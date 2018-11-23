 Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 9:13 на ул. Александрийской в г. Пятихатки Днепропетровской области. В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сразу после совершения преступления полицейские провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения и задержали 50-летнего волителя. Содержание алкоголя в его крови составил 2,22 промилле.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.
Только без дураков...
Этот дебил на Лексусе еще больше бы беды наделал.
чего вы возмутились ?
Ванга оставила тебе памятную записку?
А вообще давно пора давать срок не за одно максимальное преступление, а в совокупности.
Внизу не зовсім зафарбували...
Наши люди - терпилы по жизни!
Полиции полно, всяких "спицназывцэв", вот пусть берут пьянь с руля за шкирку после ПРИНУДИТЕЛЬНОГО освидетельствования, и в каталажку.
И ни одного пьяного за рулём больше не будет.
Не?
Криминальная ответственность за вождение в пьяном виде нужна, а не штрафы, которые типа "наповнюють" бюджет.