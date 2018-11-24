 Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также свои лампадки к Мемориалу жертв Голодомора поставили президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Молдовы Павел Филип и представители иностранных делегаций многих стран мира





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Перед церемонией зажжения лампадок возле мемориала состоялась панихида по погибшим и минута молчания.

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В Харькове лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ почтили память жертв у Мемориала жертв Голодомора.





"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия", - сказал Яценюк.

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фото - Олег Богачук, ЦН, сайт партии НФ