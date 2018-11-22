 Церемония прощания с украинским воином Виталием Кузнецовым начнется 23 ноября в Ивано-Франковске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виталий Викторович Кузнецов,1974 года, житель Ивано-Франковска, майор, помощник начальника штаба - начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который умер 21 ноября от внезапной остановки сердца во время боевого дежурства в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Виталий Кузнецов родился 09.07.1974 года. С августа 2014 добровольцем находился на фронте, служил в звании капитана в должности заместителя командира батальона по боевой подготовке 4-го батальона особого назначения Национальной Гвардии Украины "Ворон", прошел тяжелые бои у Крымского в январе 2015 года. Впоследствии поступил на военную службу по контракту в ряды ВСУ.

Похороны военнослужащего состоится 24 ноября в 10.00. У него остались жена и трое детей.

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