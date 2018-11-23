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 "Вице-губернатор" Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму. ФОТО

Предполагается, что конструкция свяжет центр Севастополя с Северной стороной.

Оккупанты собираются построить в Крыму очередной мост. Он, согласно планам, должен соединить центральную и северную части оккупированного Севастополя. Об этом сообщил в Facebook так называемый вице-губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников, информирует Цензор.НЕТ.

"Центр Севастополя с Северной стороной свяжет мост. В ближайшее время мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Мы рассматривали разные варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост войдёт в состав транспортного коридора, включающего планируемую "Гераклейскую рокаду" с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе", – говорится в его сообщении.

Вице-губернатор Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму 01
Вице-губернатор Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму 02
Вице-губернатор Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму 03
Вице-губернатор Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму 04

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Полный гололед. Идти даже невозможно. Не справляетесь с управлением - тормозите об отбойник", - обледенение Керченского моста привело к массовым ДТП. ВИДЕО

В соответствии с предварительным проектом, мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек, говорят оккупанты.

Как ранее сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3098581
 
 
 Топ комментарии
 
Ротенбергу понравилось пилить бабло аленьего бюджета на мостах! Пусть строят !
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Хуйлу понравилось пилить бабло на мостах в Крыму Оккупанты хотят построить в Крыму еще один мост, - "вице-губернатор" Севастополя Овсянников - Цензор.НЕТ 9944
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Это мост сломался, несите новый...
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Хуйлу понравилось пилить бабло на мостах в Крыму Оккупанты хотят построить в Крыму еще один мост, - "вице-губернатор" Севастополя Овсянников - Цензор.НЕТ 9944
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Чё мелочится, уже строить так с Севастополя в Ростов.
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Ротенбергу понравилось пилить бабло аленьего бюджета на мостах! Пусть строят !
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Денег нет,но вы держитесь ? Похоже,деньги у них еще есть...Санкции пожестче не помешают.
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Їм путлєрський холуй порошенко допоможе своїм бізнесом.
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Логика есть. Строители, техника высвобождается ,вот и перекидывают на новые обьекты. Вернете Крым, а там и мосты и дороги и электростанции.
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И где ж логика ,после "денег нет.."? Выходит -деньги есть ,но не про вашу честь,
пилят бабло ,народу на уши весят лапшу,,так кацапам и надо ,пока есть такие лапшеухие как ты
Развлекайтесь ,украинцы будут очень рады очередному безумию кацавпов,нам - ни холодно, не жарко от того что кацапов опять поимеют.
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Денег может и не быть вообще. Вон, фараоны строили пирамиды(на века), денег не было, надо материалы и рабский труд, вот и вся логика. Да и я практически на даче так работаю.
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Кацы возомнили себя вумными, но ведь не зря мост не строили при совке, а использовали паромы.
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Та казламордые здесь даже не в теме,тут пилиться деньга ,а рухнет сие творение кривожопых ,забрав пару сотен кацапов с собой ,та и хрен с ним,кому они надо.
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А зачем он нужен был при совке? Полностью закрытый город с довольно ограниченным движением. Правда непонятно зачем мост сейчас нужен, за счет чего он должен окупиться? Скорее всего очередной понт и распил бюджета.
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Пусть начинают..а то могут не успеть...нафта уже менее 61 бакса...
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Те що роблене кацапами ,небезпечно для життя.
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байдуже. головне, що за рахунок російських пенсій будуть будувати.
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Однозначно. Выкинем Хуйло из нашего Крыма, и получим контрибуции. В том числе и мосты.
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радію, що кацапи змирилися з неминучим "Віце-губернатор" Севастополя Овсянников заявив про бажання побудувати ще один міст в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3363
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Та у кацапских пенсов еще деньги есть. Можно строить.
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Нужно, просто необходимо, это так поправляет финансы.
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Одна радість - бочка нафти опустилась нижче 60 баксів.
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А чего это тебя так радует, ты на понижении играешь?
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Ага. Чим нижча вартість хуjлостанської нафти, тим у мене грайливіший настрій.
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Я только за, мостов нужно строить много, а т о они падают.
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Технологический рывок. Промежуточные итоги. Итого, за октябрь и ноябрь - 16 мостов. Всё ближе и ближе к крымской "святыне"..."Віце-губернатор" Севастополя Овсянников заявив про бажання побудувати ще один міст в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8173
