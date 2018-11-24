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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на "московских попов - агентов ФСБ". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Добровольческого движения "ОУН" провели в центре Киева акцию в поддержку украинских заложников в России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Собравшиеся выступили с требованием обменять украинских пленных и заложников в России и на оккупированном Донбассе на руководителей УПЦ Московского патриархата, которых националисты считают агентами ФСБ.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 01
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 02
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 03

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 04
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 05
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 06
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 07
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 08
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 09

Также смотрите: "На первых порах национальная диктатура. Чисто, как Пиночет. Я готов возглавить восстание. Социков расстрелять", - Коханивский о своем плане революции в Украине. ВИДЕО

После выступления на Майдане Незалежности, участники акции возложили цветы к мемориалу Героев Небесной Сотни на Институтской и продолжили митинг на Банковой, недалеко от Администрации Президента.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 10
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 11
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 12

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 13
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 14
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 15
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 16

Участие в мероприятии приняли до 100 человек.

Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 17

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Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 18
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 19
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 20
Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на московских попов - агентов ФСБ 21

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3098724
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А кто им самим мешает обменять？
Или "мы прокукарекали..а там хоть не рассветай"？
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Им необходимо, чтобы национализм воспринимался как идиотизм...
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Они очень хорошо это доказывают и показывают...
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А мне такие акции доказывают, что это - не националисты.
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Все проходит,кроме мусоров,которым побоку кому служить)))
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И идиоты не мамонты...никогда не вымрут...это ты своим постом доказал..
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Идея хорошая. Учитывая,что те реально агенты. Почему бы и нет .- А новенький то,с огоньком ))
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Идея вроде бы хорошая, но неосуществимая. Бред какой-то. Как это можно сделать? Что попов арестовывать? Провокация или придурки? Вы можете себе реально это представить?
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А у кого требовали то...они рассеазали или нет？
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Не националисты, а самые настоящие фашисты, пишите правильно
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ОУН. Кто это такие? Кто считают бандеру героем и зигуют? это украинские фашисты. Россия наоборот борется с фашизмом на Украине.
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Именно по причине своих абсолютно бредовых требований и действий...националисты никогда не победят на выборах...
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требования не выполнимые...а значит бредовые..
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Действия не бредовые. Эти действия разрабатываются врагами в России и осуществляются врагами в Украине и других странах. А нацрадиКАЛы - просто слепое быдло, бараны под присмотром опытных кремлевских пастухов.
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РадиКАЛами могут быть только шовинисты, а КАЛ не стоит называть националистами, даже если они себя так называют...
У нас тоже точно такие же, работавшие на Кремль, "националисты" были...
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Потому, что эти - фальшивые националисты, как и Фарион, цирковые выступления которой показывали в пропагандистских фильмах в Беларуси против национального возрождения.
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Я бы еще на довесок Порошенко обменял на Балуха и сделал последнего президентом. Может тогда что-то поменяется в этой стране. У нас патриотов судят и убивают, а сепары и рыги в почете и полном шоколаде. Посмотрите на Новинского и Ахметова. Второй срок Порошенко Украина не выдержит.
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"К военным людям так и льнут,
А потому, что патриотки"...
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Главное не делать из Майдана погост и кладбище на радость олигархам и казнокрадам, врагам народа Украины и сепаратистам, а так идея неплохая, но никакая, бо кто ж их обменяет - потрох?
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Провокаторы, чистейшей воды. Не думаю, что они сами это придумали. "Тут чувствуется лапа Корейко"(с). Ну, что ж... желаю всем пережить эти "выборы". Я- понаблюдаю со стороны. Не нравится мне ВСЁ ЭТО...
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Идея конечно креативная Националисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на "московских попов - агентов ФСБ" - Цензор.НЕТ 3083, только неосуществимая. Эти попы, к сожалению, наши доморощенные. Да и Гундяю они ценны только как пятая колонна в Украине, а на параше цена им алтын. Там такого добра как грязи

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты Коханивского на Майдане и Банковой требовали обменять украинских заложников в РФ на "московских попов - агентов ФСБ". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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