 Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что одно из предприятий построило автогазовый и бензиновый заправочный пункт на части земельного участка, которая принадлежит другой компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области ликвидировали незаконную АГЗС: изъято топлива более чем на 1,7 млн грн

На основании постановления суда проведен обыск указанной АЗС, по результатам которого изъяты и переданы на ответственное хранение 250 тыс. литров топлива (бензин, дизельное топливо, газ) на сумму более 2 млн грн.











Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.