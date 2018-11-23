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Все про:АЗС (271) налоговая милиция (1404) Одесская область (1625) ГФС (2912)

 Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с работниками Нацполиции и ГСЧС ликвидировали незаконно построенную АЗС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что одно из предприятий построило автогазовый и бензиновый заправочный пункт на части земельного участка, которая принадлежит другой компании.

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На основании постановления суда проведен обыск указанной АЗС, по результатам которого изъяты и переданы на ответственное хранение 250 тыс. литров топлива (бензин, дизельное топливо, газ) на сумму более 2 млн грн.

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Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 02
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 03
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 04
Незаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области 05

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Источник: https://censor.net.ua/p3098501
 
 
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особливо прикольно),коли азс є біля багатоповерхівки !
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да вранье что нет документов, переоформят крышу и покажут, такая заправка стоит бабасики и на свой риск её не строят Незаконно побудовану АЗС ліквідовано в Одеській області - Цензор.НЕТ 4618
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так и я о том же, такие будки без протеже не строят
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Лучше бы "незаконно построенную Конче-Заспу" ликвидировали!
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"совместно с работниками Нацполиции и ГСЧС ликвидировали незаконно построенную АЗС. Источник: https://censor.net.ua/p3098501" - стёрли с лица земли!???? Незаконно побудовану АЗС ліквідовано в Одеській області - Цензор.НЕТ 7182
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А предложить владельцу её узаконить, заплатив штраф, госорганы не пробывали?
Сохраняться рабочие места, будут поступать налоги....
Или кто-то из чиновников уже положил глаз на объект и 2 лимона?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконно построенная АЗС ликвидирована в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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