 Идет сбор средств на операцию Евгению Платонову с тяжелой формой инвалидности. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на волонтеров Яну Дубранову и Марию Назаренко, помогающих Платонову.

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"Есть парень Женя, который очень похож на Стивена Хокинга - сила духа, чувство юмора, ум и некоторое физическое ограничение. Он живет в инвалидном кресле, пользуется интернетом носом (НОСОМ!), закончил вуз и курсы тестировщика, в общем, в непослушном теле с церебральным параличом живет совершенно обычный человек. Жене можно помочь, установив нейростимулятор. Он стоит почти 600 тысяч гривен. За 4 года (целых ЧЕТЫРЕ ГОДА) он собрал чуть больше 300 тысяч.

Дело в том, что Женя взрослый, ему 34 года, поэтому его не берут фонды и никто не помогает собирать, хотя он всем пишет, обращается на телеканалы и т. д. (именно поэтому ему и хочется помочь так сильно, он сам делает все возможное и от него зависящее).

300 тысяч гривен - это всего 3 000 раз по 100 гривен. Если каждый человек, который на минуту представит себе Женю, листающего ленту Фейсбука носом, отправит всего 100 гривен, через месяц, а не еще четыре года, Женя получит возможность работать, помогать маме и не отчаиваться", - написала Назаренко.

За Женей ухаживает его мама Лариса Платонова. Из-за диагноза "вторичная торсионная дистония" он не говорит и практически не может двигаться. В Институте нейрохирургии им. Ромоданова его согласились взять на операцию по вживлению нейростимулятора, что может помочь Евгению.

Нейростимулятор американского производства стоит 23 тысячи долларов, почти 600 тысяч гривен. Четыре года Евгений пытался собрать на него самостоятельно, однако на сегодня есть только половина. Часть средств отдельными переводами предоставили неравнодушные люди. Несколько раз средства пытались похитить мошенники.

Недавно Платонова взяла под опеку волонтерская группа "Кто если не мы?", которая помогает детям с инвалидностью, но в качестве исключения взяла 34-летнего Евгения под опеку. Все документы, подтверждающие диагноз Платонова, предоставлены.

"С чего все началось и почему мы помогаем Жене. Напомню, что Женю никто не брал на сбор и все года он вел сбор сам, печатая изредка посты, НОСОМ! Везде он получил отказ: ни фонды, ни организации не были готовы вести такую сумму. Я верю, что мы сможем!" - написала волонтер Яна Дубранова.



"Яна взяла нас под опеку около месяца назад, но за это время их группа собрала столько, сколько Женя собирал четыре года", - сказала Цензор.НЕТ мама Евгения Лариса Платонова. Она добавла, что скоро заканчивается срок действия карточки Жени, поэтому она очень надеется, что средства успеют собрать до этого времени, чтобы не менять реквизиты.

На сегодняшний день осталось собрать немного больше 200 тысяч гривен.

Сбор средств проводится на карту Евгения Платонова: 5168 7556 1474 6465 (Платонов Евгений Юрьевич).

Также средства можно перечислять на карту волонтерской группы. которая передает средства Евгению, это подтвержает его мама. В этом случае средства нужно переводить с пометкой "для Жени": Яна Лященко (Дубранова): карта Приватбанка 5168 7422 0630 0422.

Отчет о сборе средств публикуется в специально созданной группе в Фейсбуке и на странице Жени Платонова.