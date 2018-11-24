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 Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено). ФОТОрепортаж

На сегодняшний день почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы уже выполнено.

Об этом сегодня, 24 ноября, во время проверки харьковского участка границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 01

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47% ", - сказал Аваков.

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 02
Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 03

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Вместе с министром МВД участок украинско-российской границы посетил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Он отметил, что обустройство границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

Лидер НФ подчеркнул, что за несколько лет невозможно, как предъявляют критиканы, обустроить почти 2500 км границы, да еще и в условиях недофинансирования: "Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребления на строительстве границы. Только надо сказать правду, откуда это производство - на основании подписи премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета ".

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 04

"После этого вновьсозданные органы делают из этого дешевое политическое шоу. Если нарушили закон - привлеките к ответственности. Если не нарушили закон - привлеките к ответственности тех, которые заявили об этом нарушении", - подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что в связи с этим звучат абсурдные цифры в десятки и сотни миллионов, хотя на весь проект было выделено всего около 800 млн: "Там, где есть злоупотребления, докажите. Докажите в суде. Я буду первый, кто будет аплодировать такому решению. Но если вы превратили свою работу по борьбе с коррупцией в политические лозунги и дискредитацию государственной программы строительства границы - за это тоже нужно нести ответственность".

По словам председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикал, инженерное обустройство границы на сегодня одна из главных задач ГПСУ: "Это упрощает охрану государственной границы, уменьшает количество пограничных нарядов непосредственно на границе и это очень эффективно. Харьковский участок практически завершен, здесь противоправная деятельность сведена почти к нулю"

По его словам была увеличена плотность охраны границы: "Мы создали отделения пограничной службы. Эти отделения насчитывают около 30 человек и практически перекрывают границу - 2 пограничника на 1 километр. Ранее без инженерных сооружений это было бы невозможно".

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 05
Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 06

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Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 07

Цигикал отметил, что в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование.

Работы на территории Харьковской области практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км: дооборудовать заграждением из спирали типа "Егоза", а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы: Система инженерных сооружений - около 2,5 млн грн / км, которая включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 08

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Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 09
Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 10

Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудования передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено) 11

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Источник: https://censor.net.ua/p3098728
 
 
 Топ комментарии
 
вижу с авакой кулявлобное ничтожество. это они на стене плача я так понимаю?
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А что там должно стоять, бетонный забор? И не деревянная, а с колючкой и металсетка. Раньше там было просто поле и никаких обозначений. Сейчас четко определена граница, есть фортификации, нормальное патрулирование, сигнализация и пр.. И запомни - никакой забор не остановит ракеты и снаряды, самолеты и вертолеты. И еще, на обустройство границы было выделено всего 800 миллионов.
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вижу с авакой кулявлобное ничтожество. это они на стене плача я так понимаю?
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Потрібно створювати прикордонні війська на кордоні з московією
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Просто дело Кроля процветает, он первым тему с сеткой замутил. Вот и следит, что бы не взули. А то у соевой шоблы это на раз.
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Такую народ из ближних сёл на металлолом растащит.
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А без рук, как минимум, этот народ не боится остаться? Ты с "путанкой" никогда дело не имел? Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков - Цензор.НЕТ 2151
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Да-да... Стоит только дернуть... Видел я собачку несчастную, давно, в 1982-м. На неё спираль Бруно- просто бросилась! Ну... а дальше- лучше не смотреть.
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А что там должно стоять, бетонный забор? И не деревянная, а с колючкой и металсетка. Раньше там было просто поле и никаких обозначений. Сейчас четко определена граница, есть фортификации, нормальное патрулирование, сигнализация и пр.. И запомни - никакой забор не остановит ракеты и снаряды, самолеты и вертолеты. И еще, на обустройство границы было выделено всего 800 миллионов.
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Конечно, регулярная армия эти укрепления и не заметит.... Но очень забор пригодится, когда рассеянцы-беженцы-зомби начнут за куском хлеба ломиться.... Вот на той вышке неплохо бы пара пулеметов смотрелась...))
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Там для этого не только пулеметы предусмотрены, но и другие сюрпрайзы.
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когда рассеянцы-беженцы-зомби

