EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  795  6
Материалы по теме:
Все про:авто (3598) Нацполиция (8512) угон (223) Харьковщина (1227)

 Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники полиции раскрыли преступную группу, занимавшуюся угоном элитных иномарок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 01

Разработка группы длилась в течение полугода. В состав группы входили пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются уроженцами Российской Федерации.

Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями.

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд выпустил банду воров автомобилей под ничтожный залог, - Аброськин. ФОТО

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 03

Фигуранты были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались конспирации при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера.

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 04

Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства.

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 05

Также читайте: По сравнению с 2016 годом количество угонов сократилось вдвое - 5 тысяч за девять месяцев, - Аброськин

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 06

Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные иномарки - Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 07
Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция 08

Смотрите также: Запорожский патрульный руководил группой угонщиков автомобилей, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3098468
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не туда хлопцы свои знания и умения применяли... Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7283
 показать весь комментарий
 
а чого тут дивуватись, на верху мільярди розкрадають....подали приклад самі.....риба гниє з голови.....одні розкрадають ресурси держави, інші - елітні автомобілі, можливо один в одного і крадуть....санітарка з лікарні, вчитель з школи, сантехнік з ЖЕКу навряд чи матимуть елітні автомобілі на свої зарплати ......
 показать весь комментарий
 
Украина напрягает все силы, что бы вырастить достойную элиту, а они эту элиту цинично грабят, гадёныши.
 показать весь комментарий
 
нароТ нароТу.....кто вам там украинский преподает? Не ужели Киля Азиров? Пишите на русском вас итак видно.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх