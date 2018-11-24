 Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
К Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковые композиции и почтили память жертв Голодомора. У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.
Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". В 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".
Вічна Память усім жертвам голодомору.
Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками, скільки горя ви виродки принесли й несете Українцям,!!!
Потім бабця питає в них -- ну як же ж ви там живете у тому Придністровьї?
Відповідь -- Та шо ми, нам на поїсти хватає то й добре... Оно Донецьк Порошенко бомбить кожен день, хай йому холера... Он де люди живуть з підвалів не вилазячи... (На той час Донецьк давно вже ніхто не бомбив) Коли вже хтось його заспокоїть...
Бабка теж схвалюючи, киває головою каже -- Оно Павлік теж з України переживає...
По той бік єкрану трохи здивово -- а він звідки? Шо там його родичи?
І тут встрягла теща -- всье канчайтє пра палітіку!
Мабуть правильно зробила, бо почалось би таке...
Родину защищатьобсерать всё и вся.
А теперь вопрос к президенту-миллиардеру Петру Алексеевичу - почему сейчас Украина опустилась до уровня нищего африканского Бандустана, с которого уезжает по миллиону человек в год?
артистично или от души...или еще как... - но это его обязанность, а не желание-хотение
но вот то, что его опять оттесняют от народа (или наоборот народ от него)...
берегут тушку.. или картинку для СМИ не хотят портить
но на фото как-то не сильно людно
https://www.youtube.com/watch?v=m9_o4p1rm0A
Закордонні посольства в СРСР щотижня писали листи про голод в Україні. Але світові лідери вирішили не загострювати відносини із комуністами у Москві. Унікальні свідчення голодомору проливають нове світло на трагедію 1932-1933 років.
Царствие небесное всем кто умер мученической смертью.
чтобы было все так, прежде всего, Порошенко не надо быть лицемером, не надо
отгораживаться от людей решетками. Вот тогда и людей будет много и все будет так.
Та же история была на годовщину Революции Достоинства. Почему он не почтил
память Героев Небесной Сотни вместе с народом? Боится людей? А как же его
заявления:
- Мой народ!
- Моя Армия !
Царек х?енов.
на Михайловской площади в Киевепочтили память жертв Голодомора
чем бог послал - икоркой, фуагрой, балыками с омарами. обжирались медленно и печально
Так что возьмите 1430 гр. в карман и заплатите ком. услуги, лекарство, .... Да еще в угоду вашим олигархам Порошенко подписал закон, вводящий пеню за просрочку оплаты ...
Главные "сюрпризы" нового закона о коммуналке - Право - TCH.ua
Порошенко заплатил 1 млн гривен за коммунальные услуги в 2016 ...
Нам бы так. А, для этого нужно стать барыгой? Да ........
Это про нас, украинцев.