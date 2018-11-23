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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Фоторепортаж
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 Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новый фарс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

А почему бы и нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Судьба депутата

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ВР должна дать согласие на снятие неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, который должен государству 513 млн долларов

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Крекс-пекс-фекс

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Новинский изгоняет Бойко из оппоблока

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

- Мне поручено

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ловушка для простаков

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

...бродит призрак социализма

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Верный метод самозащиты

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Кто-то слишком много ест...

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из Оппоблока, призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Проверенный способ

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3098628
 
   
 Топ комментарии
 
А за бойка с новинским обЫдна, я так понимаю)))))
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сегодня 23 ноября 2003 в результате "Революции Роз", предпринятой группой оппозиционеров во главе с молодым реформатором Михаилом Саакашвили против мафиозно-коммунистической шеварднедзевской номенклатуры, отпетый коммугяка Шеварднадзе сложил полномочия..

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7292
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Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7618
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А за бойка с новинским обЫдна, я так понимаю)))))
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? Чого раптом.
Нехай той шоколадний ображається, хто Бойка за вишки не посадив, і хто сам за це піде в тюрму.
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Новинский в жоппоблоке с крестом на жоппе - это пять!
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Гдета в Гримпенской трясине. Сегодня. Граф Юго-Северный с пэром Йоркшира Шпилят, как нельсонский флот в морской бой, Путин разбит, в парусах его дыры, Ж-2, К-4 - тонешь, конвой! Мозг адмиралов галушкой в сметане Кипит, закипает, визжит, как свинья. Но войско не ***, из окопов не встанет. Воякам нужна стимуляция. Пусть сдохнет агрессор, Нам газа не выдав. Но я уверен, я вам не совру, Что мало даже двух Полтораков, Чтобы заткнуть фронтовую дыру.
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ну трудно же воспринимать стихи, когда они одним сплошным абзацем!
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И про агента путина? Не боишься сегодня лишиться сои?
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Я бы еще добавил нового министра и порнозвезду Ирину Фриз с раздвинутыми ногами Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2459
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сегодня 23 ноября 2003 в результате "Революции Роз", предпринятой группой оппозиционеров во главе с молодым реформатором Михаилом Саакашвили против мафиозно-коммунистической шеварднедзевской номенклатуры, отпетый коммугяка Шеварднадзе сложил полномочия..

Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7292
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А на народный фронт и ББП краска кончилась?
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Я бы мог сюда жаб накидать хороших и разных, тока модераторов опасаюсь. Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2343
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Я уже раз накидался, забанили по просьбе "трудящихся".
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та бан всего три дня, херня, меня банили разов 20-30
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Та эта понятна. )))
Уже просто неудобно и стыдно верноподанские чувства обскарБлять.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТеатр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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