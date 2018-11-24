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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Трещина дружбы", - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля. ФОТОрепортаж

Ряд общественных инициатив реализовали художественный проект "Трещина дружбы" на Арке дружбы народов в Киеве.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, который опубликовала в Facebook директор Центра гражданских свобод, инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

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Проект реализовали инициатива "Свободу заложникам Кремля", "Медийная инициатива за права человека", "Комитет солидарности – группа поддержки крымских заложников", "Прямая линия", "Центр гражданских свобод", "Автомайдан", активисты, представители творческих сообществ и другие неравнодушные

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, что "теперь все ок". Требование, с которого Олег Сенцов начинал голодовку остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, длится досудебное следствие по сфабрикованным делам", - подчеркивают активисты.

Они выступают с заявлением и акцией "Трещина дружбы" на символическом памятнике - "Арке дружбы народов" "в связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным удержанием украинских граждан по политическим мотивам Россией".

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Это действие, по мнению присоединившихся, - акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне, и гражданским населением на захваченных РФ территориях, жест-ответ на развязанную и поддерживаемую соседом-империалистом войну на востоке Украины.

Цель акции - привлечь внимание к судьбе граждан Украины, заключенных Россией по политическим мотивам, актуализировать требования ко всем, от кого это зависит, прилагать как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

"На сегодняшний день на территории оккупированного Крыма и России содержится около 70 незаконно задержанных и осужденных граждан Украины, еще более сотни заложников и военнопленных удерживаются в подвалах на Донбассе. Отметим, что мы никоим образом не ставим под сомнение культурную и историческую ценность памятника "Арка дружбы народов" и отрицаем любые возможные спекуляции по этому поводу", - отмечается в тексте.

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Трещина дружбы, - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля 01
Трещина дружбы, - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля 02

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Трещина дружбы, - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля 03
Фото: facebook.com/olexandra.matviychuk

Трещина дружбы, - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля 04
Фото: facebook.com/volodymyr.kuznetsov.77
Трещина дружбы, - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля 05
Фото: facebook.com/maria.tomak

Источник: https://censor.net.ua/p3098737
 
   
 Топ комментарии
 
демонтувати це лайно повністю!
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О какой дружбе вообще речь. "Трещина дружбы", - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля - Цензор.НЕТ 7950
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Ребятки, там метров тридцать кусок надо выпилить нахер...
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Нее, хай буде поки що...
Може шось повiсити треба буде...
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Так, нехай буде, шоб було на чьому мишебраттям повіситись.
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Это самый замечательный проект. Если бы сделали петицию - я бы за него проголосовал бы. Ну и утилитарная польза была бы - можно было бы из нержавейки столовые приборы для трех бригад сделать.
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Це ярмо російського панування яке трісло!
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Взорвать ее нахер.В память про наших Героев ,которые вопреки всему отстояли Украину.Выкинули овоща,выкинем и петю.Украина сильна людьми.
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Выкинем Петю, посадим на трон Хулию Капительман? Она быстренько трещину с Хуйлом заделает
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Тролли от пети.Юля и петя это знак равно для Украинцев.Не пыжьтесь)))
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Был кстати как по мне очень красивый проект реконструкции арки где примерно четверть/треть посередине срезана, а прямо под аркой наполовину вошедший в землю неразорвавшийся снаряд... Жаль этот вариант не пропустили...
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на том месте должен находиться пантеон павших за свободу и независимость нашей Родины
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Военный бюджет: 647 миллиардов долларов и 47 сравнить с 47 миллиардов долларов.
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хер его знает.
Вiн сказав, а ви думайте. (с)
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Почему 80 лет молчали о голодоморе? Даже диаспора за границей? Мой папа всегда слушал голос Америки и много знал , но про голодомор не слышал...
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Не слышали о Голодоморе активисты , отбиравшие последний кусок хлеба у крестьян , их дети и внуки ( потому что себя они не обделили ) .
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А ответ в встречном вопросе - а откуда кто бы то ни было мог это знать? Поясню - интернета/телефонов нет, в газетах не пишут о том что происходит. Система привязки людей в СССР не позволяла людям покинуть свои колхозы. Если не верите почитайте об этом подробнее - по сути сбежать из села можно было только записавшись рабочим на стройки, так как если тебя ловили вне колхоза без документов ты получал реальную статью. Далее - твое село голодает, продукты забирают вежливые НКвдшники, за кражу продуктов с полей расстрел ( знаменитый закон «о трех колосках», рекомендую почитать суть в инете очень показательно). По скольку сбежать не можешь, контактов и доступа к информации ноль ты даже не знаешь что голодает один только твой регион, а не все СССР. Далее слухи просачивались. Была даже что то типа комиссии из США с целью подтвердить слухи что СССР морит голодом свое же население, если не ошибаюсь в составе этой комиссии был Бернард Шоу. Их заверили что все отлично, голода нет, подсунули образцово показательное поселение полное довольных и сытых сотрудников НКВД в штатском и купились на показательные выступления до такой степени что по возвращению написали хвалебные оды Сталинскому режиму... Исскусство дизинформации в Рашке культивировалось не один год... надеюсь на вопрос ответил...
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Мордва, мы уже 30 лет не молчим:

книгаГолод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів /
Кер. кол. упоряд. р. Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 605 с.ББК 63.3(2Ук)71
Г61ISBN 5-319-00827-9© Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1990
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про него опасно было говорить. но свои (украинцы) никогда про него не забывали. ещё не так давно было очень много живых свидетелей.
так где папа жил-то?
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кацапы библиотеки украинские, аж одну на мацковии в ноль гнобят,
библиотекарю, еще раз библиотекарю, червю книжному, тетке в очках и
ориенбуржском скрепном платке (без обид, аллегория) - срок навешивают и жизнь превращают в ну ето на хер.
а в центре Киева, в парке, куда меня водили родители, замечательно красивом парке,
стоит себе хрень-символ дружбы с теми с кем Украина воюет уже вот вот 5 лет.
озвенительно....
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По логике, если арка еще стоит, значит она воюет не с теми...
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если вы еще пишете, то пишете не за тех или за тех, но всегда - чисто по логике... "Тріщина дружби", - активісти перетворили Арку дружби народів на арт-об'єкт, щоб привернути увагу до долі політв'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 8185
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ну вы и тупарье там на лахте - непроходимое
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Ну, это гораздо лучше чем Арка педиков.
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То кольцо Мордора должно быть уничтожено.
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Почему патриоты должны взять штурмом?Ты казламордый проксеныш?Только честно?😂🌷
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Потому что это украинская традиция.
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На первый вопрос ты не ответило.На второй может ответишь?😂🌷
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Как бы Украина изменилась, если бы эти многочисленные активисты разных мастей, такие энергичные, занялись настоящими полезными делами, а не бесконечными попытками троллинга рашки. Неужели они ни на что другое неспособны.
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хитровымаскарканые казламордые соколовы
подползли - орловы, беркутовы, кречетовы, на худой конец.
ну и казловы, барановы, авечкины а как же без них
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Когда ее в конце концов выкорчуют!? Это ж издевательство какое-то.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Трещина дружбы", - активисты превратили Арку дружбы народов в арт-объект, чтобы привлечь внимание к судьбе политузников Кремля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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