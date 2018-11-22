 Чиновник Дарницкой РГА требовал 12 тыс. грн за размещение кофе-машин в столичном парке, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.
За указанные средства заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин на территории парка Партизанской славы в Дарницком районе столицы.
Чиновника задержали накануне вечером в служебном кабинете сразу после получения им обусловленных средств.
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжается.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.
демпингуют коррупционеры
Ящитаю це перемога
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Вот так они во всём, эти падлы. Как может нормально работать и приносить прибыль бизнес? Этих паразитов нужно истреблять.