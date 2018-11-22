 Фастфуд KFC в Доме профсоюзов на Майдане заявил о временном закрытии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Дмитрий Гнап.

Он отметил: "После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы закрылся навсегда . Он пошел кому-то звонить".

Пользователи соцсетей опубликовали также фото

Напоминаем, 21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия фастфуда.