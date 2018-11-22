 Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Еспрессо" со ссылкой на пользователя Facebook Виктора Литовченко.
"А вы уже видели, как прямо к годовщине Евромайдана в восстановленном Доме Профсоюзов открыли ресторанчик KFC? Я уже промолчу, насколько корректно открывать точку жареной курятины в горелом во время революции здании... Большим шоком должна стать принадлежность этого ресторана. Думаете, им ведают американцы? Как бы не так... Вот вам скрин с приглашением к сотрудничеству. Никого ничто случайно там не шокирует? Приятного аппетита кароч", - написал он.
На официальном сайте KFC находятся контакты российских представителей отдела недвижимости и развития.
"Россия ведет бизнес KFC в Украине. (У Виктор Литовченко это наблюдение увидел.) И открыли точку в Доме профсоюзов на Майдане. Сходил на сайт kfc-ukraine.com, проверил. Точно. "Если вы хотите стать нашим партнером", обращайтесь в Москву", - написал пользователь Игорь Ляшенко.
На момент публикации данной новости, контакты московского офиса уже убрали из раздела "Бизнес с KFC" на сайте kfc-ukraine.com. Вместо них там указан адрес электронной почты с украинским доменом.
Вчера в Доме профсоюзов на киевском Майдане, который горел во время Революции Достоинства и в котором погибали люди, открылся фастфуд KFC. Вечером неизвестные пришли под заведение с шинами, подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек и после дачи пояснений отпустили.
и с липецким торговые партнеры
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11536
и выкинуть всех альфов и сберов!!!
Ху*вые пчелы несут ху*вый мед. Аксиома.