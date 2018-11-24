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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1403) налоговая милиция (1408) Одесская область (1628) фальсификат (290)

 Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с пограничниками и сотрудниками прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольного фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018", "Сеть" и расследования уголовного производства по ст. 227 УК Украины было установлено, что на территорию Украины с помощью одной из логистических компаний вне таможенного контроля ввозится фальсифицированный алкоголь, который в дальнейшем реализуется в т.ч. через сеть Интернет.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 02
Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 03

На основании постановления суда в одном из помещений этой компании в г. Одесса проведен обыск, по результатам которого из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4,8 тыс. литров импортного вне таможенного контроля фальсификата стоимостью более 1 млн грн.

Налоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3098736
 
 
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А де арешт прикордонників та митників які аустили цей вантаж в Україну?
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Это ж сикока дураков не дождутся дешовава ылитнава вискаря-брендиря...
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Неее, они из этого приднестровского пойла , водку: Краля делают , знаменитое пойло там , самое дешевое , но на запах ууууууу , бензин пахнет лучше.
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наверняка там больше было - склад размером с футбольное поле и чтоб бухла всего на один лям... Податківці вилучили на Одещині партію контрабандного фальсифікованого алкоголю вартістю понад 1 млн грн - Цензор.НЕТ 9070
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Затрахали фальцалколем. Откуда поставка спирта????
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К Новому Году - это "доречно" . А если приплюсовать ещё и баржу с куревом - так и совсем неплохо !
Жаль , что такие нищяки имеют только лизатели шоколадной задницы - народ , как всегда , не при делах .
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли на Одесчине партию контрабандного фальсифицированного алкоголя стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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