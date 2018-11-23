 Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве. ФОТОрепортаж

С фасада здания Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску в честь Владимира Затонского, который был одним из организаторов Голодомора – геноцида 1932-1933 годов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Уже утром 23 ноября на месте демонтированной мемориальной доски была большая дыра в стене, которую залепливали рабочие", – говорится в сообщении.









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Владимир Затонский – большевистский партийный и государственный деятель, один из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. Он также руководил демонтажем мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря и причастен к русификации Украины.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц. По данным научно-демографической экспертизы, общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев части нерожденных составляют более 6 миллионов.

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