 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены два киевских предприятия и благотворительный фонд, через которые в течение 2015-2018 гг. осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров различного ассортимента (в т.ч. под видом гуманитарной помощи) по значительно заниженной таможенной стоимости. В дальнейшем эти товары легализовали и реализовывали на территории Украины.
По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов в г. Киеве, изъято и передано на ответственное хранение 1 451 коробку новых товаров широкого ассортимента (обувь, одежда, бижутерия), в т.ч. известных мировых брендов стоимостью 4 млн грн, которые были ввезены благотворительным фондом под видом гуманитарной помощи. Кроме того, изъяты водогрейные котлы стоимостью 6 млн грн, 8 печатей подконтрольных компаний и штамп подконтрольного предпринимателя, регистрационные документы подконтрольных ФСПД, первичные и бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.
Общая сумма изъятых ТМЦ составляет 10 млн грн.
Продолжается следствие.
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В последнее время, в обществе укрепилась уверенность, что на украинской таможне ворует только Гройсман и его шестерки.Но это совсем не так.Значительную долю коррупционных потоков на таможне и в налоговой контролирует президент Порошенко через своего армейского товарища и консильери Игоря Кононенко.Публикую список таможен и налоговых, куда Кононенко назначил своих людей. И откуда, очевидно, собирает «чёрный нал».Скандальностям этой публикации добавляет тот факт, что ряд таможен и налоговых Кононенко (Порошенко) оставили под контролем «банды Януковича» - а именно Калетника и Романенко.Читайте. И не спрашивайте, почему растут налоги, но не ремонтируют дороги.Потому, что все украл Кононенко.Эксклюзивный список 26 фамилий его кассиров:https://dubinsky.pro/kak-poroshenko-i-groysman-voruyut-na-t…