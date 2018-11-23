 На территории незаконного пункта приема металлолома в Краматорске изъяты 4 взрывоопасных снаряда. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Так, во время отработки информации об осуществлении незаконной хозяйственной деятельности по заготовке и переработке черных металлов без соответствующих разрешительных документов был осуществлен выезд в г. Краматорск по адресу пункта приема металлолома.
Факт осуществления незаконной хозяйственной деятельности подтвердился, в связи с чем было изъято 150 тонн лома черных металлов и спецтехнику общей ориентировочной стоимостью более 3,6 млн грн.
Кроме того, при проведении мероприятий на территории данного пункта приема было выявлено 4 взрывоопасных снаряда, после чего был вызван наряд Национальной полиции и патруль ГСЧС (взрывотехники). В дальнейшем взрывоопасные предметы были изъяты для уничтожения.
В отношении гражданина, который незаконно вел хозяйственную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.
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Не совсем в тему, но вспомнилось:
ДОМ-УБИЙЦА ИЛИ КРАМАТОРСКИЙ "МИКРОЧЕРНОБЫЛЬ"
В 1981 году в Краматорске разыгралась трагедия, в результате которой радиация унесла несколько жизней краматорчан
Этот случай очевидцы до сих пор вспоминают с содроганием, а те, кто об этой истории прежде не слышал, нередко воспринимают ее как жуткую городскую легенду. К сожалению, эта трагедия произошла действительно, покалечив множество человеческих жизней. Даже на Западе она широко известна как назидательная история о технике безопасности в работе в радиоактивными элементами.
В 1981 году в одной из квартир дома №7 по ул. Гвардейцев-Кантемировцев (на фото - на заднем плане справа) скончалась восемнадцатилетняя девушка, еще совсем недавно отличавшаяся образцовым здоровьем.
Спустя год в больнице умер ее шестнадцатилетний брат, а чуть позже и их мать. Опустевшую квартиру передали новой семье, однако через некоторое время их сын-подросток также загадочно заболел неизлечимым недугом и отошел в мир иной.
Причиной смерти всех этих людей стала лейкемия, по-народному - рак крови. Болезни во второй семье медики списали на плохую наследственность, так и не связав их с аналогичным диагнозом у прежних владельцев квартиры. Можно подумать, что апартаменты были прокляты и мистически высасывали из жильцов энергию, однако реальность оказалась куда прозаичнее и страшнее, поскольку всему виной стало не сверхъестественное зло, например, проклятие, а непростительная халатность людей, граничащая с преступлением.
Страшная радиоактивная капсула
Незадолго до смерти подростка на стену в его комнате повесили ковер. Когда молодой человек уже скончался, его родители вдруг заметили, что на ковре образовалось выжженное пятно. Отец умершего парня добился тщательного расследования. Когда посетившие квартиру специалисты включили счетчик Гейгера, они в шоке выбежали наружу и приказали эвакуировать дом - радиация в жилище превышала предельно допустимый уровень в сотни раз! Неудивительно, что люди массово заболевали здесь раком крови.
dkill2Прибывшие эксперты в защитных костюмах нашли вмурованную в стену капсулу с сильнейшим радиоактивным веществом Цезием-137. Ампула с этим страшным нуклидом имела габариты всего четыре на восемь миллиметров, однако излучала двести рентген в час, облучая не только эти апартаменты, но и три смежных квартиры.
Расследование показало, что в Каранском гранитном карьере, в Тельмановском районе нашей области, поставлявшем строительные материалы для возведения краматорских новостроек, в конце семидесятых годов была утеряна аналогичная радиоактивная капсула. Вероятно, она случайно попала в камни, из которых и соорудили дом, что было, понятное дело, недопустимо. Согласно уставу, работникам карьера необходимо было обыскать хоть всю выработку, но найти опасную деталь, однако этого, судя по всему, никто делать не стал.
Специалисты извлекли кусок стены с радиоактивной ампулой и отправили его сотрудникам Киевского института ядерных исследований. И гамма-излучение в доме номер 7 сразу же исчезло, и жить в нем, наконец-то, стало безопасно.
В период с 1981 по 1989 годы от радиации умерло шесть жителей новостройки, четверо из которых были несовершеннолетними. Еще семнадцать человек получили инвалидность. Наказание за столь роковую ошибку никто так и не понес.