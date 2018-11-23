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Все про:Гройсман (4450) Кудрявцев (7) Госархстройинспекция (16)

 Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова. ДОКУМЕНТ

В последнее время развернулась медиа-кампания по дискредитации председателя Госархстройинспекции Кудрявцева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат Ирина Суслова (БПП).

"Положительные изменения в системе госархконтроля должны быть необратимыми! Вчера в парламенте более 150-ти коллег подписали обращение к премьер-министру в поддержку курса реформ, осуществляемых председателем Госархстройинспекции Алексеем Кудрявцевым. Это преобразования, призванные сделать строительство честным бизнесом с четкими правилами игры, где каждый участник знает свои права и обязанности. И на этом пути уже сделано многое. Даже мне - человеку, который имеет совсем другой профиль работы, известно следующее:

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  • В рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" за два года мы поднялись на 110 позиций!
  • Изменили разрешительную систему, максимально ее упростив.
  • В разрешительных процедурах нивелировали личный фактор, снизив тем самым коррупционные риски.
  • Создали автоматизированный сервис "Прозора ДАБІ", который позволяет отследить все действия инспекции по выдаче разрешительных документов.
  • Дали старт "строительной амнистии", когда рядовые граждане могут легализовать самострои, которые не нарушают строительных норм.

Список можно продолжать. Но самое главное, что за последние годы сделано столько, сколько не сделали за прошедшее десятилетие. И не в последнюю очередь это заслуга руководства ГАСИ, которое заставляет неповоротливую бюрократическую машину обновляться и становиться ближе к людям", - заявила Суслова.

"Поэтому обидно, что в последнее время развернулась медиа-кампания по дискредитации председателя Госархстройинспекции. Очевидно, что некоторым удобнее работать в старой системе, где преобладали коррупционные схемы. И поэтому, чтобы сделать изменения необратимыми и статбь на пути реванша надо отстоять доброе имя Алексея Кудрявцева. К сожалению, вчера из командировки не успела поставить свою подпись в его поддержку и поэтому делаю это сегодня - открыто и публично. На самом деле это поддержка не конкретного человека, а идеологии системных реформ, которые в Госархстройконтроле успешно реализуются", - резюмировала нардеп.

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Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 01
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 02
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 03
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 04
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 05
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 06
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 07
Более 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова 08

Источник: https://censor.net.ua/p3098582
 
 
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Это ГАСКа что ли? На сегодня самая коррумпированная кантора,после минюста конечно !
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подтверждаю, работал с ними, коррупция архибольшая. Раньше такого не было...
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Подписанты - одного поля ягоды с Кудрявцевым. Кто не сталкивался с ГАСИ может и поверит его стенаниям...........
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нет ни нардепов ни премьера ни президента, есть одна воровская шобла... шобла "пэдра и Кодла"... внутришобловская бумашка-одобряшка..
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Верховна Рада прийняла закон про продовження, так званої, "будівельної амністії". Ні в районних, ні в обласних інстанціях ніхто навіть пальцем не поворухнув, щоб вчиняти якісь дії на виконання положень цього закону.
Якщо з цього приводу звернутися в ДАБІ до її голови Кудрявцева, то жодної відповіді, як це передбачає Закон про звернення громадян, не буде. В цьому, очевидно, і полягає глибинна суть потужних реформ, які він проводить в керованій ним інспекції.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолее 150 нардепов подписали обращение к Гройсману в поддержку курса реформ главы ГАСИ Кудрявцева, - Суслова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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