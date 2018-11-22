 Группа угонщиков элитных автомобилей задержана на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Разработка группы длилась в течение полугода. В состав группы входили пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются уроженцами Российской Федерации.

Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями.

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Фигуранты были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались конспирации при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера.

Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства.

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Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные иномарки - Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.





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