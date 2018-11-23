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 Задержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин. ФОТО

Правоохранители задержали нападавших на бывшего депутата Херсонского областного совета, агробизнесмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил: "10 ноября 2018 вечером на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь" Скадовского района Херсонщины неизвестные на "Лексусе" с номерами- "евробляхами" совершили покушение на убийство директора агропредприятия "УШБА", депутата Херсонского областного совета VI созыва (2007- 2012) - расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором он двигался вместе со своим охранником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные расстреляли автомобиль на Херсонщине: двое раненых, - полиция

Предприниматель получил тяжелое ранение в спину.

Благодаря целому комплексу розыскных и следственных действий полицейские Херсонщины установили всех участников совершенного преступления и вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик.

Спасибо работникам полиции Херсонщины за раскрытие тяжкого преступления, установления и задержания всех причастных, от исполнителя, пособий к заказчику.

Кстати, большинство преступников при совершении заказных убийств, разбойных нападений, краж используют "евробляхи".

Задержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин 01
Задержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3098651
 
 
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агромобы напали на агробизнесмена. киберспорт в реальности.
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Прошу зауважити--й тут задіяні єврономера!Ату їх!
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думаешь совпадение? мне не до смеха, например. Скрыться на еврономерах в разы легче, чем на нормальных номерах.
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А тем временем в Самаре(РФ) горела казарма.
Задержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8471
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Люди уже на преступления идут, что бы евробляху зарегистрировать.
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похож на атошника по прикиду,,,,,, щас срач начнется,
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны подозреваемые в организации и исполнении покушения на убийство херсонского агробизнесмена, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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