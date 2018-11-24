EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2325  87
Материалы по теме:
Все про:Голодомор (839) Порошенко (15805) Порошенко Марина (42)

 Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко вместе с женой почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 01

К Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковые композиции и почтили память жертв Голодомора. У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 03
Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 04

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Смотрите: ВСУ сняли ролик с призывом почтить память жертв Голодомора. ВИДЕО

Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора 05

Источник: https://censor.net.ua/p3098715
 
   
 Топ комментарии
 
Фото говорит обо всем.А чего ж с людьми не пришел.Его же все любят.Овощ-2 повторил папередников.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.

Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.

Будьте прокляті кацапи разом з нащадками, скільки горя ви виродки принесли й несете Українцям,!!!
 показать весь комментарий
 
 
В мене у дружини бабця з Придністровья, якщо її добряче перелякати то перейде на таку солов'їну, що я аж млію... Якось в гостях у тещі, я застав як вона практично без суржику спілкується зі своїми родичами з Придністровья. Казали за якогось діда. Потім бабка спитала за його родичів. Їй відповіли -- Так він же ж повний сирота був у ньго всі родичі померли ще в ту голодовку... Бабка (сама з діт. дому) -- в яку ту голодовку ?(я слухаю і офігеваю)Їй кажуть -- Ну шо ти не знаєшь 32-33 , потім ще 46-47 було, але вже не так... Бабка -- а я оце думала його портрет на оцю акцію взяти, як її ? Ну де портрети несуть?... Їй відповідають -- а ну є така акція, як же ж вона вона називаться?... ми оце у нас теж ходили... І тут вони всі разом напряраються щоб згадати... Ну тут я не витримую -- бєссмертний полк! Майже втримався , щоб не загнути матюка .
Потім бабця питає в них -- ну як же ж ви там живете у тому Придністровьї?
Відповідь -- Та шо ми, нам на поїсти хватає то й добре... Оно Донецьк Порошенко бомбить кожен день, хай йому холера... Он де люди живуть з підвалів не вилазячи... (На той час Донецьк давно вже ніхто не бомбив) Коли вже хтось його заспокоїть...
Бабка теж схвалюючи, киває головою каже -- Оно Павлік теж з України переживає...
По той бік єкрану трохи здивово -- а він звідки? Шо там його родичи?
І тут встрягла теща -- всье канчайтє пра палітіку!
Мабуть правильно зробила, бо почалось би таке...
 показать весь комментарий
 
 
а охранники порошенка которые раньше охраняли янучару тоже почтили память?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
псюам'яни путін-хуйло своє!!
 показать весь комментарий
 
 
....что ты все ЯЗВИШЬ ??? сегодня скорбный день в истории Украины ((((
 показать весь комментарий
 
 
Ну так а чего президент перекрыл все подступы к памятнику и сам пришел.Боится людей?
 показать весь комментарий
 
 
шось я не бачу там ніяких перекритій....
 показать весь комментарий
 
 
Есть такая профессия Родину защищать обсерать всё и вся.
 показать весь комментарий
 
 
у тебя противоположная - вылизывать хозяину
 показать весь комментарий
 
Фото говорит обо всем.А чего ж с людьми не пришел.Его же все любят.Овощ-2 повторил папередников.
 показать весь комментарий
 
 
А кто почтит память украинских пенсионеров, собираюбщих объедки на мусорниках? Соевый Барыга?
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, таке зубожіння, що пис%дець. До чього тебе, вадим, довели, до інтернету виходиш зі сміттєвого контейнера. ))
 показать весь комментарий
 
Так, сьогодні сумний день((((пам'ятаємо усе, рогатим та іншій гидоті ще прийде!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
президент должен вызывать жалость и сострадание у народа дабы быть переизбранным на второй срок...
 показать весь комментарий
 
Вечная память миллионам невинно убиенных кровавым совком.

А теперь вопрос к президенту-миллиардеру Петру Алексеевичу - почему сейчас Украина опустилась до уровня нищего африканского Бандустана, с которого уезжает по миллиону человек в год?
 показать весь комментарий
 
 
Не будет ли самой лучшей памятью невинно убиенным людям, если их выжившие потомки будут жить в современном богатом государстве?
 показать весь комментарий
 
 
К тому и идёт: кто в Польше, кто в Чехии, кто в Португалии..
 показать весь комментарий
 
 
или поднялась до уровня Германии конца 19 века или Италии начала 20 века. Тоже мигранты валом валили - ничо, как видишь, отлично себя чувствуют.
 показать весь комментарий
 