я это с 15 года слышу, а по факту 4 мильёна украинцев в мордоре работают, значит там выгодней чем дома?
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Они тоже выполняют свою миссию, выводят бабло из мордора... Не думал над этим?
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Правда шо казламордая поебень стесняется своей тряпки на этом сайте?Или врут?😂🌷
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Ну так зачем эти 800 млн. в дачный забор вкладывать? Чей "свечной заводик" заборчик клепает? При более низких затратах обычно получают практически непреодолимую для разных любителей пошастать границу. Проверенно десятилетиями........ Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 9582
Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 2102
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От дятел опилочный, так а что, должно было поле пустое стоять?
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ты комихакасс или мордовский удмуртъ?
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Сениных бордов не видел а вот то шо ботоксная рожа бабки на каждом углу висит, вот это факт.
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кацапские диверсанты не пройдут)) лучше бы КБ "Южное" профинансировали...
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Да,сосновые столбики в траншеях это конечно не железобетонные,но каждых два года на замене копеечка капнет(((
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Судя по количеству инцидентов с контрабандистами на западной границе, похоже не там начали забор строить.
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Сергей Ворчун,ты о чем? какие "инциденты на западной границе"? у нас с москальной ордой война идет! Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 3981
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Ржу-немагу, антинародний фронт ім. кулявлоба енд аривакова, піднімати свій плінтусний рейтинг вирішив з бутафорної картини "Границя на клямці". Про стан того забору, чи перелазу мали б розказати жителі сусідніх сіл, як простих очевидців. Ну щоб мати хоч якусь уяву про 47 % від пройдохи аривакова.
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странно... а яйценюх говорил что стена готова на 100%...))) кто звиздит???)))
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Одни и теже кацапские оборотни тролят под копирку методичек рашистов!
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Арсен и Арсений - мы с тамарой ходим парой? Кстати, а почему погранцам передали востановленный вертолет МИ-8.Где новейшие французские?
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Ехай на йух, туда всегда дорога без пробок. В конце путешествия незамерзайки и бояры плеснут.
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та нехай бухає - цироз не за горами Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков - Цензор.НЕТ 5973
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Оно ещё не опохмелилось, вот рамсы и попутало, сайтом ошиблось.
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Ему лучше сделать как на смайле чуть выше (с йадом и стеной)
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А какое отношение патриарх всея полицаев рукзакян имеет отношение к контролю над границей? Понятно, что их их общий гешефт с боевым кролём, но как-то всё равно не в тему.
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Державна прикордонна служба, поліція, національна гвардія, міграційна служба, служба надзвичайних ситуацій - все це в підпорядкуванні авакова..
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Ні.. МВС.. Зайди на сайт МВС , переглянь структуру цього міністерства..
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Благодарю, посмотрел, ясно.
Но общий гешефт с "кулявлобом" теперь становится ещё более очевидным.
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А какое свиное дело к этому цапскому ватняку? У вас там что, все так хорошо в паРаше, что не перестаете с утра и до вечера интересоваться, а что там у хохлов? Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 4392
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Стецько, у меня для тебя тебя же пожелания, что и твоему ольгинскому собрату. Смотри по ветке чуть выше. Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 7843 Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 9373
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...клоуни ...лядь ...село на кордоні ...там як мінімум ближче п"яти кілометрів не повинно бути навіть корови на пасовиську ...а тут село під "забором" ...
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От ідіот, так візьми й пересунь село. Про демаркацію щось чув?
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ти сопляк не знаєш що таке кордон ...і хамиш
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А нельзя яценюха пустить вдоль границы и кулю в лоб ?
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Якби не афери з рюкзаками та і 80 % було б !
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меня вот волнует - когда Австралия нам намерена передавать крокодилов по программе Excess Defense Articles (избыточного оборонного оборудования) , уже в следующем году, или когда закончим инженерные работы на контролируемых участках границы?
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экс-президент Германии не знает как благодаря схеме Ротердам+ можно в воюющей стране отгрохать себе дворцы и сколотить капиталы

Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 2769
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У Меркель домик такой-же - что-то не так в Германии.. Фурса об этом обязательно напишет..))
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Там минные поля шириной в километр надо...
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Бляха-муха! Такие важные и неотложные дела нужно за ПАРУ МЕСЯЦЕВ решить, а не годами "строить велико-китайскую - кроличью" сену!
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смета, небось, как у "велико-китайской стены" (не удивлюсь если "субчики" китайцы или узбеки с таджиками)!
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Где бетонные доты для перекрёстного огня!? проволока и дерево это всё для дураков!!
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Бетонные ДОТы, последние, остались на линии обороны Порт-Артура, в 1904-м. С тех пор, в ходу железобетон. Ну, а перекрестный огонь... остался в 1939-м, на линии Маннергейма. Сейчас- иные забавы...
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конечно имелось в виду монолитный ЖБ, дело в том, что после как Китай напряжёт парашу, стадо оттуда ломанётся к нам, чем они будут держать вонючий сброд, этой сеткой. Люди на верху (которые обустраивают данным образом рубежи ГГ), либо не компетентны, либо не понимают всей опасности грядущих лет и играются в песочницу!
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Акуеть как много!
За целых пять лет! При ежедневной войне с кацапами...
Хай засунет себе в жопу этих 47 %. Растянули, разворовали, а теперь 47-ю процентами нашей обороны нас пытаются успокоить.
А как же "путин нападе...", шо не перестает волать наш гидрант? Или уже не нападе? Или вам ворам уже все похуй?
Позорище страны - этот министр.
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"арабские" террористы будут прорывать стену..
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И про шо этот факт мне должен сказать?
Выражайте свою мысль конкретней, пожалуйста.
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гарні картинки, от тільки виконання халтурне на кругляку навідь кора.... отже днрнвина не оброблена засобами проти хниття та горіння... за пару років сгниє Виконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков - Цензор.НЕТ 5745
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Коли немає доктрини захисту кордонів , а її точно немає , то ця бутафорія просто спектакль для прискорення подачі на стіл шматка бюджету в розпил.
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та нормально усе готуються, якщо взагалі наприклад у Харківський обл не було укріплень на початок війни 2014 з боку рашки, то зараз є. І це не тільки кордон.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВыполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, – Аваков (обновлено). ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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