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Все про:пограничники (1139) сигареты (556) Словакия (382) собаки (127)

 Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение. ФОТО

Происшествие произошло вблизи словацкого города Кошице в конце прошлой недели, когда сотрудники полиции преследовали четырех украинцев, которые получали контрабандные сигареты из перевозящего руду грузового вагона.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, сотрудники отдела полиции Кошице получили информацию от таможни, что несколько человек должны встретить поезд с рудой на предприятии U. S. Steel Kosice, чтобы достать оттуда нелегальный груз.

Увидев полицейских, контрабандисты начали убегать, поэтому чтобы задержать беглецов, полицейские были вынуждены воспользоваться помощью специально обученной овчарки.

"Пес взял след и вскоре нашел человека в зарослях. Патрульный приказал собаке оставаться на месте, но человек первый напал на служебного пса с палкой, а тот нападавшего в ответ немного погрыз", - рассказывает пресс-секретарь местной полиции Ленка Иванова.

Уточняется, что собака крепко вцепилась в нижнюю часть спины, поэтому украинца ожидает длительное лечение.

Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение 01
Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение 02
Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение 03
Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение 04

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Другого контрабандиста также задержали с помощью пса.

На месте происшествия были обнаружены сигареты различных торговых марок на сумму свыше 23 тыс. евро.

Источник: https://censor.net.ua/p3098400
 
   
 Топ комментарии
 
Шо це за "место пониже спины"?😁😁😁 Писали б уже :"дупа"...)
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Скальп надо было тварине снять, жаль собака добрая попалась..
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"Первым напал на собаку с палкой..." - так она этого и ждала!!!
Где её фото? Это тот случай, когда собака УМНЕЕ человека.... Вівчарка прикордонників у Словаччині вистежила і затримала українських контрабандистів: одного чекає тривале лікування - Цензор.НЕТ 3707
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а погранцов с хорошим заносом Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение - Цензор.НЕТ 1364
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Нету худа без добра: теперь этот контрабандист будет показывать своим детям шрамы на жоппе и рассказывать, как был ранен на колчаковских фронтах...
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Шо це за "место пониже спины"?😁😁😁 Писали б уже :"дупа"...)
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Та дупа, дупа... Внизу спины реально больше не за что ухватиться.
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Правда? От у жінки Рева за це не можна ухопитися🤭
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Уточняется, что собака крепко вцепилась в нижнюю часть спины, поэтому украинца ожидает длительное лечение. Источник: https://censor.net.ua/p3098400
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А що таке "нижняя часть спиньі" 🤔
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тот нападавшего в ответ немного погрыз" Вівчарка прикордонників у Словаччині вистежила і затримала українських контрабандистів: одного чекає тривале лікування - Цензор.НЕТ 8343 умилило...
пусть радуется, шо не спередУ...мож уже й лечить ничего не надо біло б....
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если напишу шо хорошо = завидую, люди зарабатывали же, платили(ага) налоги потом, путем покупки виски и отдыха в сауне
если напишу шо плохо = антиевропеист и поддерживаю контрабандистов, чьи джипы похожи на кортеж Трампа
а вот если напишу шо скоро мы получим Тутмаса, то меня отправят в спам отеисты под командой самой сотоны
так шо напишу шо мне наидти в туалет по-лавровскому, но пса жалко - мало того что бегать по всяким зарослям, так еще и быдло с палкой напало
посадите их, словаки, да надолго!
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А якщо їх посадять роми, яких повно в Словаччині.
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роми посадять на самогони) теж непогано(погладжує iкону св. Сталiна))
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шо ви робиш з себе мовляв гуманiста i т. д.? всiм вiдомо шо навiть активiст Грiнпiс вiзьме додому хоч 14 тюленiв анiж одного циганина))
ах так, Аллах заповiдав.... Вівчарка прикордонників у Словаччині вистежила і затримала українських контрабандистів: одного чекає тривале лікування - Цензор.НЕТ 9522
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Про грінв піс мєні не відомо. А шо тобі Мойша заповідав я не чув, бо ще не народився🤗
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...еще и чью то сраку на вкус пробовать...
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Скальп надо было тварине снять, жаль собака добрая попалась..
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Добра ти жінка. Ось я чув як одна туніска перекрутила свого чоловіка на фарш і годувала робітників, а індуска отруїла 120 чоловіків...
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Народ дичает от жизни по-новому. Им бы дать тепло в дома, стабильность в жизни, так и подобреют.
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Дійсно, що в ОАЄ та Індії нема тепла у будинках, бо живуть по новому🤪
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У них чего другого нет. Индия вообще-то очень, очень бедная страна. Достойно живут несколько процентов населения. Остальные существуют.
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Лера, ну ты шо? За какие-то сраные сигареты снять скальп с человека?
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"Первым напал на собаку с палкой..." - так она этого и ждала!!!
Где её фото? Это тот случай, когда собака УМНЕЕ человека....
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Собака завжди розумніша чим людина. Оберемо президентом собаку. 🐕
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ну снова же - незотят негодяи пахать на сою за миску похлебки!!!
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Считаю собачку надо на пост генпрокурора, вот бы ей работы было... С утра до ночи коррупционеров за нижнию часть спины ловить
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Якщо кобєль, то треба брати сучку з тєчкою. Цього достатньо🤗
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Уточняется, что собака крепко вцепилась в нижнюю часть спины, поэтому украинца ожидает длительное лечение.

