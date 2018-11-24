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Все про:Аваков (2611) вертолет (545) Госпогранслужба (3068) Харьковщина (1228)

 Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 24 ноября, во время визита в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления ГПСУ передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы в Харьковский и Одесский пограничные отряды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8 01

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходной вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде", - сказал Аваков.

Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8 02

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Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8 03

Вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначен для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных задач, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационнаой системой, внутрикабинным аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.

Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8 04

Также Госпогранслужба использует патрульные самолеты Diamond. Они предназначены для воздушного мониторинга государственной границы, пограничных контролируемых районов, освещения надводной обстановки В (М) ЭЗ Украины территориального моря и украинской части вод Азовского моря. Самолеты имеют современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащены специальным оборудованием.

Также читайте: В Украине будут работать 15 вертолетных баз и центр обслуживания Airbus, - Аваков

Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8 05

Кроме этого Арсен Аваков наградил 10 военнослужащих Восточного регионального управления Государственной пограничной службы отличиями МВД.

Также смотрите: Аваков: украинские пилоты уже проходят обучение в центре подготовки "Airbus". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3098711
 
   
 Топ комментарии
 
Фотограф как говорится "от Бога" - где на фотках Ми-8?
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Рюкзачный бизнес закончился теперь Авакян вертолетным занялся. А мальчик то вырос.
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Рюкзачный бизнес закончился теперь Авакян вертолетным занялся. А мальчик то вырос.
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Конечно, соевые раком всю страну поставили чтобы у МВФ лярд баксов выцыганить, а тут поллярда евро непонятно на что спустили.
Я конечно не против если бы на эти деньги купили обещанные ґенпокуґором Юґиком Апачи, а так тупо деньги на ветер.
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Зрадофілам все одно на що мастурбувати.
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А у порохобота открытие Петей фонарного столба или срывание им пломбы вызывает чувство глубокого удовлетворения, прямо как при Леониде Ильиче.
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Куда уж Петру до твоего собирателя амфор-водителя КамазКалины-спасателя тигров и стерхов...
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Он мой такой же как и твой.
А что Петя в истребитель не лазил, копируя Хуйло, даже целую фотосесию провел? Забыл?
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Порошенко, совершил полет, на истребителе после проведения его РЕМОНТА, что бьі показать качество ремонта.
Хуйло, триста раз обосрался бьі даже подойти к такой машине.
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Хуйло каждый раз летает на новом самолёте? Вот это стимул для авиастроения паРашки!
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После того как ручка сломалась, для Хуйла уже построили завод и производят там новые членовозы Это ж паРашка, там не только языками трепят.
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Модернізація Мі-8 це єдина правильна витрата МВС, все решта це суцільний злочин! Всі гелікоптери МВС, ДСНС, ДПСУ та інших підрозділів Державних структур мають бути скмісні з технікою ЗСУ, для миттєвого застосування їх в бойових діях на будь якому напрямку! В нас небагато гелікоптерів в ЗСУ, тому потрібно масово відновлювати та модернізовувати старі гелікоптери які стоять на зберіганні, міняти двигуни та авіоніку, ставити засоби нічного бачення, військові системи розпізнавання свій-чужий для роботи на передньому краї оборони! Контракт з французами потрібно зупинити негайно, бо це корупція та ідіотизм!
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Ираречек, так все это делается для армейской авиации, внедряют украинские дальнобойные ПТРК, причём даже на Ми-2...
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да ты что лишнехромосомный...это не те ли которые моторсич склепала из ми-8 т списанных и которые не хотят летать...или может это та надия в единственном и неповтормимом экземпляре без сертификата типа как впрочем и ми-8 мсб...
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Мухосранский бот решил переложить свои проблемы с лишней хромосомой на головы украинцев? Как предсказуемо...
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бот это ты еблан без имени и отчества...даже конченного погоняло не придумало создание тупое..я в отличии от таких выродков как ты не прячусь...зайди в фейбук ебланище и увидишь....
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это отмывание бабла и ничего больше..тот хлам который они покупают у жабоедов хуже самых старых ми-8...
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Ведутся переговоры по Апачам, так что усбагойся...
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Не обращай внимания на ватнолобых утырков - для них это слишком много чести. Да и не поймут они ничего Аваков передав Харківському та Одеському прикордонним загонам модернізовані вертольоти Мі-8 - Цензор.НЕТ 2544
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показуха для лохов..эти машины вышли с ремонта 2 месяца назад..хотел порох вручать но не судьба ..аваков переплюнул...
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Все вірно. Відмиває гроші на геліокоптерах і піариться, сука, наче за власні гроші купив і передав.
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ох політаємо, накосимо рогату контру!!)
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Фотограф как говорится "от Бога" - где на фотках Ми-8?
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видимо, вертолёты ещё на подлёте),но,в оглавлении написано о вертолётах,а в самом тексте написано, о вручении сертификатов на вертолёты
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Савецкие вертолёты нельзя показывать по закону о декоммунизации.
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Что значит, бля, "аваков передал"? Он их что, на личные деньги купил? Источник кто?
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На ментовскую зряплату вертолет не купить. Чай в гараже по вечерам сам конструировал.
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Когда тебя просят или тебе поручают что-то передать кому-то, ты же не покупаешь это на свои деньги Аваков передав Харківському та Одеському прикордонним загонам модернізовані вертольоти Мі-8 - Цензор.НЕТ 5207 Аваков передав Харківському та Одеському прикордонним загонам модернізовані вертольоти Мі-8 - Цензор.НЕТ 9088 Аваков передав Харківському та Одеському прикордонним загонам модернізовані вертольоти Мі-8 - Цензор.НЕТ 5207
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это он, подстраховался, что бы французские мимо не прошли
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прилетит вдруг Аваков , в голубом вертолете и бесплатно подарит муйню...….
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Аваков?
А почему не ПоТрошенко?
Это же главный передаст в стране.
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Главньій передаст в вашей стране. Хуйло его фамилиє.
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Рюкзакян передал ми8, а Аэйрбасы где? или перепродал уже втихаря?
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"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8,Источник:https://censor.net.ua/p3098711
Им дали только бумажки,а вертолеты потом.
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эти вертолёты уже 2 месяца летают после ремонта..показушка для лохтората..
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Аплодисменты в шерстяных перчатках практически не слышны (2-е фото сверху).
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Ну ещё бы! Я бы, наверное, на их месте тоже бы руки себе отбил, хлопая.
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Потому их и заставили мягкие перчатки надеть, - техника безопасности.
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только Яценюк что там делает? Помогал передавать? Аваков бы сам не справился?
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Может у них роман? Бороду пустил чтоб не перепутали где мальчик))) Вообще конечно можно невооруженным взглядом заметить как они поднялись... пальтишко брендовое 100% и стоит ой как не мало.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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