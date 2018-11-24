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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж

В Киеве президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий почтили память жертв Голодомора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 01

Также свои лампадки к Мемориалу жертв Голодомора поставили президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Молдовы Павел Филип и представители иностранных делегаций многих стран мира

Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 02
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 04
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 05
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 06

Перед церемонией зажжения лампадок возле мемориала состоялась панихида по погибшим и минута молчания.

Также смотрите: Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 07
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 08
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 09
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 10

Также смотрите: Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

В Харькове лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, представители НФ в правительстве - министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты фракции НФ почтили память жертв у Мемориала жертв Голодомора.

Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 11
Руководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг 12

"Склоняем голову перед миллионами украинцев, которые были убиты большевистским режимом. Склоняем головы перед десятками тысяч украинцев, которые убиты в борьбе за независимость, в войне, которую начала Россия", - сказал Яценюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориал жертвам Голодомора открыли в крупнейшем городе Канады Торонто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

фото - Олег Богачук, ЦН, сайт партии НФ

Источник: https://censor.net.ua/p3098733
 
   
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять українцям замордованим мордором..
А скільки люднй не народилось..
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А Онуфрий чего приперся? Позлорадствовать?
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Вічна пам'ять українцям замордованим мордором..
А скільки люднй не народилось..
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ЦАРЕВ ВЕРНУЛСЯ И РАССКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО ПОРОШЕНКО, ТИМОШЕНКО И ПУТИНА

https://www.youtube.com/watch?v=Zti9zclHJjM
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у русни нету лица. у мордвы монголоидное азиатское свинособачье ипло.
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А Онуфрий чего приперся? Позлорадствовать?
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А Онуфрий чего приперся? Позлорадствовать?

Невже " проізошло "..усмирениє гардині. " ?
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Тоже ударило по глазам присутствие московского прислужника Онуфрия на траурной церемонии в память украинцев, замученных московскими катами. В 1932/1933 году Московская церковь заявляла о своей полной лояльности Советской власти : " Ваши радости - это радости и нашей церкви".
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Oleksandr Ivanov
Створив мапу спогадів очевидців Голодомору.
Кожна позначка на мапі прив'язана до георгафічної локації, про яку йдеться в спогадах. Позначка кіноплівки: відеоісторія, конверту - текстова історія, фотоапарата - світлини.
Смерть мільйонів людей сприймається як статистика. Історія кожної людини, яка пережила Голодомор, сприймається як трагедія. Витратьте кілька хвилин і подивіться чи почитайте спогади про Голодомор близько до свого населеного пункту.
Карта містить сотні позначок, але це лише початок. Існують десятки тисяч спогадів про Голодомор. І всі вони мають бути нанесені на карту. Тому, прошу небайдужих людей долучатися. Надсилайте спогади про Голодомор, яких немає на карті на адресу holodomorgenocide@gmail.com.
Хто хоче долучатися до наповнення мапи - пишіть приватні повідомлення. Запрошую також до співпраці профільні інститути та музеї.
Поширте, будь ласка, цей допис. Радянська влада зробила все щоб знищити нашу пам'ять, ми маємо зробити все щоб її зберегти. Ми пам'ятаємо! Ми сильні!

https://www.facebook.com/pg/a.chto.tam.u.pp/posts/?ref=page_internal
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Харант, даже перчатки не счел нужным снимать когда крестился.
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У той час коли гинули люди від голоду в Україні, совок експотувал зернові культури як допомогу світовому інтернаціоналу. Звичайно то є голодомор ~ штучний голод. Тому що в Україні така земля що палку встроми в землю і вона виросте щось, тому що чернозем.
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Земля пухом умершим от голодомора,устроенного массонским Кремлем. В это же время ,с 20-го по 38 годы Од(Аз)эрбэйджан воевал на севере в горах,власть установили только в 1936г..С 1920 по 41г. было убито гдето 1млн. Население в 1918г-3 млн .Война + масса переселенных к нам непонятно кого( но в паспортах нарочно писали что азэры,хотя на нас вообще не похожи) и в 1941г.опять 3 млн.В истории спрятали.вскольз назвав нарочно как Хновское восстание.ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ. Слава Украине и Кавказу!
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вы до сих пор верите в написаную комуняками и принятую после комуняцкой кацапней за основу историю?
кацапия и ее высосаная из бес его знает какого циркуляра цыки история - ложь от первой буквы и до последней.
Украина знает и помнит, помните и вы...
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Никто не верит в историю написанную массонским Кремлем,который нас убивал в 20в.,отнимал земли для своих ближайших родственников арабохаев(эр мэн?-ворованное слово)( Гитлер назвал их ближайшими родственниками массонов).Но главное что ГРИНВИЧ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ КАВКАЗ и мы ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим наоборот=Омур -жизнь)=Одэр(Тартария)=АзэрБэйДжан. Слово Меридиан=ОмурАтаЯн-Жизни Отец Гори.Отсюда Март=Марс.Поэтому и долбают Кавказ.Нам даже тренера по футболу Кремль не дает поменять.(Нынешние собирают 3-ие составы.А толкового Просинечку прогнали).Но время све ВОЗЬМЕТ.
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Как все сложно у вас
Но свою историю нужно помнить, не зная прошлого, вьі не будете знать своего будущего.
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пэтро в своем репуртаре, привез массовку с собой на автобусах, остальным вход закрыт, барыга беспардонная.
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кто смотрит телевизор?
Это правда?

Керівництво України та іноземні делегації вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - Цензор.НЕТ 7298 karkardill‏ @karkardill 1 ч.1 час назад
По всіх каналах розповідають про жахи Голодомору. І повна тиша про повстання, про спротив селян.
У нації формують психологію жертви.((
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Почтить? Ну это проще, а главное дешевле всего. Труднее, даже невозможно дать достойную жизнь пенсионерам, детям, всему народу страны. Это как на день победы налить ветерану 100 граммов водки и тарелку перловки и забыть за ннего еще на год, а там он глядишь и помрет. Только рожи скорбящих о голодоморе с каждым днем всё шире и шире. А голодомор...так он продолжается.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРуководство Украины и иностранные делегации почтили память жертв Голодомора 1932-33 гг. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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