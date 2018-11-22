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 Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура. ФОТО

В Киеве задержан заместитель директора коммунального предприятия "Управление зеленых насаждений" Дарницкой РГА, который требовал и получил 12 тыс. гривен неправомерной выгоды за размещение кофе-машин в общественном месте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

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За указанные средства заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин на территории парка Партизанской славы в Дарницком районе столицы.

Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура 01

Чиновника задержали накануне вечером в служебном кабинете сразу после получения им обусловленных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжается.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3098354
 
 
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Питання лише за одну чи за всі разом? Бо та купа паперів значно важча, а ніж ₴12 тонн...😕
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Не много требовал,так что можно понять и простить.
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цены упали
демпингуют коррупционеры
Ящитаю це перемога
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Срочно вызывайте Пэдро. Он обещал руки рубить.
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...заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин
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Вот так они во всём, эти падлы. Как может нормально работать и приносить прибыль бизнес? Этих паразитов нужно истреблять.
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