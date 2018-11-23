EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  4610  51
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1271) ДТП (5322)

 Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

В г. Пятихатки Днепропетровской области пьяный водитель сбил 31-летную беременную женщину и ее 2-летнего сына, которые стояли на обочине дороги.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 9:13 на ул. Александрийской в г. Пятихатки Днепропетровской области. В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины 01

Отмечается, что сразу после совершения преступления полицейские провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения и задержали 50-летнего волителя. Содержание алкоголя в его крови составил 2,22 промилле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3098522
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапобляха от торговых партнёров?
 показать весь комментарий
 
Вдумайтесь только когда эта тварь набралась - 9:13 и уже 2,22 промилле!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При чем здесь автомобиль?
Только без дураков...
Этот дебил на Лексусе еще больше бы беды наделал.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, любий депіл, на любому авто, будь то суддя чи останній жебрак, сідаючи за кермо бухим є ЗЛОМ і небезпекою.
 показать весь комментарий
 
 
та ладно, бляха то кацапская, а порошенко торговый партнёр путина,
чего вы возмутились ?
 показать весь комментарий
 
Автомобиль Богдан 2112 выпускался с 2009 года в Черкассах на территории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
О! Так это Богдан? Значит кацапы козлы у него эмблему слямзили и на свои Жигули шпилят. И судя по внешнему виду суперкара не только эмблему. Надо бы спойсителю нации на них в суд подать за нарушение авторских прав
 показать весь комментарий
 
 
точно, выпускается, порошенко бизнесует
 показать весь комментарий
 
нет. это скрытый и проклятый евробляхер он после аварии номера поменял на украинские.
 показать весь комментарий
 
 
Пьянь за рулем только вешать на березе !!!
 показать весь комментарий
 
 
В свое время применяли наказание с помощью двух берез.
 показать весь комментарий
 
ДА, и правильно: бандит обобрал людей, а потом решил шо мало и потребовал больше бабла. А нам это преподносят как: абидили парня, разорвали. А потом подло сожженный город = доблесть тупой бабы, которую сделали "святой". Ну вот, любому это рассказать и шо он о нас подумает то? И чем это лучше "подвигов" Вани Грязного, или Саши "Невского"?
 показать весь комментарий
 
 
Во всех псевдоисторических книжках и фильмах советского периода эти феодалы так расписывались - им только партбилета не хватало...))
 показать весь комментарий
 
 
чуть не уловил мысль, вы о совковой псевдоистории? реально не совсем понял вас, коллега. если можешь, уточни реплику.
 показать весь комментарий
 
 
Я про шибко лакированное изображение Киевской Руси и всех этих ольг, ярославов, владимиров... Были они обыкновенными феодалами, не лучше западных...
 показать весь комментарий
 
 
ОК, понял. И это еще мягко сказано, т.к. такого как с бандитом-Игорем на Западе, пожалуй, не было. Так там даже и веруны боролись против попов, Ян Жижка, Ян Гус, многие остальные. А тут только лизали рясу, сочиняли анекдоты про попов(тайно), а потом правда объединились с быдлом ленинским и подыхали от голода. Я х.з., но такого в мире не было. Настолько неестественно все это... все эти Груши-Хмели-Мазепы-Сирки... ну невозможно шоб настолько ублюдочное г*вно всегда прорывалось наверх то. в норм. стране невозможно П'яний водій збив вагітну жінку з дворічним малюком, які стояли на узбіччі, - поліція Дніпропетровщини - Цензор.НЕТ 8222
 показать весь комментарий
 
 
За бляхи год митинговали, а за адекватное наказание бухарям никто не вышел и даже не пытался...
 показать весь комментарий
 
 
Пора бы уже пьянство за рулём рассматривать как покушение на убийство...
 показать весь комментарий
 
 
Однозначно так. І не штрафами їх "лякати", а невідворотністю покарання на місці судом Лінча.
 показать весь комментарий
 
 
когда этот кошмар с пьяным быдлом за рулем наконец-то прекратится...
 показать весь комментарий
 
 
Вдумайтесь только когда эта тварь набралась - 9:13 и уже 2,22 промилле!
 показать весь комментарий
 
 
Ехал в магазин за очередной бутылкой.
 показать весь комментарий
 
 
Безнаказанность Зайцевой порождает вседозволенность другим.
 показать весь комментарий
 
 
А ей светит безнаказанность?
Ванга оставила тебе памятную записку?
 показать весь комментарий
 
 
А что, не светит, добрый человек? После того, как Химикусу предъявили обвинение за нападение на проезжающего мимо народного депутата Пашинского, лично я уже ни чему не удивляюсь. А ты?
 показать весь комментарий
 
 
Зайцева за решеткой второй год, в Рязани пишут что ее выпустили?
 показать весь комментарий
 
 
Что, уже приговор суда есть? Я что то пропустил?
 показать весь комментарий
 
 
Безнаказанность дроновых делает виновными зайцевых.
 показать весь комментарий
 
Какая блядь номера замазала? Перспективный клиент?
 показать весь комментарий
 
 
Наказание не соответствует совершенному преступлению. 50 лет дебилу. Пострадавшим скорейшего выздоровления.
 показать весь комментарий
 
Скажу по-иному. Главного местного Автодора ... ээээ, ну, как в Африке делают(жгут прямо на улице). Обочина?? Рили?(Вы серьезно?). Миллиарды с акцизов за топливо, а едешь как в каменном веке - х.з. вернешься ли домой(идя по "обочине", или "едучи" за рулем).
 показать весь комментарий
 
Пьяный за рулем нужно классифицировать, как покушение на убийство.
А вообще давно пора давать срок не за одно максимальное преступление, а в совокупности.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж "мусорське" авто. Ви що, не бачите, що номера синього кольору?
Внизу не зовсім зафарбували...
 показать весь комментарий
 
Нет. Снизу просто пластиковая рамка для номера с синей вставкой.
 показать весь комментарий
 
Когда уже начнут четвертовать этих АЛКО ТВАРЕЙ?
 показать весь комментарий
 
КТО? КТО БУДЕТ ЧЕТВЕРТОВАТЬ???
Наши люди - терпилы по жизни!
 показать весь комментарий
 
Пьяных водил нужно садить за решетку на два месяца как минимум. И это просто попавшихся, не совершивших ДТП.
Полиции полно, всяких "спицназывцэв", вот пусть берут пьянь с руля за шкирку после ПРИНУДИТЕЛЬНОГО освидетельствования, и в каталажку.
И ни одного пьяного за рулём больше не будет.
Не?
Криминальная ответственность за вождение в пьяном виде нужна, а не штрафы, которые типа "наповнюють" бюджет.
 показать весь комментарий
 
 
... иногда мне кажется, что лучше б водителю грозила кровная месть. чтоб жил, падла, и ждал, когда его прикончат. но, не в нашей стране терпил...
 показать весь комментарий
 
 
Ну что можно сказать. Мозгов мы так не набираемся. Этот алкаш скорей все не отмажется, ну судя по ТС. Или частично дело замнут при правильном подходе к муссорам и семье пострадавших со стороны "водителя". Другое сторона медали б была еслиб за рулем например была внеочередная Зайцева. Тогда виноваты были б все, и те кто на обочине стояли, и те кто здесь дорогу спроектировали, даже хозяин красного "жигулятора" хапнул.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх