 Subaru насмерть сбила женщину-пешехода в Харькове, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт облуправления полиции Харьковщины, автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода. В результате полученных травм 52-летняя гражданка погибла на месте.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 65 ДТП. В результате пострадали 13 человек, 2 человека погибли.
субару вырвалась из гаража, запрвилась и поехала людей убивать....
Ще один доганявся.
Так кто это был ?
Проклятый евробляхер или патриот на украинобляхах ???
Для чего ты полощешь слово патриот?
Не оправдываю водителя, но когда в глаза светит такая хрень, как на последнем фото, разглядеть пешехода, одетого в стиле ниндзя, ну очень непросто.
Но я их вижу только у детей на сумках колечком и редко у кого из взрослых...
а по вашему заглавию можно просто обалдеть - концерн Субару сбил пешехода ?