 После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сессионном зале Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов.
Спикер Андрей Парубий четыре раза просил коллег зарегистрироваться. При первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.
Как сообщает корреспондент, часть нардепов раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.
Парубий, сказал, что понимает усталость депутатов, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.
Не судіть по собі , шановні учасники форума !
Розумію , що для багатьох кремлівських шісток , чим гірше в Украіні , тим краще для них , а не для украінців !
Про це повідомляє перша українська телеграм-агенція новин The Newsroom.
За інформацією агентства, очільник Херсонської облради та місцевої "Батьківщини" Владислав Мангер 20 листопада вилетів з Києва до Парижа.
"Активісти забили на сполох ще вчора ввечері, ми перевірили і з'ясували, що це сталося ще кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.
Активісти називають Мангера "людиною, яка в деяких джерелах вказана одним із ймовірних замовників вбивства".
Так що , хтось сидить дома , а хтось чкурнув із України , і знову Родіна , яка не голосувала за бюджет !
Страна должна знать этих ГЕРОЕВ!!!
Шапито на выезде, или цирк уехал - клоуны остались.