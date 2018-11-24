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Все про:Великобритания (2042) Охлобыстин (31) Геращенко Антон (950) Мэй Тереза (121)

 Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов "ДНР" Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй. ДОКУМЕНТ

В Лондоне пройдет фестиваль "Дни российского кино в Великобритании", в числе приглашенных - пособник террористов "Л/ДНР" Иван Охлобыстин.

Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.

Геращенко прикрепил к посту свое обращение, а также фото.

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 01

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Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 02
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 03

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Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 04
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 05

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Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 06
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 07

Также смотрите: Геращенко обратится к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием запретить въезд Охлобыстину. ДОКУМЕНТ

Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 08
Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов ДНР Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3098744
 
   
 Топ комментарии
 
Охлобыстин- просто мерзопакостная и отвратная до рвоты гнида.
Его впускать в цивилизованным страны - это даже не глупость, это преступление.
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І чого ото вони так вперто лізуть в ту «загнівающую гєйропу»? ....їх у двері, вони у вікно, їх з вікна, вони через сортирну каналізацію...
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Так эта падла не на фестиваль едет, а шпили "рассматривать"
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а криминальное дело заведенно или нет Украине договора о выдаче преступников.
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коням почистил?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
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коням почистил?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
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и ты тут???
пятак свой тычешь?)))
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коням почистил?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
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коням почистил?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
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Грошова застава на кордоні та штрафи: що очікує євробляхерів після 25 листопада.
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І чого ото вони так вперто лізуть в ту «загнівающую гєйропу»? ....їх у двері, вони у вікно, їх з вікна, вони через сортирну каналізацію...
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так он питор а в европе это дило любят
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А почему его Украина не объявить в розиск ? Как по мне , так это очень странно.
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Что странного? Нет состава преступления.
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А в'їзд на територію України з порушенням закону?
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То есть он въехал не через украинскую таможню?
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Поцікавтеся як він попав на територію ордло.
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Тогда почему он до сих пор не объявлен в розыск?
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Как известно, в свое время Охлобыстин вместе с женой планировал воевать против Украины. Буквально на коленях он выпросил паспорт самопровозглашенной «ДНР», после чего СБУ открыла по отношению к актеру уголовное преследование за терроризм.
https://replyua.net/putin/83986-krym-nash-vse-nashe-s-nami-putin-i-hristos-aktery-kotorym-zapretili-poseschat-ukrainu-pokazali-obschiy-snimok.html
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Тепер «джентльмени з БПП» придумали НОВИЙ брехливий девіз під президентські вибори поца Пєца: - «Через п'ять років громадяни України житимуть так, як в ЄС!»
От у мене і пішли роздуми - А що ж такого надзвичайного може статися з ЄС?
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Так эта падла не на фестиваль едет, а шпили "рассматривать"
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Еще один прор¿вается посмотреть на ''шпили вили'' ?
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Цікава буде реакція уряду Великої Британії.
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а ты Али уверен что он отправил до ГБ, а может только до Украинкие СМИ? после не которых случиев, нет доверия этому ......(пииииииии)
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Звичайно, що все потребує перевірки. Але якщо виявиться брехня А.Геращенка про цей лист, то це буде означати кінець його кар'єри. Тому я думаю, що лист він направив до уряду ВБ.
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коням почистил?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
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слышь, а что тебя так заклинило, я тебя где то публично унизил? не ну если так, то скорее всего по заслугам, крепись, отгребёшь ещё, но сегодня нет, сегодня не интересен.
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нехватало еще)))
гастрабайтер - это твое призвание
ты не спеши, месть должна быть холодной)))
беги коням почисть, а то хозяева заругают
и ложись спать)))
завтра будеш меня пугать))
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нехватало еще)))
гастрабайтер - это твое призвание
ты не спеши, месть должна быть холодной)))
беги коням почисть, а то хозяева заругают
и ложись спать)))
завтра будеш меня пугать))
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А шо тотоша скажет о не запрете въезда в Великобританию метвейчуку?
Он же тоже как бы поддерживает дыныэр-лыныэр?
Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.

