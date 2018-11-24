 Разрешение на въезд в Великобританию пособнику террористов "ДНР" Охлобыстину будет политически противоречивым, - Антон Геращенко обратился к Мэй. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
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"Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.
Геращенко прикрепил к посту свое обращение, а также фото.
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гастрабайтер
шо тебе неймется???
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
пятак свой тычешь?)))
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
https://replyua.net/putin/83986-krym-nash-vse-nashe-s-nami-putin-i-hristos-aktery-kotorym-zapretili-poseschat-ukrainu-pokazali-obschiy-snimok.html
От у мене і пішли роздуми - А що ж такого надзвичайного може статися з ЄС?
гастрабайтер
шо тебе неймется???
научилось спамить людей???
гастрабайтер - это твое призвание
ты не спеши, месть должна быть холодной)))
беги коням почисть, а то хозяева заругают
и ложись спать)))
завтра будеш меня пугать))
гастрабайтер - это твое призвание
ты не спеши, месть должна быть холодной)))
беги коням почисть, а то хозяева заругают
и ложись спать)))
завтра будеш меня пугать))
Он же тоже
как быподдерживает дыныэр-лыныэр?
Считаю недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня, и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - отметил он.
Я вот тоже считаю, что недопустимым для цивилизованной страны выдавать визу и принимать у себя пособника террористов марионеточного оккупационного режима. И поэтому тоже обращаюсь к Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Виктора Медведчука.
Его впускать в цивилизованным страны - это даже не глупость, это преступление.
Фірма antonivtours розхвалює Абхазію, як країну до якої не потрібно візи.
https://antonivtours.com/2016/09/15-vrazhayuche-garnix-kra%D1%97n-v-yaki-ne-potribna-viza/
Скоро почнуть в дєнєер з еленер тури продавати. Ганьба!
"Абхазія сповнена дивовижних місць: озера Мзи і Ріца, Новоафонська печера, Новоафонский монастир, водоспади «Чоловічі сльози» і «Дівочі сльози», пляжі Гагри, дача Сталіна на озері Ріца. А ароматні кипариси і лілії, та чудове абхазьке вино додадуть подорожі особливий колорит.
Термін перебування: до 90 днів
Документи: паспорт громадянина або закордонний паспорт"
И с Порошенко встречаться...
Вот поцы...
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есть только одна нация - наша, у которой другая национальная идея. А именно: не дать реализоваться другим нациям. Мы - жандармы Европы. Да, нас так называли. Но видимо, нужны жандармы, иначе хулиганы распоясываются. Если мы соглашаемся с этим, то понимаем, почему штанишки не научились шить, телефончики не научились делать, машинки не научились собирать. Потому что нам неинтересно. Если русский человек не заражен идеей спасения мира, ему неинтересно. Как только заканчиваются переходные этапы и форс-мажоры, мы впадаем в печоринщину, в нигилизм. Забываем о своей роли Смотрящего.
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Ведь голова дана Антохе лишь чтобы в неё есть.
Я бы начал с того, что этот человек крайне опасен для Британии, поскольку по имеющейся информации он поддерживает контакты с террористами в днр, которая сотрудничает с ФСБ, которое отравило подданных Британии. Что этот человек потенциально может навредить королевству своим визитом в виде сбора информации, передачи данных фсб, встречей с агентами и тп.
А так это выглядит: он нам нагадил, не давайте ему визу.
Неправильная позиция.
Наш народ, в т.ч. должностные лица по какой-то причине обожают жаловаться иностранцам, как у нас все плохо, при это сами лично ничего толком не делая для того, чтобы стало хорошо.
Это наша проблема, что охлобыстин тут наследил, и мы сами должны ее решать.
Но как партнер Британии, мы должны ее уведомить о небезопасности посещения этого человека их страны. С обоснованием фактов.
А так выглядит как банальная жалоба, типа, вот он тут у нас наследил, так вы не дайте визу, или еще лучше - вышлите агента МИ6. чтобы он его наказал.
Это в корне неверно, и МИД должен пресекать такой тон письма.
Идея хорошая, но реализация -как всегда, детский сад.
Знов та сам пісня що й з гітлером,якій фестіваль кацапского кино вам ще потрібен скікі людей вбила ця хведірація,як можна проводити фестівалі вбивць по лікоть у крові людьскої?!!!
посмотрите...
англичане уже нанюхались.
медленно вкуривали, но уже вкурили.
нихт, казладроту визу... оно же таможенника покусает по скрепности окацапленой