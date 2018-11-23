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 Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве. ФОТОрепортаж

Доску сняли с фасада здания Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С фасада здания Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску в честь Владимира Затонского, который был одним из организаторов Голодомора – геноцида 1932-1933 годов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Уже утром 23 ноября на месте демонтированной мемориальной доски была большая дыра в стене, которую залепливали рабочие", – говорится в сообщении.

Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве 01
Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве 02
Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве 03
Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве 04

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Владимир Затонский – большевистский партийный и государственный деятель, один из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. Он также руководил демонтажем мозаик и фресок Михайловского Златоверхого монастыря и причастен к русификации Украины.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц. По данным научно-демографической экспертизы, общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев части нерожденных составляют более 6 миллионов.

Также на Цензор.НЕТ: Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3098606
 
   
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Демонтувати мало. Потрібно засудити всіх організаторів.
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і що з того ? режим комуняцький не засуджений
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Штоб место не пустовало срочно установить аналогичную. другому рабиновичу Мемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве - Цензор.НЕТ 9420
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А коли пам'ятник шЧорту демонтують? Чи його "патріоти" тримають для слушного моменту щоб про себе нагадати?
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Цензор.НЕТФотоОбществоМемориальную доску в честь одного из организаторов Голодомора Затонского демонтировали в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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