Я вот тоже считаю, что недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. И поэтому тоже обращаюсь к Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Виктора Медведчука. Дозвіл на в'їзд до Великої Британії прибічнику терористів "ДНР" Охлобистіну буде політично суперечливим, - Антон Геращенко звернувся до Мей - Цензор.НЕТ 3805 Дозвіл на в'їзд до Великої Британії прибічнику терористів "ДНР" Охлобистіну буде політично суперечливим, - Антон Геращенко звернувся до Мей - Цензор.НЕТ 7832
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ну шо вы там уже в эвропе?как вам тарифы и житие поновому
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А как там в Лугандонии? Дохлую лошадь доели? Или доили?
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И я с Украины, но не коммунофашист, как ты.
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смотри я живу в хрущовке работаю на советском предприятии хожу по дороге советской и ты гонишь на ссср
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Вот оно отношение Запада к украинской власти.
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Типический кацапский мудак , коими так богаты расейские болота ...
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Охлобыстин- просто мерзопакостная и отвратная до рвоты гнида.
Его впускать в цивилизованным страны - это даже не глупость, это преступление.
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і він не актрр, а клізьма путіна хуйло!!
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Спроба не випустити автобус з призовниками з території обласного військкомату, як і взагалі позиція людей, які нарікали, що їх рідних силою забирають в армію - це ганебний прецедент для Волині, вважає ветеран АТО Олексій Кушнєр западэнцы не хотят в ато
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Комерсанти гоняться лише за грошвою.
Фірма antonivtours розхвалює Абхазію, як країну до якої не потрібно візи.
https://antonivtours.com/2016/09/15-vrazhayuche-garnix-kra%D1%97n-v-yaki-ne-potribna-viza/

Скоро почнуть в дєнєер з еленер тури продавати. Ганьба!
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Інформація для СБУ.
"Абхазія сповнена дивовижних місць: озера Мзи і Ріца, Новоафонська печера, Новоафонский монастир, водоспади «Чоловічі сльози» і «Дівочі сльози», пляжі Гагри, дача Сталіна на озері Ріца. А ароматні кипариси і лілії, та чудове абхазьке вино додадуть подорожі особливий колорит.
Термін перебування: до 90 днів
Документи: паспорт громадянина або закордонний паспорт"
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а Медведчуку в Украину можно - это не будет политически противоречивым...
И с Порошенко встречаться...
Вот поцы...
Дозвіл на в'їзд до Великої Британії прибічнику терористів "ДНР" Охлобистіну буде політично суперечливим, - Антон Геращенко звернувся до Мей - Цензор.НЕТ 7138
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То - партнёр Лолиты , вроде Лёни Голубкова ...
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Це фото зустрічі Медведчука з Порошенко? ))
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майдан розрываэ краину Нагадаємо, у Луцьку 24 листопада родичі кількох призовників прийшли під приміщення обласного військкомату і вимагали відпустити хлопців, яких, з їх слів, забрали силою. Люди в якийсь момент навіть заблокували рух автобуса, який віз призовників з території комісаріату.«П'ятий рік йде війна, а суспільство досі не зрозуміло, що все в наших руках і нам потрібно готувати кадри для подальшої боротьби. Війна ще не скоро закінчиться, як би нам цього не хотілось...» - каже Олексій Кушнєр.«Тим більше це - строкова служба, яка проходить далеко від території, де триває війна. Служба, що дає ази володіння зброєю і дисципліну. Чоловіки, котрі відслужать і будуть мати військовий квиток - мають кращі можливості для працевлаштування. Робоче місце і середній заробіток за ними залишаються...» - пояснив ветеран АТО.«Те, що сьогодні відбувалось під воєнкоматом - це саботаж. Так починалась війна у 2014 році, коли мами лягали під техніку і не давали просуватись нашим військам далі» - ваажає Олексій Кушнєр.
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Звернення щодо тої кацапському криси буде належно почуто...😃😃😃
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ВОТ ЕСЛИ БЫ БРИТАНЦАМ ОТПРАВИЛИ ЦИТАТУ ИЗ ЭТОЙ МРАЗИ И МРАКОБЕСА...:
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есть только одна нация - наша, у которой другая национальная идея. А именно: не дать реализоваться другим нациям. Мы - жандармы Европы. Да, нас так называли. Но видимо, нужны жандармы, иначе хулиганы распоясываются. Если мы соглашаемся с этим, то понимаем, почему штанишки не научились шить, телефончики не научились делать, машинки не научились собирать. Потому что нам неинтересно. Если русский человек не заражен идеей спасения мира, ему неинтересно. Как только заканчиваются переходные этапы и форс-мажоры, мы впадаем в печоринщину, в нигилизм. Забываем о своей роли Смотрящего.
---------------------
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Похоже, жирному полудурку даже не приходит в голову мысль, что Британия - это не Украина. И обращаться к премьеру/президенту по вопросам запрета въезда иностранным гражданам - моветон.
Ведь голова дана Антохе лишь чтобы в неё есть.
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О боже, по клоуну Охлобыстину письма писать в Британию? Не дохера ли чести?
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мне кажется, в письме акценты расставлены неправильно. Он долго и нудно перечисляет, что охлобыстин сделал не так в Украине. А Британии какое дело до этого??

Я бы начал с того, что этот человек крайне опасен для Британии, поскольку по имеющейся информации он поддерживает контакты с террористами в днр, которая сотрудничает с ФСБ, которое отравило подданных Британии. Что этот человек потенциально может навредить королевству своим визитом в виде сбора информации, передачи данных фсб, встречей с агентами и тп.

А так это выглядит: он нам нагадил, не давайте ему визу.

