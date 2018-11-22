 Овчарка пограничников в Словакии выследила и задержала украинских контрабандистов: одному предстоит длительное лечение. ФОТО

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сотрудники отдела полиции Кошице получили информацию от таможни, что несколько человек должны встретить поезд с рудой на предприятии U. S. Steel Kosice, чтобы достать оттуда нелегальный груз.
Увидев полицейских, контрабандисты начали убегать, поэтому чтобы задержать беглецов, полицейские были вынуждены воспользоваться помощью специально обученной овчарки.
"Пес взял след и вскоре нашел человека в зарослях. Патрульный приказал собаке оставаться на месте, но человек первый напал на служебного пса с палкой, а тот нападавшего в ответ немного погрыз", - рассказывает пресс-секретарь местной полиции Ленка Иванова.
Уточняется, что собака крепко вцепилась в нижнюю часть спины, поэтому украинца ожидает длительное лечение.
Другого контрабандиста также задержали с помощью пса.
На месте происшествия были обнаружены сигареты различных торговых марок на сумму свыше 23 тыс. евро.
а погранцов с хорошим заносом
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А що таке "нижняя часть спиньі" 🤔
пусть радуется, шо не спередУ...мож уже й лечить ничего не надо біло б....
если напишу шо плохо = антиевропеист и поддерживаю контрабандистов, чьи джипы похожи на кортеж Трампа
а вот если напишу шо скоро мы получим Тутмаса, то меня отправят в спам отеисты под командой самой сотоны
так шо напишу шо мне наидти в туалет по-лавровскому, но пса жалко - мало того что бегать по всяким зарослям, так еще и быдло с палкой напало
посадите их, словаки, да надолго!
ах так, Аллах заповiдав....
Где её фото? Это тот случай, когда собака УМНЕЕ человека....
За пухкеники, чи шо ? ))))
Да, судить его будут так.
- Прошу садиться...
- Ничего, ничего, я пастаю...
- Гражданин судья, а он сидеть не может...