 Антирекламные билборды с Тимошенко в Киеве: "Батькивщина" уверена в "личном указании Порошенко", Березенко отрицает и говорит о "грязной провокации". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в соцсетях и в СМИ публикуют фотографии антирекламных билбордов с изображением лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и лозунгами: "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 — последний шанс для бабушки".
В "Батькивщине" назвали содержание билбордов оскорбительным и считают, что эту "рекламу" развесили "по личному указанию президента Порошенко".
"Партии "Батькивщина" доподлинно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть "украсила" Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнитель этой грязной провокации — один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади", — говорится в заявлении на официальном сайте политсилы.
"Батькивщина" призывает привлечь к ответственности тех, кто разместил рекламу, а местную власть — снять плакаты.
"Попытки Петра Порошенко запятнать и очернить кандидата, имеющего наибольшее доверие народа, которое почти втрое превышает уровень поддержки нынешнего президента, его не спасет. (...) Власти остались считанные месяцы, а потом придется отвечать: и за повышение тарифов, и за зарабатывание на крови украинских воинов. Придется отвечать и за использование грязных клеветнических технологий в политической борьбе, которым президент унижает не своих оппонентов, а себя и, что хуже, - всю страну", - сказано в заявлении.
В свою очередь упомянутый нардеп от БПП Сергей Березенко отреагировал на это заявление у себя в Facebook. Приводим его текст.
"О политической этике.
Ни я, Березенко Сергей Иванович, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев.
Более того, любое упоминание или использование возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы считаю унизительным, низменным и недостойным поступком. А потому, всех призываю не использовать такие позорные методы.
У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, которые мы исповедуем.
Поэтому, предостерегаю всех, кто готовит такие грязные провокации, что они не только не добавляют баллов, но и снижают уровень политической этики и делают Украину слабой.
P.S. Ну а мы обязательно встретимся с нашими оппонентами на дебатах и сравним программы развития Украины, а не грязные политические технологии", - написал он.
ну хоть как то за пятку укусить
Примітивно і підло - реакція соцмереж на антирекламу Тимошенко
23.11.2018, 18:30 • 359 • 2
У Києві з'явилися борди з антирекламою лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. На них розміщені фото політика, іноді штучно старі, іноді просто відверто невдалі. Ці фото супроводжуються відверто провокаційними підписами.
Ось як на появу такого чорного піару відреагували політики, журналісти та громадськість:
"Це приклад того, що президенські вибори будуть без правил. Хотіли зіпсувати ЮВТ настрій у найближчі дні ?! А зіпсували свій і без того підмочений імідж. Бо одразу зрозуміло, кому вигідно?! Підвела команда Петра Порошенка. Не солідно. Примітивно. І не по - чоловічому. В добрячий мінус пішло насаперед, Вам, хлопці. Хоча, не усе так погано. Мабуть, багато бабусь хотіли б так суперово виглядати)! і при такому вигляді - останній шанс може бути тільки у суперників. Як водиться, за що боролися, на те і напоролися) Палиця завжди має два кінці", - написала Член Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) від України (2007-2013 рр.) Марина Ставнійчук.
"Тимошенко Юлія Володимирівна, як Ви розумієте - це не мій вибір. У нас з нею різні принципи і цінності. Але такий брудний PR проти неї, як і проти будь-кого з політичних опонентів - я не сприймаю і засуджую. До негідних засобів вдаються негідні, нечесні люди", - написал политик Анатолий Гриценко.
"Я засуджую сексизм та ейджизм в політиці і в житті. Боротися треба з популізмом, з неправдою. Але в гідний спосіб.
Не варто принижувати жінку за статтю і віком. Як і чоловіка - за вагою і зовнішністю. Категорично проти подібного", - написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
"Немцы никогда в жизни не позволили бы себе таких вещей. Нигде в Европе отлично выглядящих женщин 50+ ( а Юля на 10 лет младше Ангелы) не называют бабушками. Не представляю, что французы так говорят о Денев, итальянцы о Монике Белуччи. С такой разрухой в башке невозможно стать Европой. Я уже не говорю об остальном( экономика, политика и пр)", - написала Генеральний продюсер телеканалу ZIK Наташа Влащенко.
"Навіть, якщо це її останній шанс, це низько. Але це не головне, її технологам придумати на це дзеркалку - раз плюнути. Хочете борди -скинемось ще раз на чоботи Ірини Луценко, дитсадки дружини Березенка, родовища друзів Кононенка і по 2 гривні з жетончика Паші Фуксу???", - пише журналістка Тетяна Ніколаєнко.
"Сегодня по дороге на форум полюбовался творчеством жополизов с Банковой. Если это последний аргумент Петра, то все реально грустно. Я не знаю - кто там кому «бабушка», кто «дедушка». Я сегодня воочию убедился, что бульдозер под названием ЮВТ очень трудно будет остановить, и под него попадут многие «непопулисты» и глупые жополизы , управляемые с Банковой.)))", - написав екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко:
"Терпіти не можу Тимошенко. Але всіх інших терпіти не можу ще більше. А після бордів про вік Юльки я буду всіх агітувати голосувати за неї", - написав бізнесмен Олександр Меламуд.
"С удовольствием дам по морде автору идеи и заказчику известного борда Юлии Тимошенко. В любом удобном (или неудобном ) для вас месте. Всем, кто назовет это объявление проявлением женской или возрастной солидарности - тоже. Обращайтесь", - так прокоментувала появу бордів з Тимошенко журналістка Ольга Мусафірова.
"Когда один политик ловит другого на лжи и популизме - это достойный уровень. Но когда политик или его жоп@лизы переходят на личности, то это дно. И никакого отношения к политике не имеет. Попытаться женщине вменять в вину ее возраст - это низость. И голосов тому, кто это разместил не даст. Борды снимут, а вот осадок останется", - написав народний депутат Борисла Береза.
"Можно ли зубоскалить по поводу политиков? В частном порядке - сколько угодно, это тяжкий удел публичного человека, претендующего на распоряжение нашими средствами и судьбами. Рост, вес, возраст, причёска, одежда, манеры, всё высмеивается и высмеивалось всегда. А вот на бордах - ни в коем случае, потому что это, считайте, прямая публичная речь одного кандидата о другом. Вот и выходит не столько Юля бабушка, что, кстати, не грех, сколько Петя мурло. Точно хотели об этом широко оповестить?", - написав журналіст Леонід Швець.
" Хотели опустить - добились сочувствия. Дурни.) С другой стороны, люблю выборы. Все дерьмо, которого в стране переизбытком между людьми - всплывает и демонстрирует нам, кто мы есть и как мы поступаем в отношении друг друга. Тем более - речь о даме.
- И когда подобные вещи радостно репостят «мужики»...", - написав Олексій Арестович.
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UAINF
Учитьівая что все в Украине имеет обратньій єффект, сладенькие опять перднули в лужу
Кто заказчик, то есть какая именно фирма проплатила за их изготовление, согласование, разрешение и установку - Березенко не может не знать))