Неправильная позиция.
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Звинувачувати кожного можна лише у тому, що можна довести у суді. Тому текст правильний, а ваші слова англійці самі собі напишуть.
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абсолютно с вами не согласен! это не обвинение, а предупреждение. Разницу улавливаете?

Наш народ, в т.ч. должностные лица по какой-то причине обожают жаловаться иностранцам, как у нас все плохо, при это сами лично ничего толком не делая для того, чтобы стало хорошо.
Это наша проблема, что охлобыстин тут наследил, и мы сами должны ее решать.
Но как партнер Британии, мы должны ее уведомить о небезопасности посещения этого человека их страны. С обоснованием фактов.
А так выглядит как банальная жалоба, типа, вот он тут у нас наследил, так вы не дайте визу, или еще лучше - вышлите агента МИ6. чтобы он его наказал.
Это в корне неверно, и МИД должен пресекать такой тон письма.
Идея хорошая, но реализация -как всегда, детский сад.
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У нас нема законних підстав писати листи з такими звинуваченнями, бо далі Охлобистін подасть в суд і виграє цю справу.
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з якими звинуваченнями? де в тому що я писав - звинувачення??
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Те, що він може зробити і є звинуваченням. Якщо змусити Вас хоч раз це довести у суді, то надалі зрозумієте.
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Звинувачувати в тому що людина «може зробити» некоректно, якщо тільки немає доказів підготовки до конкретних дій. Так наприклад практично кожного мужчину можна звинуватити, що він «може зґвалтувати» когось.
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теоретически -да. Но не в случае охлобыстина. тут мы не ошибемся
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33 подсрачника, казалу и бегом в долбаное бутово или там срутово...
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И не трескается же скрепа, шляться по всяким гей-€вропкам...
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ето даже не смешно - алтай - "за срусь усрусь" - твой паследний бастион...
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А де своєчасна реакція українського посольства у Вел. Британії на такі приїзди московських "культурних" тарганів? Явно, МЗС Клімкіна і тут не працює як слід.
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А выдать стране-террористу, стране-агрессору врага этой страны и бойца-добровольца АТО Тумгоева, это как??? Уже забыли и проехали???
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Щей дні російського кино,ти диви!
Знов та сам пісня що й з гітлером,якій фестіваль кацапского кино вам ще потрібен скікі людей вбила ця хведірація,як можна проводити фестівалі вбивць по лікоть у крові людьскої?!!!
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не будет недоразвитому кацапскому попу никакой визы от англичан.
посмотрите...
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Та вже нафістивалілі з новичком,алеж Британи мабудь мало чи шо?
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и я про то...
англичане уже нанюхались.
медленно вкуривали, но уже вкурили.
нихт, казладроту визу... оно же таможенника покусает по скрепности окацапленой
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МИДУ Украины, совсем неплохо бы слово сказать....
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не уверен. На фига они вообще русским это мероприятие разрешили?
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типичный работник неонацистской организации РПЦ - отброс человечества, шизофреник, деградант
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Процентное соотношение людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, согласно последнему исследованию, выше всего в Германии.Подсчет провел берлинский стартап Dalia, который недавно опубликовал результаты своей работы, пишет Euromag. 45% европейцев относят себя к сообществу ЛГБТ. Выяснилось, что наибольшая доля представителей ЛГБТ проживает в Германии (7,4%), а наименьшая - в Венгрии (1,5%).Всего в исследовании участвовало 12000 респондентов, их просили ответить на вопрос об их ориентации. Результат в каждой стране был разным, но, как выяснилось, чаще опрос проходили женщины.В Германии 8,4% женщин относят себя к сообществу ЛГБТ, в сравнении с 6,4% мужчин. Самый большой разрыв был замечен в Нидерландах, где женщин, относящих себя к ЛГБТ, - 10,3 %, а мужчин лишь 2,5%.Меньше 12% немцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к ЛГБТ сообществу, тогда как процент людей в возрасте от 30 до 65 составляет лишь 6%. 8% отказалось проходить опрос, а 12% не уточнили свою сексуальную ориентацию.
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Нашли телезвезду. Картавый выпездыш с противной крысиной рожей, хотя англичане тоже на кацапском картавят - за своего примут. Там на ТНТ сплошных дебилов собрали. Канал для людей с низким айкью. Геращенко тоже не Ален Делон - формат Порошенко.
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та зараз що не рогатий, то гебняве чмо їде на Альбіон... маю надію що Мей прислухається та поступить правильно, вкаже йому шлях до дому, на мокшанські болота!!
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Делать в официальных документах ошибки не только не позволительно, но и преступно, а это именно тянет на подделку - так, в английской версии начало обращения написано "Anton Gerashchenko", в конце же документа уже подписано по-другому "Gerashenko"...если это раскрутить, то можно впаять ему несколько лет с запретом выезда не только в Англию, но и вообще в Европу! и пускай общается с Герашенком сколько влезет!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомРазрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов "ДНР" Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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