменению режима прохождения судов в Керченском проливе весь мир признает пиратством, не говоря за то, что все, кто потерпит убытки подадут в эти ваши Стокгольмы-ЛондОны и прочие Гааги в суд и выиграют дело.
ЧТО СКАЖЕШЬ, ИЛОН... то есть НЕ ЖДАЛИ?ДействияВАТНО! В бою не сдается наш гордый Варяг! Проход гражданских судов через Керченский пролив закрыт в связи с возможными провокациям
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО
 
 
 
 
 
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