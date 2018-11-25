 "Севший на мель танкер", - ВМС Украины опубликовали фото перекрытого Россией Керченского пролива. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.
"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 года повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.
При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МОЛЧИТ КАК БУДТО ЭТИ СОБЫТИЯ ЕГО НЕКАСАЮТСЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ НЕ С ЕГО ФЛОТОМ.
РНБО МОЛЧИТ.
ВСЕ ЖДУТ КОГДА ЖЕ ЮЛЯ ДАСТ КОМАНДУ.
ЮЛЯ НУ ДАЙ ЖЕ ТЫ КОМАНДУ НАКОНЕЦ. ВЕДЬ СОЕВЫЕ ИМЕННО ТЕБЯ ОБВИНЯТ В ТОМ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ЮЛЯ НЕВЫПУСТИЛА НИОДНОЙ ТОРПЕДЫ ИЗ КАЗАРМЫ.
ЗАКРЫТ БУКВАЛЬНО. ВОТ ТАК.
Как в Чемульпо, блять!
А если помирковать, то где написано, что это рфские территориальные воды?
Морские соглашения в Крымском референдуме не участвовали и статус двусторонних соглашений сменить не могли.
Функция охраны границ, территориальное размежевание морских рубежей и режим Керченского пролива в полномочия АРК не входила.
В МЕНЮ КРЫМНАША ЭТОГО НЕ БЫЛО.
Все действия РФ (ВОТ ЭТИ!) по изменению режима прохождения судов в Керченском проливе весь мир признает пиратством, не говоря за то, что все, кто потерпит убытки подадут в эти ваши Стокгольмы-ЛондОны и прочие Гааги в суд и выиграют дело.
ЧТО СКАЖЕШЬ, ИЛОН... то есть НЕ ЖДАЛИ?ДействияВАТНО! В бою не сдается наш гордый Варяг! Проход гражданских судов через Керченский пролив закрыт в связи с возможными провокациям