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 Фастфуд KFC в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном закрытии. ФОТО

Ресторан быстрого питания KFC, который со скандалом и общественным осуждением, был открыт в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном прекращении работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Дмитрий Гнап. 

Он отметил: "После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы закрылся навсегда . Он пошел кому-то звонить".

Пользователи соцсетей опубликовали также фото 

Фастфуд KFC в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном закрытии 01

Напоминаем, 21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия фастфуда.

Источник: https://censor.net.ua/p3098462
 
 
 Топ комментарии
 
А кто в КМДА это кощунство подмахнул? Может его поджарить вместо курей? Фастфуд KFC у Будинку Профспілок на Майдані заявив про тимчасове закриття - Цензор.НЕТ 4552
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Если они извинятся и уволят кацапский менеджмент то... Украинцы народ отходчивый.
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А кто в КМДА это кощунство подмахнул? Может его поджарить вместо курей? Фастфуд KFC у Будинку Профспілок на Майдані заявив про тимчасове закриття - Цензор.НЕТ 4552
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«Мої джерела з ресторанів KFC стверджують, що навчання вищого і середнього менеджменту відбувається у Москві. Частина харчових продуктів заїжджає теж з Росії напряму або через якісь харківські прокладки. Навіть сіль з Ростова», - розповідає Roman Sinicyn.
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Никогда это дерьмо не ел, а теперь это и для всех нормальных людей в Украине лучшая антиреклама. Надо их по всей стране прославить, чтобы там никто не жрал, а кто жрать будет- чтоб подавился.
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Тю, в таких индксских кафушках будут давиться только лошки с ватанами, а на таких грех обижаться...
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ОСНОВАТЕЛ СЕРИИ KFC КАФУШЕК В МИРЕ индус... Как правило, индус выигрывает в наваре , набирая студентов или других низкооплачиваемых работников, об IQ таких работников тяжело говорить.Шо это за кафе? Это Макдональдс по-индусски... Чем кормят? На скорую руку в много раз использованном постном масле проварено-прожаренными частями тушек курки . Подается с картошкой-фри и пепси+аля-салат... Шо-та я не вкурил, с каких это пор индусы через какцапов у нас стали политику строить... Тем более конкурировать с Макдональдсом - ведь цены будут такие же или дороже, бо нужно отбивать на скорую руку затраты на строительство самих кафушек.
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ЗЫ... Дошло, в нарабсии - борьба с Макдональдсами. На смену им пришли идусские аля-фаст фуды... Я вот только не вкурил, у нас шо, кацапы рулят? Тоже хотят сделать западло Макдональдсу?
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А индусы здесь каким боком? KFC вроде как американская сеть.
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думаю навсегда - и конторе будет тут невесело = однозначно!!!!
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Если они извинятся и уволят кацапский менеджмент то... Украинцы народ отходчивый.
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"отходчивый" - це як? прикопають і відійдуть? Фастфуд KFC у Будинку Профспілок на Майдані заявив про тимчасове закриття - Цензор.НЕТ 7531
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у судя по тому что терпят мтс и вымпедком ниче страшного не будет
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а вимпелком( зараз VEON) - 47,9% акцій належить альфа груп (фрідман)
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так как мокшу не назови он на пукина смотрит Фастфуд KFC у Будинку Профспілок на Майдані заявив про тимчасове закриття - Цензор.НЕТ 7938 влюбленно
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В случае, если они втихаря откроются снова, нужно будет устроить флеш-моб: приходить туда с фотографиями жертв "Беркута" и плакатами на украинском и английском, так, чтобы посетители все это видели и просвещались. Такая деятельность не подпадает под законные ограничения.
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а жертвы тут причем? по твоему они в меню KFC?
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Що слід зробити - застосувати до КFC санкции з конфіскацією майна та рахунків і провести розслідування, щоб звільнити всіх причетних до видачі дозволів на це неподобство. Інакше це ніколи не припиниться - здається, рік або два тому вже була спроба відкрити в цьому будинку якийсь подібний заклад.
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Ось що підходить до такого випадка в ЦКУ.
Стаття 319.
Здійснення права власності2. Власник має право
вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.
При здійсненні своїх прав
та виконанні обов'язків власник ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ додержуватися МОРАЛЬНИХ засад
суспільства.5. Власник не може використовувати
право власності на шкоду правам, свободам та ГІДНОСТІ громадян, ІНТЕРЕСАМ СУСПІЛЬСТВА, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
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Собираем человек 100, приходим в KFC, ничего не заказываем, сидим, вспоминаем Майдан. При попытке охраны или полиции разогнать мирно сидящих людей, снимаем все на видео и пишем жалобы, потом подаем в суд. Если это повторять изо дня в день, накроется бизнес мордорской франшизы американского ресторана.
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КFC... - индусский Макдональдс... Ходить в Макдональдс - себя не уважать , а здесь индусский через нарабсию... SURE, если глубоко копнуть под основателей, на ФСБ выйдешь, бо откуда их шпыгунам у нас деньгами подпитываться...
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Насчет Мака - это дело вкуса, знаю миллионера долларового, который обожает Мак и себя неплохо так уважает. Суть ведь сейчас не в том, отстойная еда или нет, это вторично. А приходить туда и ничего не заказывать нужно как раз для того, чтобы они побыстрее закрылись, потому что после такого кощунства - это минимум, чем должен ответить KFC.
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не переживайте ... Это же от каазламордии. Титушня будет наподхвате...А то еще и менты.
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Здесь ведь в другом вопрос. Если бы эта индусская с подачи нарабсии KFC была в другом месте, то ее никто бы и не заметил... А то ведь кто-то настырно и упрямо хочет надругаться над памятью погибших, показав таким образом чего у нас стоит память...
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шо значит "временно"??? это все равно, что я скажу - "яичницу на "вечном огне" \ пожарю чуть позже"!!!!
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позорище-украинских солдат убивают на фронте,а в столице вражеские фирмы торгуют или это и есть гибридная,вашу мать,война
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФастфуд KFC в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном закрытии. ФОТО
 
 
 
 
 
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