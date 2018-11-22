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 Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района ООС, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 01

Военные продемонстрировали навыки по поражению нескольких волн морского десанта, минированию морского участка и применения аэрозольного маскировки без боевой стрельбы.

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 02
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 03

Смотрите: Учения танковых подразделений прошли на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 04
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 05

"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольного маскировки, подразделением минировании акватории моря, батареи боевого прикрытия и группы беспилотных летательных аппаратов", - отметил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток".

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 06
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 07

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Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 08
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 09
Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 10

Также, во время учений, подразделения противовоздушной обороны ООС продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские военные провели учения по отражению атаки вражеского десанта с Азовского моря. ВИДЕО

Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС 11

Источник: https://censor.net.ua/p3098454
 
   
 Топ комментарии
 
ёпсель-мопсель... как во время!
пристреляйтесь.. поправка на ветер...и ждите завтра ... борт № 1 РФ
(оно ж в крым собралось.... а вдруг ...траектории совпадут?)
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СМИ террористов скрыли скандальный нюанс из биографии Пушилина (видео)
22 ноября 2018 г. в 20:50
Подконтрольный террористам "ДНР" телеканал "Юнион" скрыл скандальный нюанс о новом главаре Денисе Пушилине.
По данным издания "Новости Донбасса", в сюжете о его биографии не упомянули об участии в финансовой пирамиде "МММ" .
Журналисты лишь рассказали, что Пушилин родился в Макеевке в семье рабочих, закончил лицей, служил в армии, поступил в университет и сменил несколько работ. Но где именно он был трудоустроен и чем занимался - решили умолчать.
По данным издания, информация об участии Пушилина в "МММ" была также удалена с его персонального сайта. Но эта редакция сохранилась в кэше.
Информация о работе Пушилина в фирме "Сладкая жизнь" была заменена формулировкой "в одной из дистрибьюторских фирм".
Отметим, что "МММ" - крупнейшая финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди в России. Изначально она вела только финансовую и торговую деятельность. С 1994 года начала действовать как финансовая пирамида.http://kriminal.tv/news/smi_terroristov_skryli_skandalnyj_njuans_iz_biografii_pushilina_video.html
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Воюют патриоты , плодами пользуется дерьмо . Доказано Украиной .
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ёпсель-мопсель... как во время!
пристреляйтесь.. поправка на ветер...и ждите завтра ... борт № 1 РФ
(оно ж в крым собралось.... а вдруг ...траектории совпадут?)
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Да техника старье из старья, что то сдабенько.
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Это старье превратит тебя в пепел, как говорил кисель тв, думай lvjhg fuk yff bkb или как тебя там ольгинский ушлепок!!!
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Ракетные стрельбы это хорошо. Всё правильно делают. Хорошо что уделяют внимание ПВО и аэрозольной маскировке. Хотелось бы чтобы эти учения не были для видимости а реально отрабатывались боевые ситуации .
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Димова завіса по-науковому - аерозольне маскування.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУчения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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