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 Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева ликвидировали незаконное производство ликеро-водочных изделий, которое функционировало в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из нежилых помещений Харькова осуществляется незаконное изготовление алкоголя. Производили фальсификат с помощью специального оборудования, через которое смешивали пищевые добавки со спиртом. Полученную спиртосодержащую смесь сомнительного качества продавали под видом водки через специализированные сайты в сети Интернет.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту незаконного производства и хранения, а также в автомобиле, которым фальсификат перевозили, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 3,2 тыс. литров спирта и 5, 6 тыс. литров водки общей ориентировочной стоимостью около 1,9 млн грн. Автомобиль и оборудование для незаконного производства изъяты также.

Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 01
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 02
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 03
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 04
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 05
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 06
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 07
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 08
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 09
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 10
Подпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн 11

Общая ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ превышает 2,4 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3098499
 
 
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хто це лайно у баклашках покупає тільки алкашня у наливайках.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольное производство алкоголя ликвидировано в Харькове: изъято спирта и готового фальсификата на 1,9 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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