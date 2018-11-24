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 Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов. ФОТОрепортаж

Курс подготовки в учебном центре Сил специальных операций ВС Украины до конца проходят лишь 15-20% бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Центральному печатному органу Министерства обороны Украины изданию "Народная армия" рассказал заместитель командира учебного центра Сил специальных операций ВС Украины.

Отвечая на вопрос журналиста об уровне подготовки приходящих на курс (а это уже не первый выпуск), замкомандира учебного центра ответил: "Из тех, что приходят на курс, до конца доходят обычно 15-20%. Это нормально. Причем, если сравнить нашу программу с американской, то там вообще максимально исключен человеческий фактор. Есть инструкторы, система подготовки, перечень недопустимых нарушений. Курсант, который получил три красные карточки, просто вылетает - без разговоров. Он может быть десантником, морским пехотинцем, кем угодно. Но в спецназе не будет служить. Когда я проходил в Америке такой курс, мне американский инструктор выписал красную карточку за неправильное положение предохранителя на оружии. Было это после очередного этапа с бегом с препятствиями. Я, вероятно, просто случайно сдвинул его и не заметил. Но инструктор был непреклонен. Здесь, возможно, сыграл бы роль человеческий фактор - один, может быть, просто указал бы на ошибку и сказал исправить, а этот сразу выписал карточку. Однако в таких жестких условиях есть масса плюсов. Объективно для всех будет лучше, если человека отсеивают на этапе подготовки, чем он сломается в боевых условиях".

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Курс подготовки, как отмечается в материале, является очень жестким. На первичном отборе отсеивают больше половины претендентов.

"А потом уже начинается настоящая мясорубка: бойцам не дают спать, заставляют бегать, отжиматься, инструкторы могут вышвырнуть все вещи из тумбочек, словом, делают то, что, на первый взгляд, иначе как издевательством не назовешь. На самом деле у этих действиях есть конкретная цель - отсеять физически- и стрессонеустойчивых бойцов. (...) Обычно именно на этом этапе большинство претендентов будут отсеяны. Солдаты и офицеры порой просто не представляют, с чем им придется столкнуться", - говорится в статье.

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Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов 01
Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов 02
Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов 03
Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов 04
Замкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3098723
 
   
 Топ комментарии
 
Отличных ребят готовят в этом центре.
И повоевать им потом есть где...
Украинские ДРГ это серьёзно )
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кто о чем, а вшивый про баню.
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Отличных ребят готовят в этом центре.
И повоевать им потом есть где...
Украинские ДРГ это серьёзно )
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Полки спецназа которые на Донбассе работают как ДРГ относятся к ССО , но так же к ним еще много кто относится которые занимаются другим видом деятельности.
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Молодцы, хорошая подготовка. Нужно не количество, а качество.
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Возмутился, но после прочтения согласился(бросается к боксерской груше, на коей нарисована рожа(часть головы)) Валуева
Типо правильно, но те кто отбирают на начальном этапе - пусть идут на Путина, так как в спецназ же не идет дворник Ваня, или фермер Вася. Шоб отсеять 4/5-х солдат из боевых подразделений, нужно ну очень хотеть получить по харе. Возможно дело в.... том шо имеет Гонтарева, Муженко, Полторак, Луценко? В преданности? Личной то? А? А-а-а-аваков?
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Уважаемый Сэр.
В продажу вышло новое мыло от вшей. Приглашаем Вас на съемки рекламного ролика. При себе иметь наклейку на лицо, или что Вы там называете таковым, с надписью "я пишу в коментах полный бред". С уважением(к Вашей собаке), коллектив Радио ФСБ, подписал тов. Вольно-Вах-Ахмэдов.
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Сёр, специальные операции требуют специального отбора, особой подготовки, которую должны все выдержать.
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Бряток, скажи это тем кого "отсеяли", кто реально воевал.
Шо ты тут портезанина строишь? На отборе - кто и кому не давал "отсеивать"(сталинизмом завоняло, не?) материал(Сталинпамагиии!11)
Кому, где и шо ты лепишь, тов.? Ты в армии был©?(цитата твоего земляка из Минска, Олега Пархимчика))
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шось згадав армию дидовщину на стресоустойчивость
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почитати мона форум поступантiв в амер. армiю. - "Дрiлли" морально буквально знищують. Морпiх, КМБ - 9тижн., ландсер - 8 тжн.
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Нормальная американская система подготовки солдата или офицера для войны! А не для кабинета (у нас, главное для офицера, высшее образование). Может быть для краси, а может быть из-за качества "материала". примерно вдвое превышен отсев.
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спецназ конечно важен, но в пэрву черву авиацыю надо развивать...летаки покупать, летчиков учить...а то прям как в Африке...понятно что дорого, но без авиацыи мы для кацапа не страшны...каждый год вкладывать хотя бы миллиардив пять баксов в это направление и частично мы будем прикрыты...
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у меня, в сержантской учебке, полгода тумбочка и кровать летала, сначала хотелось дать в Заступник командира навчального центру ССО ЗСУ: До кінця курсу підготовки доходять 15-20% бійців - Цензор.НЕТ 2426 ипло сержанту, потом смотрел как на чмо, сейчас воспринимаю прошедшее с одним желание Заступник командира навчального центру ССО ЗСУ: До кінця курсу підготовки доходять 15-20% бійців - Цензор.НЕТ 2426 дать в ипло, но мокшанец где то затерялся в Предуралье!
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Спецназ фсб рф "вимпел" штурмував донецький аеропорт у 2014, але отримав значні втрати від кіборгів чому прилетав генерал ленцов, цікаво правда чи ні?
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где инфа шо четко вымпел,а другой какой то,у них тех спецназов при каждой гоп конторе
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Здесь не пресловутая "стрессоустойчивость", а все намного печальней. Доводя людей до полного отупления в безропотном выполнении абсолютно бессмысленных приказов их готовят к абсолютной "подчиненности". Именно такая подготовка порождает в конечном итоге преступность именуемую "crime of obedience" - преступление подчинения. Именно за это судят "Беркут" и тем не менее продолжают его возрождение на более высоком уровне. Завтра им прикажут "убей" и они убъют даже не задумавшись кого, за что, почему и кто отдал им такой приказ. Формируется условный рефлекс мгновенного выполнения приказа любой ценой. Заметьте, стрессоустойчивость сводится к унижению человеческого достоинства цель которого отказ от эмоций что в конечном итоге ведет к утрате человечности. Это как в колониях вертухаи затаптывают ногами при шмоне все что дорого осужденным и сохраняет их связь с человеческим миром - фотографии детей, любимых, родителей, письма из дому... И потом мы получаем на выходе отмороженных и озлобленных рецидивистов... У нас уже 57 спецназов пятый год тренируются, но до сих пор ни одной спецоперации, ни одной победы и ни один оккупированный город не освобожден... За тот же период времени - 4 года - оккупация совка закончилась полным уничтожением немецкого фашизма...
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от быдловато-совкового упавления и дебильного формата ведения войны на востоке у нас конкретный некомплект по войскам и уходят лучшие
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Спецура товар штучный и жутко дорогой , по тому не чего удивительного , что идет жесткий отбор .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗамкомандира учебного центра ССО ВСУ: До конца курса подготовки доходят 15-20% бойцов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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