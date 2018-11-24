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 Subaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция. ФОТО

Накануне около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле дома на улице Конопляной в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления полиции Харьковщины, автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода. В результате полученных травм 52-летняя гражданка погибла на месте.

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Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 65 ДТП. В результате пострадали 13 человек, 2 человека погибли.

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Subaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция 01
Subaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция 02

Также смотрите: Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3098743
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего... дни евробляхерных серосхемников сочтены, легализировать и платить растаможку придёца. Страна не подасца на жантаж хитрожопых серосхемников прощелыг
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япошки уже самостоятельные авто выпускают???
субару вырвалась из гаража, запрвилась и поехала людей убивать....
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она проклятая. этот евробляхер как раз убегал с места преступления. Это он душегуб уничтожил цивилизацию майа.
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Ничего... дни евробляхерных серосхемников сочтены, легализировать и платить растаможку придёца. Страна не подасца на жантаж хитрожопых серосхемников прощелыг
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правильно. зарплаты по 200 $ а машыны по 10 к $ -20к. да здравствует монополия и мега налог на авто. я бы таким как ты и хлеб по 500 грн продавала.
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Такая как ты всем бы хлеб по 500 гр продавала....
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и зачем вам автомобиль с з/п 200$, если масло поменять 1000 гривен, резина нормальная за комплект выйдет минимум 10-12 тысяч, и это только на лето или зиму, тормозные колодки 1000, как вы собираетесь обслуживать свое корыто? гроб на колесах, до первого ДТП?
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японобляха .Карл ..Япония это Азия как не крути ..вы что дибилы Крайслеры тоже евробляхой называете ? тогда в точку .как приказали называть - так и называете порогнидыобоссы
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евробляха любая машина на евро номерах ты что совсем тугой?Какая разница Япония Китай или Америка - Субару, Чери или ФОрд...еврономера ,еврорегистрация по серой схеме завезенная в Украину...
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еще заплотит . . каждому пенсионеру естественно
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япошки уже самостоятельные авто выпускают???
субару вырвалась из гаража, запрвилась и поехала людей убивать....
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;Я купіл сєбє ;Субару; штоб паддать па жізні пару;.
Ще один доганявся.
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На фото номера замазаны .
Так кто это был ?
Проклятый евробляхер или патриот на украинобляхах ???
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Судя по твоему сарказму, ты патриотами считаешь тех, кто платит коррумпированным таможенникам, чиновникам и полицейским, организовавшим схемы по ввозу евроблях?
Для чего ты полощешь слово патриот?
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Сбить человека насмерть не вопрос ! Едь в Харьков , цука вы там все накуй укуренные зайцы пипец....
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Похоже, женщина шла в темное время суток по проезжей части. Если в темной одежде и по правой стороне - это сразу куча нарушений.
Не оправдываю водителя, но когда в глаза светит такая хрень, как на последнем фото, разглядеть пешехода, одетого в стиле ниндзя, ну очень непросто.
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ездить надо помедленнее, если плохо видно
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Вы ПДД читали? В случае ослепления светом встречного авто следует не менять направления и снижать скорость. Как думаете, это соблюдение правил спасет пешехода, нарушившего сразу три правила ПДД?
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Ночью или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное. Основная причина - плохая видимость объекта. В Беларуси введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин.

Но я их вижу только у детей на сумках колечком и редко у кого из взрослых...
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модер цензора у Субару есть название моделей импреза , легаси .аутбэк
а по вашему заглавию можно просто обалдеть - концерн Субару сбил пешехода ?
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А почему нет новостей с участием евробляхеров? Поутих протест, и сразу поутихли помойные СМИ, к коим с уверенностью следуют относить Цензор.
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Среди евробляхеров, похоже, что большинство - неадекватно, даже под статьёй о смерти женщины ведут свою пропаганду...
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Скотам по комментариям ранее, ПДД надо соблюдать до последнего, не пить ничего, что вызовет штраф от 17 до 34 тыс. и иметь при себе документы в случае погребения и в случае наложения шрафа.
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у Харкові дійсно водіх деяких авто почали борзіти, на червоне проїдуть, припаркуються там де не можна, іноді жалкуєш, що нема базукі))... більш зв усе бісить, як літають де школи та дітсадки під знаком 40 їдуть Усі 60-70,а поліція та закон мовчить....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияSubaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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