А план Отплаты совкам за это? Сводка должна гласить: сегодня неколько сотен оккупантов нечаянно подорвались вместе своими 10-тью складами "тушонки" ибо просто кто-то курил возле мешков с гречкой? Венки с голубями никому не сделают легче. или делай как мужчина, или не прикидывайся скорбящим(см. икону с ликами этой семейки в их личной церкви, а также - фото сына ПетрАлексеича в футболке "Россия").
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лучше бы вместе с "ляшковцами" поехал по Украине продуктовые наборы раздавать,вот там бы и увидел предпосылки к Голодомору2.
 показать весь комментарий
 
 
какие еще продуктовые наборы по Украине????На Мальдивах все включено
 показать весь комментарий
 
 
В отличии от Порошенка я о своих пенсионерах забочусь,что бы они за макароны не дрались.Мои офшоры в Каменке.
 показать весь комментарий
 
Зрадофилам все не так! Президент почтил память погибших - лицемер, если бы не пришел, не удосужился даже память почтить! Что людей не сильно много, так чего же вы не пошли к памятнику каждый, лично?
 показать весь комментарий
 
 
цветы за свои или как всегда с бюджета

 показать весь комментарий
 
 
Сегодня день Скорби, а вы соотечественники устраиваете балаган. Видимо у вас или нет умерших от голодомора, или вообще нет родственников в Украине! Вечная память украинцам погибшим от российско-коммунистического геноцида!
 показать весь комментарий
 
 
так такие как барыга его и организовали
 показать весь комментарий
 
 
Врад ли они соотечественники. Скорее всего незванные гости иззапоребрика под всевозможными прокси и VPN.
 показать весь комментарий
 
сьогодні в нас майже кожна сім'я запалить свої свічки поминаючи рідних
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по любому он... должен был... это сделать... просто - должен был...
артистично или от души...или еще как... - но это его обязанность, а не желание-хотение
но вот то, что его опять оттесняют от народа (или наоборот народ от него)...
берегут тушку.. или картинку для СМИ не хотят портить
 показать весь комментарий
 
 
там шо, загороджувальні загони стояли і всіх відтісняли?
 показать весь комментарий
 
 
Розумію, що є протокол та є формальності, котрі президент повинен виконувати в той чи інший день.. Але якось все нещиро та фальшиво виглядає все це в виконанні петі..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дааааа,скудноватенько с комментами,всего лишь 40 с хвостиком...….НЕ популярен ваш брехун пороховнявые)…..с Тимошенко не сравнимо)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко з дружиною на Михайлівській площі в Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 6001

https://www.youtube.com/watch?v=m9_o4p1rm0A

Закордонні посольства в СРСР щотижня писали листи про голод в Україні. Але світові лідери вирішили не загострювати відносини із комуністами у Москві. Унікальні свідчення голодомору проливають нове світло на трагедію 1932-1933 років.

Царствие небесное всем кто умер мученической смертью.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Татьяна Суринович:
чтобы было все так, прежде всего, Порошенко не надо быть лицемером, не надо
отгораживаться от людей решетками. Вот тогда и людей будет много и все будет так.
Та же история была на годовщину Революции Достоинства. Почему он не почтил
память Героев Небесной Сотни вместе с народом? Боится людей? А как же его
заявления:
- Мой народ!
- Моя Армия !
Царек х?енов.
 показать весь комментарий
 
А че Гаранту нашему как в Европейской стране, без тройного заслона охраны, самому почтить память слабо?
 показать весь комментарий
 
 
да, потому что он - Главнокомандующий воюющей страны. Я надеюсь, его и дальше будут надежно охранять. Я его охране готов доплачивать.
 показать весь комментарий
 
 
Коли президентом був пєтух, то нагоняли примусово чиновників райдержадміністрацій для масовки. Так що це добре, що вшанував загиблих без показухи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Площадь пустая, видимо кроме этих двоих никто и не вспомнил и не почтил.
 показать весь комментарий
 
Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

чем бог послал - икоркой, фуагрой, балыками с омарами. обжирались медленно и печально
 показать весь комментарий
 
 
Как то этот юный орэл выглядит нездорово, просто старик. А ведь лет на 5 моложе "бабыюли".
 показать весь комментарий
 
 
всю жизь воровать, нервишки не выдержут.
 показать весь комментарий
 
бабки, которые роются по мусоркам, наверное тоже отмечали этот день икоркой, фуагрой, балыками с омарами))))))
 показать весь комментарий
 
гос. Порошенко. Память это хорошо и я присоединяюсь. Но вас выбрали думать о живых.
Так что возьмите 1430 гр. в карман и заплатите ком. услуги, лекарство, .... Да еще в угоду вашим олигархам Порошенко подписал закон, вводящий пеню за просрочку оплаты ...
Главные "сюрпризы" нового закона о коммуналке - Право - TCH.ua

Порошенко заплатил 1 млн гривен за коммунальные услуги в 2016 ...

Нам бы так. А, для этого нужно стать барыгой? Да ........
 показать весь комментарий
 
В Святом письме записано." Наступит время когда живые будут завидовать мертвым".
Это про нас, украинцев.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх