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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16831) налоговая милиция (1404) растаможка (84) ГФС (2912)

 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС изъяли в Киеве товары широкого ассортимента, которые были импортированы в Украину по заниженной таможенной стоимости, на 10 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 01

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены два киевских предприятия и благотворительный фонд, через которые в течение 2015-2018 гг. осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров различного ассортимента (в т.ч. под видом гуманитарной помощи) по значительно заниженной таможенной стоимости. В дальнейшем эти товары легализовали и реализовывали на территории Украины.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 02
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 03

Смотрите: Налоговой милицией Киева ликвидирована схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров. ФОТОрепортаж

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 04

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях фигурантов в г. Киеве, изъято и передано на ответственное хранение 1 451 коробку новых товаров широкого ассортимента (обувь, одежда, бижутерия), в т.ч. известных мировых брендов стоимостью 4 млн грн, которые были ввезены благотворительным фондом под видом гуманитарной помощи. Кроме того, изъяты водогрейные котлы стоимостью 6 млн грн, 8 печатей подконтрольных компаний и штамп подконтрольного предпринимателя, регистрационные документы подконтрольных ФСПД, первичные и бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 05
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 06

Также читайте: Налоговики ликвидировали схему занижения таможенной стоимости импорта и обеспечили уплату в бюджет более 52 млн грн

Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 07
Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости 08

Общая сумма изъятых ТМЦ составляет 10 млн грн.

Продолжается следствие.

Смотрите: Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3098632
 
   
 Топ комментарии
 
А що по Вашому не так? В нормальних країнах ,не те що мит немає для своїх громадян ,а навіть податків ,і це при тому ,що Україна в рази багатша на корисні копалини і на працювитих людей від цих країнн.Там і за крадіжки і корупцію ,голови відрубують .
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А ты пробовал, если такой умный? Я пробовал. Солнечный коллектор в Китае около 75 баксов (одна из разновидностей). В Украине его получишь по цене 660-680 долларов,с почтой и всеми налогами.
Лучше помолчи, легальщик
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Изъяли товаров на 10 млн грн . Всегда было интересно , какова дальнейшая судьба этих товаров ?
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свои, прикормленные конторы, реализуют как конфискат за смешные деньги, бабки там крутятся просто нереальные!!
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Роздано бесплатно по детсадам, школам и домам престарелых))
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Верю . Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 5486 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 5486 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 5486 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 5486 Налоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости - Цензор.НЕТ 5486 . Ничего не видел бесплатного в нашей школе .
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Кепки очень необходимы в домах престарелых , как и презервативы .
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благородство и бескорыстие Рошении просто поражает!
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ну все, завтра на всі контрабандисти на Майдан.....з вимогою дозволити без мита завозити, кому скільки заманеться
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це дозволено виключно представникам Рошенії
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А що по Вашому не так? В нормальних країнах ,не те що мит немає для своїх громадян ,а навіть податків ,і це при тому ,що Україна в рази багатша на корисні копалини і на працювитих людей від цих країнн.Там і за крадіжки і корупцію ,голови відрубують .
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Пофиг какая судьба товара. Ввозите легально товар и никто у вас забирать не будет.
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А ты пробовал, если такой умный? Я пробовал. Солнечный коллектор в Китае около 75 баксов (одна из разновидностей). В Украине его получишь по цене 660-680 долларов,с почтой и всеми налогами.
Лучше помолчи, легальщик
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Что бы платить налоги и акцизы легально ,они должны быть как минимум приемлемыми для плательщика и не приносить ему ощутимые потери при уплате иначе (когда они большие и не адекватные ,всегда найдет тот посредник ,которые сможет помочь (не бесплатно ,естественно) сделать тоже самое ,но!!! дешевле ,а иногда и дешевле в разы.Потому и коррупция и взяточничество и обман..
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#Дубинскийрасследует
В последнее время, в обществе укрепилась уверенность, что на украинской таможне ворует только Гройсман и его шестерки.Но это совсем не так.Значительную долю коррупционных потоков на таможне и в налоговой контролирует президент Порошенко через своего армейского товарища и консильери Игоря Кононенко.Публикую список таможен и налоговых, куда Кононенко назначил своих людей. И откуда, очевидно, собирает «чёрный нал».Скандальностям этой публикации добавляет тот факт, что ряд таможен и налоговых Кононенко (Порошенко) оставили под контролем «банды Януковича» - а именно Калетника и Романенко.Читайте. И не спрашивайте, почему растут налоги, но не ремонтируют дороги.Потому, что все украл Кононенко.Эксклюзивный список 26 фамилий его кассиров:https://dubinsky.pro/kak-poroshenko-i-groysman-voruyut-na-t…
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли в Киеве товаров на 10 млн грн, ввезенных в Украину по заниженной таможенной стоимости. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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