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Это типо как немцы вернут Кенигсберг и область. Они еще не могут оправиться от воссоединения с т.н. "ГДР", и это немцы, а нам еще бы и Кубань и прочие территории, вот заживем тогда.... Если совок что-то заразил, то хоть эту территорию даже без населения к себе возьми - не рад будешь. А если с миллионами ... людей, то будешь много говорить(матом) и много тратить(денег), попутно будучи проклинаем: не то построил, не так, а вот при Пукине(или Сралине) водка была в каждой лесополосе и можно ср*ть в штаны, а чо это мне штаны не постирали? ты фошист, а чо эта кал.баса не по 3 евро, ах, а она по 2 евро, но не такая как эскимо, а чо эта тут открыли МакДак, а вот при Хрущеве была котлета на лагере и бесплатно и т.д.
Любой вирус - "сакс"(проигрывает) по сравнению с совком. Какой нах Крысм то? Германия ведь просто показатель - бери и смотри как они чертыхались, разгребая это говно.
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Немцы в принципе так и говорят, не хотят засранную Пруссию.
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А как? Приезжает бюргер посмотреть на рыцарскую территорию, а видит.... пьяных ватников, плавающих в говне, вопящих: эээээ, можем повторить та, давили нас, мы вас асвабадили а вы нам наложили в портки, ык, вот еще Вася копал сортир и неделю долбил вашу трубу, которая заграничное слово "кононизация", а ведь Вася просто хотел ср..ть, сортира даже не знеете фошисты та, ык, Стулина на вас нету, ык(блюет). "Віце-губернатор" Севастополя Овсянников заявив про бажання побудувати ще один міст в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1697
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налог на колбасу уже ввели. Теперь лаптям введут налог на хлеб и можно строить новый мост
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Хутін тирить гроші з бюджету рф, вже стабфонду там нема, але спробуй на рашке сказати що то зрада, будеш кайлом каміння довбати чи ліс валити у сибіру, оце "свобода слова".
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Давайте, кацапчики, агонь! Тільки ж не продешевіть з кошторисом, ця скрєпа має бути втричі дорожча за попередню!
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Широка страна моя родная
Нищие поля ее пусты.
Я другой такой страны не знаю,
Где так часто падают мосты!
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Они будут строить мосты, а украинцы спивати.
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нехайна росії будують
чи на своїх рабів грошей шкода ?
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Ксения, на Рассеи нельзя... Там "Рассея" - ближе дотянуться и спросить через прорезь прицела: "Где деньги, Дим?". А на Крым будут кивать "рассеянам": "Это всё "скрытые хахлы" напортили...". А когда "припечёт", и они будут ноги уносить, так вообще "лафа будет"... Они заявят: "Мы так старались, из Крыма "лялю" делали, но проклятые "пиндосы", руками "хахлов", всё отобрали и разрушили...
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Так везде строят... У меня на Кубани куда ни глянь - везде какая то стройка. (в частности сейчас ЖД ветке которая идёт через мой город, второй путь делают. Можно 2 часа ехать на поезде по непрерывной стройке. Одних мостов штук 20 делают (там где дорога пересекает речку, вторую ветку отводят в сторону и делают там второй мост)
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На чергове будівництво, кацапи будуть витягувати мости зі своїх щелеп.
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А шо так скромно. Треба зразу будувати міст Севастополь-Стамбул через Чорне море. На такому проекті можна пиляти бюджети наступні 100 років (якщо Рашка звісно сікльки проживе). Вистачить не тільки Ротенбергу а й його дітям, внукам і правнукам.
А то шо жодна свая не дістане до дна Чорного моря, то не страшно. Можна збудувати надувний міст, він плаватиме по поверхні.
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"Все гораздо серьезнее, он лопнет. Перекос уже пошел". Российские ученые-гидрогеологи сами признают, что керченский мост обречен, а его строительство было исключительно политическим решением и самодурством одного плешивого карлика. "Віце-губернатор" Севастополя Овсянников заявив про бажання побудувати ще один міст в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9729 https://inforesist.org/rossiyskiy-uchenyiy-o-sostoyanii-kryimskogo-mosta-vse-gorazdo-sereznee-on-lopnet/ …
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Хочется сказать, но так непатриотично получится...
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"Гераклейскую рокаду". Рокада - це військовий термін, то кацапи там геть здуріли?
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Більш того, "рокада" - це дорога вздовж фронту, шо використовується для перекидання військ, техніки та засобів МТЗ на різні ділянки фронту... Вони що, чергову "оборону Севастополя" вирішили організувать?!
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Так этот город фактически жилой сектор военной базы флота. Для того и основывался. Какие там ещё могут быть названия?
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краще насипати дамбу
а гроші узяти як за міст
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А как тогда в Балаклавскую бухту будут "побеждательные" корабли входить? "Адмирал Кузя", "несамоходный крейсер" "Москва", например? Или они "войдут", а потом дамбу насыплют и они выходить не будут?
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ЭЭЭ, хорош там, итак из за вашего моста сраного НДС на два процента подняли, из наших карманов так то... Вошли во вкус блин, крымчане, я смотрю
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Зачем вам мосты пацаки?В раю вам крылышки выдадут "Віце-губернатор" Севастополя Овсянников заявив про бажання побудувати ще один міст в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3093
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Вице-губернатор" Севастополя Овсянников заявил о желании построить еще один мост в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
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