 Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В заседании приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук, народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины, на заседании присутствовали представители правительств и парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса, общественных организаций.

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Заседание началось демонстрацией тематического видеоролика о Голодоморе .Была объявлена минута молчания в память об умерших во время геноцида.

С докладом выступили Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, патриарх УПЦ КП Филарет, предстоятель УГКЦ Святослав, исследователь Голодомора, эксперт по международному праву, профессор Владимир Василенко, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, председатель Международного координационного комитета по делу Голодомора, Генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, народные депутаты - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

В завершение заседания спикер Парубий призвал всех 24 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в 16.00 зажечь свечи памяти и почтить всех украинцев, которых уничтожил тоталитарный коммунистический колониальный режим.

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