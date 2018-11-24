 Аваков передал Харьковскому и Одесскому погранотрядам модернизированные вертолеты Ми-8. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходной вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде", - сказал Аваков.

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Вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначен для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных задач, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационнаой системой, внутрикабинным аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.

Также Госпогранслужба использует патрульные самолеты Diamond. Они предназначены для воздушного мониторинга государственной границы, пограничных контролируемых районов, освещения надводной обстановки В (М) ЭЗ Украины территориального моря и украинской части вод Азовского моря. Самолеты имеют современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащены специальным оборудованием.

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Кроме этого Арсен Аваков наградил 10 военнослужащих Восточного регионального управления Государственной пограничной службы отличиями МВД.

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