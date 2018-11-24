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 Фоторепортаж, За рубежом
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 В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине. ФОТОрепортаж

Акция памяти жертв Голодомора и в поддержку Украины прошла в субботу вечером в столице Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 01

Перед Бранденбургскими воротами зажгли свечи в память об убитых голодом 85 лет назад, почтили их память минутой молчания и подписали петицию на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель с призывом признать Голодомор актом геноцида.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 02
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 04

Большое внимание привлек стол, на котором были выставлены образцы еды, которой в 1932-1933 годах вынуждены были питаться жители районов, подвергшихся уничтожению голодом. 

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 05
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 06

К акции присоединились участники марша, прошедшего по центру Берлина от Хаусфогтайплатц до Бранденбургских ворот. "Помнить означает бороться! Остановить войну на Донбассе", "Освободить политических заключенных!" - требовали украинцы, немцы, поляки, россияне.

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 07

Также смотрите: Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 08
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 09
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 10
В центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине 11

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Источник: https://censor.net.ua/p3098740
 
 
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классно - е все в германии ватные отбросы и почитатели моли!!!
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Скоро будем чтить память геноцида украинского народа
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А как понимать, когда полупустые вагоны приезжают, а в кассах кричат, что на месяц вперед мест нет.
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Німеччина прийняла рішення визнати події в Османськії імперії 1915 року геноцидом, а в Україні Голодомор 1933 року не поспішає розглядати як геноцид. Чому німці так роблять?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ центре Берлина почтили память жертв Голодомора и протестовали против российской агрессии в Украине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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