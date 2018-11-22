 Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Военные продемонстрировали навыки по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применения аэрозольного маскировки без боевой стрельбы.
"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольного маскировки, подразделением минировании акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток".
Также, во время учений, подразделения противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.
22 ноября 2018 г. в 20:50
Подконтрольный террористам "ДНР" телеканал "Юнион" скрыл скандальный нюанс о новом главаре Денисе Пушилине.
По данным издания "Новости Донбасса", в сюжете о его биографии не упомянули об участии в финансовой пирамиде "МММ" .
Журналисты лишь рассказали, что Пушилин родился в Макеевке в семье рабочих, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ. Но где именно он был трудоустроен и чем занимался - решили умолчать.
По данным издания, информация об участии Пушилина в "МММ" была также удалена с его персонального сайта. Но эта редакция сохранилась в кэше.
Информация о работе Пушилина в фирме "Сладкая жизнь" была заменена формулировкой "в одной из дистрибьюторских фирм".
Отметим, что "МММ" - крупнейшая финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди в России. Изначально она вела только финансовую и торговую деятельность. С 1994 года начала действовать как финансовая пирамида.http://kriminal.tv/news/smi_terroristov_skryli_skandalnyj_njuans_iz_biografii_pushilina_video.html
Воюют патриоты , плодами пользуется дерьмо . Доказано Украиной .
22.11.2018 21:19
Ответить
Больше не нравится 4
пристреляйтесь.. поправка на ветер...и ждите завтра ... борт № 1 РФ
(оно ж в крым собралось.... а вдруг ...траектории совпадут?)