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 Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА. ФОТОрепортаж

Утром в субботу, 24 ноября, городские службы в сотрудничестве со столичной полицией начали убирать незаконно размещенный строительный кран на месте скандальной стройки на Андреевском спуске, 14-16.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Интересы города будут защищены! Кран на Андреевском демонтируют. Город делал все, чтобы застройщик придерживался норм застройки в историческом центре. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью. Произошло это во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика. Несмотря на это, строительство не прекратилось. Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. У "охранников" строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала мужчин", - отметил заместитель председателя КГГА.

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Он также отметил, что требования города остаются неизменными.

"Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка. Андреевский спуск - это визитная карточка столицы. И нагло строить "монстров" в историческом центре город не позволит. Давайте уважать и любить наш город!", - подчеркнул Мондриевский.

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Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА 01
Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА 02
Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА 03
Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА 04
Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА 05

Источник: https://censor.net.ua/p3098708
 
   
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нада же - перемога))))
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а толку от них
назовите хоть один выполненный бюджет
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главное уровень контроля! жизнь украинцев для штатов равна нулю! а читая ваши сми, скажу очень точно, разжигают они отлично
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главное они дают мочить твоих братцев московитов - остальное мы сами можем Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА - Цензор.НЕТ 6383
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но в реальности только массовые захоронения хероев Начат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА - Цензор.НЕТ 9312
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Самое смешное когда от тебя,казламордого питуха,кресты осанутся😂🌷
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вы бы лучше направили свою энергию на расследования массовых захоронений по всей украине! начните с западного одесского
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Паливний ''Майдан'' у Франції: у хід пішли сльозогінний газ і водяні гармати https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/palivnij-majdan-u-frantsii-u-hid-pishli-slozoginnij-gaz-i-vodyani-garmati.htm
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачат демонтаж незаконно размещенного строительного крана на Андреевском спуске, - КГГА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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