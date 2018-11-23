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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22479) Парубий (1790)

 После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов. ФОТО

После ночи голосования за госбюджет на 2019 год на утреннем заседании Верховной Рады присутствует не более 50 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В сессионном зале Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов.

После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов 01

Спикер Андрей Парубий четыре раза просил коллег зарегистрироваться. При первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.

Как сообщает корреспондент, часть нардепов раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.

Парубий, сказал, что понимает усталость депутатов, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.

Источник: https://censor.net.ua/p3098514
 
 
 Топ комментарии
 
Устали! Кормушку поделили можно и отдохнуть. Украине столько дармоедов в раде не нужно.
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Ну всё - теперь можно отдыхать до конца украинского рамадана...)))
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Ну всё - теперь можно отдыхать до конца украинского рамадана...)))
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Та де? "Таблицю ділення" готують до життя!
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Устали! Кормушку поделили можно и отдохнуть. Украине столько дармоедов в раде не нужно.
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Ну прям таки...если работать до 6 утра, то сложно начать снова работать с 10-11
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чувак, ти апасний тіп.. Грєшно смеяцца над больнимі людьмі.
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Так кажуть Шо не тільки дЄньгі, а ще й водяру жралі
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В пятницу, 23 ноября, спикер Верховной Рады открыл утреннее заседание парламента. После "ночи принятия бюджета-2019" в зале сначала зарегистрировались 176 народных депутата, со второй попытки - 195, и с третьей - 212. Спикер несколько раз призывал лидеров фракций, чтобы они обеспечили явку нардепов. И после четвертой попытки на табло высветилась цифра 237
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Зал пустой а на табло 237, там каждый за 4-5 соседей кнопку давил.))
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Проспацца надо ведь. Зато зарегистрировалось 237 тушек, прямо как на фото.
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в пятницю і так жодні закони не приймаються, бо половина тушок не приходить на роботу....тому, сьогоднішня пятниця, нічим не відрізняється від попередніх
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Приймався бюджет України на 2019 рік , без якого країна на може жити , до чого тут ,, дельож денег ?"
Не судіть по собі , шановні учасники форума !
Розумію , що для багатьох кремлівських шісток , чим гірше в Украіні , тим краще для них , а не для украінців !
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По радіві казали шо зранку біля ВР зібрались чи не всі києвські тахі розвозити додому дупутатів.
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Накуй остальные нужны,когда и так рада работает. После ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов - Цензор.НЕТ 5015
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20 листопада голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого активісти звинувачують у причетності до замаху на активістку Катерину Гандзюк, вилетів з Києва
Про це повідомляє перша українська телеграм-агенція новин The Newsroom.

За інформацією агентства, очільник Херсонської облради та місцевої "Батьківщини" Владислав Мангер 20 листопада вилетів з Києва до Парижа.

"Активісти забили на сполох ще вчора ввечері, ми перевірили і з'ясували, що це сталося ще кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.

Активісти називають Мангера "людиною, яка в деяких джерелах вказана одним із ймовірних замовників вбивства".
Так що , хтось сидить дома , а хтось чкурнув із України , і знову Родіна , яка не голосувала за бюджет !
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остальные употребляют шнапс которого вчера не хватило
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остались те, которым от ночного распила не досталось. ждут, надеются.
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Остались язвенники. Им пить нельзя, вот и приходится ходить на работу.
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Все,як завжди.Розпилували бюджет вночі на свій смак.Підняли істотно фінанси на своє утримання,ГПУ,НАЗК,МВД,САП,НАБУ, і аж гривень на 50 всім остальним (це максимум). Все в "совкових" традиціях,хоч трубадурять жити по новому. Після ночі голосування за держбюджет на ранковому засіданні Ради присутні не більше 50 народних депутатів - Цензор.НЕТ 2029 Після ночі голосування за держбюджет на ранковому засіданні Ради присутні не більше 50 народних депутатів - Цензор.НЕТ 2692 Після ночі голосування за держбюджет на ранковому засіданні Ради присутні не більше 50 народних депутатів - Цензор.НЕТ 8094
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1 ноч не спали все пздц. Пусть раскажут пацанам на передке как они хотят спать и как устали.
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пустой зал но заседание идет-- цырк с парубком
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Фамилии 50 стахановцев В СТУДИЮ!!!!!!
Страна должна знать этих ГЕРОЕВ!!!

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Спикер Андрей Парубий четыре раза просил коллег зарегистрироваться. При первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.

Шапито на выезде, или цирк уехал - клоуны остались.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПосле ночи голосования за госбюджет на утреннем заседании Рады присутствует не более 50 народных депутатов. ФОТО
 
 
 
 
 
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