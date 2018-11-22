 Фастфуд KFC в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном закрытии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Дмитрий Гнап.
Он отметил: "После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы закрылся навсегда . Он пошел кому-то звонить".
Пользователи соцсетей опубликовали также фото
Напоминаем, 21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия фастфуда.
Стаття 319.
Здійснення права власності2. Власник має право
вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.
При здійсненні своїх прав
та виконанні обов'язків власник ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ додержуватися МОРАЛЬНИХ засад
суспільства.5. Власник не може використовувати
право власності на шкоду правам, свободам та ГІДНОСТІ громадян, ІНТЕРЕСАМ СУСПІЛЬСТВА, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.