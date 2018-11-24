 Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018", "Сеть" и расследования уголовного производства по ст. 227 УК Украины было установлено, что на территорию Украины с помощью одной из логистических компаний вне таможенного контроля ввозится фальсифицированный алкоголь, который в дальнейшем реализуется в т.ч. через сеть Интернет.





На основании постановления суда в одном из помещений этой компании в г. Одесса проведен обыск, по результатам которого из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4,8 тыс. литров импортного вне таможенного контроля фальсификата стоимостью более 1 млн грн.