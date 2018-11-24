 Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также свои лампадки к Мемориалу жертв Голодомора поставили президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Молдовы Павел Филип и представители иностранных делегаций многих стран мира
Перед церемонией зажжения лампадок возле мемориала состоялась панихида по погибшим и минута молчания.
В Харькове лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ почтили память жертв у Мемориала жертв Голодомора.
"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия", - сказал Яценюк.
фото - Олег Богачук, ЦН, сайт партии НФ
А скільки люднй не народилось..
https://www.youtube.com/watch?v=Zti9zclHJjM
Невже " проізошло "..усмирениє гардині. " ?
Створив мапу спогадів очевидців Голодомору.
Кожна позначка на мапі прив'язана до георгафічної локації, про яку йдеться в спогадах. Позначка кіноплівки: відеоісторія, конверту - текстова історія, фотоапарата - світлини.
Смерть мільйонів людей сприймається як статистика. Історія кожної людини, яка пережила Голодомор, сприймається як трагедія. Витратьте кілька хвилин і подивіться чи почитайте спогади про Голодомор близько до свого населеного пункту.
Карта містить сотні позначок, але це лише початок. Існують десятки тисяч спогадів про Голодомор. І всі вони мають бути нанесені на карту. Тому, прошу небайдужих людей долучатися. Надсилайте спогади про Голодомор, яких немає на карті на адресу holodomorgenocide@gmail.com.
Хто хоче долучатися до наповнення мапи - пишіть приватні повідомлення. Запрошую також до співпраці профільні інститути та музеї.
Поширте, будь ласка, цей допис. Радянська влада зробила все щоб знищити нашу пам'ять, ми маємо зробити все щоб її зберегти. Ми пам'ятаємо! Ми сильні!
https://www.facebook.com/pg/a.chto.tam.u.pp/posts/?ref=page_internal
кацапия и ее высосаная из бес его знает какого циркуляра цыки история - ложь от первой буквы и до последней.
Украина знает и помнит, помните и вы...
Но свою историю нужно помнить, не зная прошлого, вьі не будете знать своего будущего.
Это правда?
karkardill @karkardill 1 ч.1 час назад
По всіх каналах розповідають про жахи Голодомору. І повна тиша про повстання, про спротив селян.
У нації формують психологію жертви.((