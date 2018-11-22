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 Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Председатель сельского совета пытался подкупить пограничника в Раховском районе Закарпатья, чтобы получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса партии табачных изделий в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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48-летний житель Раховского района предлагал взятку в 500 долларов США пограничнику отдела пограничной службы "Деловое". Силовики задержали мужчину с поличным.

Отмечается, что за указанную сумму мужчина рассчитывал получить разрешение от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.

"Также предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Кроме того, ему могла принадлежать часть табачных изделий, задержанная в тот день", - отмечают также пограничники.

Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 01
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 02
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 03
Глава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника 04

Пограничники отмечают, что участок государственной границы с Румынией в пределах Закарпатской области остается активным относительно попыток контрабанды табачных изделий.

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Как сообщалось, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандист автомобилем на иностранной регистрации сбил начальника пограничного отдела "Деловое" Вадима Березенского.

От полученных травм Березенский умер, не приходя в сознание.

Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии его личность была установлена и он был задержан сотрудниками Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3098388
 
   
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Типа это майор не был контрабандистом.
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візьміть та пикою ще повтикайте дорогу...
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Все капец! Местные теперь перекроют дороги и заблокирут поганцов!!!
Будут выручать "борца за народ"!!;
Смешно??? Я думаю нет!!!
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а кому принадлежали сигареты на спасенной барже, 9 тысч ящиков, ауу, отзовитесь, хозяева, или им уже все вернули...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава сельсовета на Закарпатье, связанный с убившими майора ГПСУ Березенского контрабандистами, задержан при попытке подкупить пограничника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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