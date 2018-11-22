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 Происшествия, Общество
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 Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют. ФОТО

На официальном сайте KFC в разделе "Франчайзинг" указаны контакты отдела недвижимости и развития, который находится в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Еспрессо" со ссылкой на пользователя Facebook Виктора Литовченко.

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"А вы уже видели, как прямо к годовщине Евромайдана в восстановленном Доме Профсоюзов открыли ресторанчик KFC? Я уже промолчу, насколько корректно открывать точку жареной курятины в горелом во время революции здании... Большим шоком должна стать принадлежность этого ресторана. Думаете, им ведают американцы? Как бы не так... Вот вам скрин с приглашением к сотрудничеству. Никого ничто случайно там не шокирует? Приятного аппетита кароч", - написал он.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 01

На официальном сайте KFC находятся контакты российских представителей отдела недвижимости и развития.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 02

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"Россия ведет бизнес KFC в Украине. (У Виктор Литовченко это наблюдение увидел.) И открыли точку в Доме профсоюзов на Майдане. Сходил на сайт kfc-ukraine.com, проверил. Точно. "Если вы хотите стать нашим партнером", обращайтесь в Москву", - написал пользователь Игорь Ляшенко.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 03

На момент публикации данной новости, контакты московского офиса уже убрали из раздела "Бизнес с KFC" на сайте kfc-ukraine.com. Вместо них там указан адрес электронной почты с украинским доменом.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 04

Вчера в Доме профсоюзов на киевском Майдане, который горел во время Революции Достоинства и в котором погибали люди, открылся фастфуд KFC. Вечером неизвестные пришли под заведение с шинами, подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек и после дачи пояснений отпустили.

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 05

Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют 06

Источник: https://censor.net.ua/p3098308
 
   
 Топ комментарии
 
Моей ноги,в этой забегаловке не будет. Правда и была несколько раз за всю свою жизнь.
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патамушто сваё
и с липецким торговые партнеры Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют - Цензор.НЕТ 4186
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Дедушка на Калинина очень похож . Совпадение ?
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патамушто сваё
и с липецким торговые партнеры Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют - Цензор.НЕТ 4186
 показать весь комментарий
 
 
Дедушка на Калинина очень похож . Совпадение ?
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Моей ноги,в этой забегаловке не будет. Правда и была несколько раз за всю свою жизнь.
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Оказывается, главные кентуккийцы в москве сидят. Вот такой злобный оскал экономической географии.
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Кремлёвский бизнес держится на гопниках.
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если соевые зотят сотрудничать 0 наше дело - поставить на место
и выкинуть всех альфов и сберов!!!
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Более того, не только кацапская франшиза развивает свой бизнес в Украине но, здесь его представляет небезизвестный Юрий Мурай- деловой партнёр и совладелец компании министра налогов и сборов ДНР Петром Савченко, тесно связаный с Александром Дарда и Выхрыстюком.
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як то кажуть - всіх з 5 річницею Революції Гідності...((
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Иза одного ресторана продажи упадут во всех. Маркетиен для америкнской сети бывстрого питания по-русски.
Ху*вые пчелы несут ху*вый мед. Аксиома.
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Нужно начинать рекламную компанию с разьяснением зарубежным представителям политики политических провокаций кацапского бизнеса, это- раз. Поднимать вопрос в Украине по расширению влияния кацапского бизнеса, это- два. Уже на сегодняшний день мы имеем засилие торговых сетей оккупанта, которые реализуют эрефийскую продукцию в Украине; полное доминирование мацковских мобильных операторов, что является стратегической отраслю отданой агрессору; масса кацапских банков свободно функционирует и даже спонсируется государством; сотни предприятий уходят от санкций на территории Украины.... По-сути, украинская власть способствует кацапскому бизнесу укрыватся от санкций и вымывать из Украины валюту для агрессора.
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Від одного вигляду того дідугана на емблемі KFC апетит зникає. Окрім того, що практично увесь фастфуд шкідливий для здоров'я, так ці KFC б'ють рекорди серед інших за шкідливістю. Та ще й кацапи, як виявилосьУкраїнський сайт KFC пропонував розширювати мережу через московський офіс. Зараз контакти відсутні - Цензор.НЕТ 7925
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют. ФОТО
 
 
 
 
 
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