За пухкеники, чи шо ? ))))
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Будучи недавно в Киеве, был удивлён насколько бездомные собаки развили свой инстинкт самосохранения. Например, несколько раз переходя оживленную улицу на зелёный сигнал светофора, замечал рядом с собой бездомного пса идущего у ноги. Как только мы дорогу перешли, собака продолжила бежать дальше по своим делам. Причём эта собака не шла на красный сигнал а ждала когда кто-нибудь начнёт переходить дорогу. Прикольно 😁
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Как в руду попали украинские сигареты если перевалка с вагонов в вагоны осуществляется в Словакии на ст.Чиерна над Тисой?
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А точно там "перевалку" делают? Или, может быть, тележки вагонные переставляют, на "евроколею"?
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Точно. Колёсные пары на тех-же вагонах не меняют
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- Да здравствует наш советский суд, самый гуманный суд в мире!...
- Прошу садиться...
- Ничего, ничего, я пастаю...
- Гражданин судья, а он сидеть не может...
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... це собачка ще гуманно затримала. Бо могла і за нижню частину живота прикусити))) небуло б вже що лікувати)))
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Собаки жизни отдают, служа человеку. Это надо ценить, ИМХО.
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Собачка гуманная,могла бы и в горло вцепиться.
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Повезло всё таки пацану, жив хоть остался, ну, а пятая точка заживёт, как на собаке.
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повезло..!не то шо некоторім...инфекционное заболевание - спорттравма
Вівчарка прикордонників у Словаччині вистежила і затримала українських контрабандистів: одного чекає тривале лікування - Цензор.НЕТ 4263
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вот бы у нас так боролись с контрабандистами, как словацкие собаки...
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Гуманный еврособакен - только за жопу покусал. Если бы была евросука - могла бы и тестикулы откусить.
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От пощастило так пощастило !... Це ж його не якась там лягава зі сказом покусала, а ЕВРОПЕЙСЬКА ( !!! ) вівчарка, ще й спеціально навчена (вчёна ) ! Тепер ще й у Європі лікуватимуть, як українського олігарха... А якби ще перед "ділом" застрахував свою "нижню частину спини" на мільйон євриків, то.... От був би "підйом" !... Це тобі не папіросами гендлювати...
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Гы! Собака опустила контру....По своему! Вівчарка прикордонників у Словаччині вистежила і затримала українських контрабандистів: одного чекає тривале лікування - Цензор.НЕТ 3208
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОвчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение. ФОТО
 
 
 
 
 
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