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 Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл заседание Верховной Рады, приуроченное к 85-й годовщине со времени огромной трагедии - Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В заседании приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук, народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины, на заседании присутствовали представители правительств и парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса, общественных организаций.

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Заседание началось демонстрацией тематического видеоролика о Голодоморе .Была объявлена минута молчания в память об умерших во время геноцида. 

С докладом выступили Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, патриарх УПЦ КП Филарет, предстоятель УГКЦ Святослав, исследователь Голодомора, эксперт по международному праву, профессор Владимир Василенко, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, председатель Международного координационного комитета по делу Голодомора, Генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, народные депутаты - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

В завершение заседания спикер Парубий призвал всех 24 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в 16.00 зажечь свечи памяти и почтить всех украинцев, которых уничтожил тоталитарный коммунистический колониальный режим.

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Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 01
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 02
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 03
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 04
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 05
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 06
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 07
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 08
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 09
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 10
Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине 11

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3098676
 
   
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Украина - страна, где паразитам выплачивают премии... Большие премии… И дают ордена… к тому же…
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Мулькина грамота...показуха на весь мир,вы бедолаги провластные сделайте что то хорошее живым сейчас и сегодня
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А теперь вопрос сое-чоколаду. Мне пришла платежка за газ за октябрь - я должен кроме как за показаниями по счетчику еще за (рахунок за показаннями личильника привединного до стандартных умов) - 15 грн.И очень мелким шрифтом - с 2015 года 187 куб. у вас долг(мы проинформируем щодо цього питання).Я в шоке - платил регулярно, поверка счетчика в мае была,по квитанциям долг 0.С...ка пусть приходят за долгом - отдам по полной. На нескольких ветках задавал вопрос - тишина Відбулося засідання ВР присвячене 85-им роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні - Цензор.НЕТ 3761
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Тут об истории... а ты со своей платёжкой...
Ширше надо думать...
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И какое это имеет отношение к заседанию ВР, посвященному 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине? Ты умираешь с голоду? У тебя нет хлеба дома? Люди пекли хлеб из тырсы и лободы и ели своих соседей. Вот о чем идет заседание Рады.
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Ну, да, идёт заседание... мероприятие... так сказать...
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Для моей семьи это не так сказать. Моя мама перенесла 3-й Голод в 1946-47. И для нее и двух ее маленьких братьев, моих дядек, которые умерли с голоду еще во второй Голод, в 1933, когда она не родилась, - это не так сказать.
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Дорогой, в Украине таких семей не мало...
Плохо, когда на этом спекулируют проходимцы...
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Товарищч не понимает...на фотофактах усе рисуются на камеру
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Это ты живёшь прошлым ,а адэкватные не зазомбированные люди живут настоящим .
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Я ж так понимаю, как раз в Раде и засели те люди, у которых сердце кровью обливается хоть за голодомор, хоть за нынешнее положение вещей. Это сборище ган2онов, готовых население до костей ободрать. Так что это заседание - дежурный спектакль.
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Этот финт называется абонентной платой(вообще по раскладам сми ,если вводят абонплату соответственно уменьшается тариф),а на деле ворье в дележе
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вічна пам'ять всім жертвам голодомору, всім жертвам комуно-совітсько-рашистського режиму
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Цензор.НЕТФотоОбществоСостоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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