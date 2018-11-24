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 Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходит акция памяти жертв Голодомора - геноцида 1932-1933 года - "Зажги свечу памяти".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 01

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 02
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 03
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 04
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 05
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 06
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 07
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 08
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 09
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 10
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 11
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 12
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 13
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 14
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 15
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 16
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 17
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 18

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 19
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 20
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 21
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 22
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 23
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 24
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 25

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 26

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 27
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 28
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 29

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 30
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 31
Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 32

Акция Зажги свечу памяти, посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве 33

Фото  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3098730
 
   
 Топ комментарии
 
зажгем и мы все дома свечку, пусть души умерших согреется.

Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 4199
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У мене о 16-00 вже горіла свічка і я розповідав друзям реальну історії своїх батьків та бабусь, що пережили два Голодомори. Друзі також розповіли свої історії.
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зажгем и мы все дома свечку, пусть души умерших согреется.

Акция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 4199
 показать весь комментарий
 
 
Щиро,скромно, без пафосу та без піару.. Дуже відчутна різниця між вшануванням владних мужів і вшануванням простого люду.. Вічна пам'ять всім померлим від лютої голодної смерті українцям..
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У мене о 16-00 вже горіла свічка і я розповідав друзям реальну історії своїх батьків та бабусь, що пережили два Голодомори. Друзі також розповіли свої історії.
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Люди,які в 21му погнали "злочиннувладу",у 33му їли своїх дітей

Акція "Запали свічку пам'яті", присвячена пам'яті жертв Голодомору, відбувається на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 3026
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У 1920 - 23 роках у Криму був Голодомор, де вмерли 60% кримських татар. Я пробачаюся, але кого прогнали у 1921 році?
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1921 став останньою спробою армії УНР відновити незалежність
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Дійсно таке було, але скоріше все було визначено у 1920 році.
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Голодомором нам переламали хребта не просто демографічно - цивілізаційно. Якщо діти цього чоловіка вижили, то хіба в Сибіру - або виїхавши "в Донбас на шахти" і все життя носячи з собою свій страх: перед "куркульським" походженням, перед "куркульською" мовою (ще казали - "петлюровский язык"!), перед тим, щоб будь-що МАТИ НА СТАЛО (дім, сім'ю, власність...) - бо "прийдуть і заберуть"...
Ми справді сильні. Неймовірно сильні: щоб через три покоління після ТАКОГО перелому хребта вижити, сп'ястись на ноги і - на самому голому інстинкті - битись за свою свободу, - на це треба бути дуже сильним народом. Ще би нам тільки вернути знаття, як своєю силою кермувати...
Свічка пам'яті о 16.00 - це сигнал усім нашим мертвим 1933-го, що ми живі. Хай вони всміхнуться "з темних небес" (с). Хай бережуть нас: нам дуже потрібна їхня допомога.
Їхня СИЛА.

Оксана Забужко - www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

Акція "Запали свічку пам'яті", присвячена пам'яті жертв Голодомору, відбувається на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 8003
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Додаю свою свічечку. Ми пам'ятаємо. Покойтеся з миром...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАкция "Зажги свечу памяти", посвященная памяти жертв Голодомора, проходит на Михайловской площади в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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