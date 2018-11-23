 Антирекламные билборды с Тимошенко в Киеве: "Батькивщина" уверена в "личном указании Порошенко", Березенко отрицает и говорит о "грязной провокации". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в соцсетях и в СМИ публикуют фотографии антирекламных билбордов с изображением лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и лозунгами: "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 — последний шанс для бабушки".







В "Батькивщине" назвали содержание билбордов оскорбительным и считают, что эту "рекламу" развесили "по личному указанию президента Порошенко".

"Партии "Батькивщина" доподлинно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть "украсила" Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнитель этой грязной провокации — один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади", — говорится в заявлении на официальном сайте политсилы.

"Батькивщина" призывает привлечь к ответственности тех, кто разместил рекламу, а местную власть — снять плакаты.

"Попытки Петра Порошенко запятнать и очернить кандидата, имеющего наибольшее доверие народа, которое почти втрое превышает уровень поддержки нынешнего президента, его не спасет. (...) Власти остались считанные месяцы, а потом придется отвечать: и за повышение тарифов, и за зарабатывание на крови украинских воинов. Придется отвечать и за использование грязных клеветнических технологий в политической борьбе, которым президент унижает не своих оппонентов, а себя и, что хуже, - всю страну", - сказано в заявлении.

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В свою очередь упомянутый нардеп от БПП Сергей Березенко отреагировал на это заявление у себя в Facebook. Приводим его текст.

"О политической этике.

Ни я, Березенко Сергей Иванович, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев.

Более того, любое упоминание или использование возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы считаю унизительным, низменным и недостойным поступком. А потому, всех призываю не использовать такие позорные методы.

У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, которые мы исповедуем.

Поэтому, предостерегаю всех, кто готовит такие грязные провокации, что они не только не добавляют баллов, но и снижают уровень политической этики и делают Украину слабой.

P.S. Ну а мы обязательно встретимся с нашими оппонентами на дебатах и ​​сравним программы развития Украины, а не грязные политические технологии", - написал он.

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