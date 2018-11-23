 Театр Карабаса-Барабаса, изгнание Бойко из "Оппоблока", призрак социализма. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Новый фарс
Читайте на "Цензор.НЕТ": Себестоимость украинского газа по бухгалтерии "Укргаздобычи" составляет 2094 грн за тысячу кубометров, - Тимошенко
А почему бы и нет?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ты, сука, тварь! Вообще ох#ел!" - евробляхеры, блокировавшие трассу в Полтаве, напали на водителя фуры. ВИДЕО
Судьба депутата
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ВР должна дать согласие на снятие неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина, который должен государству 513 млн долларов
Крекс-пекс-фекс
Новинский изгоняет Бойко из оппоблока
- Мне поручено
Ловушка для простаков
...бродит призрак социализма
Верный метод самозащиты
Кто-то слишком много ест...
Проверенный способ
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Нехай той шоколадний ображається, хто Бойка за вишки не посадив, і хто сам за це піде в тюрму.
Уже просто неудобно и стыдно верноподанские чувства обскарБлять.