Редактор Цензор.НЕТ 24.11.18 18:4724.11.18 18:48 Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти жертв Голодомора - геноцида 1932-1933 года - "Зажги свечу памяти".Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/p3098730 x Мне нравится 7
Ми справді сильні. Неймовірно сильні: щоб через три покоління після ТАКОГО перелому хребта вижити, сп'ястись на ноги і - на самому голому інстинкті - битись за свою свободу, - на це треба бути дуже сильним народом. Ще би нам тільки вернути знаття, як своєю силою кермувати...
Свічка пам'яті о 16.00 - це сигнал усім нашим мертвим 1933-го, що ми живі. Хай вони всміхнуться "з темних небес" (с). Хай бережуть нас: нам дуже потрібна їхня допомога.
Їхня СИЛА.
Оксана Забужко - www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream