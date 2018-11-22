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 На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины. ФОТОрепортаж

В среду, 21 ноября, в Киеве в Днепровской районе обнаружили труп. Мужчина скончался на лавочке на территории детской площадки около жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Сообщение о происшествии поступили на линии экстренных служб около 23:40. 

Тело обнаружили жители рядом стоящего дома. Они вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена и были спущены штаны. На вид погибшему 35-40 лет. Документов при себе он не имел, поэтому установить личность пока не удалось.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 01

По словам сотрудников полиции, выглядел он неблагополучно, но на бездомного не похож. По предположениям медиков, возможно, он скончался от передозировки, но предварительные выводы врачи сделали по внешним признакам. Рядом с телом лежали только пачка сигарет и зажигалка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть человек погибли от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области, - полиция

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 02

На месте работали патруль полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Территорию детской площадки оградили. Причины смерти установят при вскрытии.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 03

Напомним, 19 ноября возле торгового центра Smart Plaza в Шевченковском районе возле станции метро "Политехнический институт" нашли тело мужчины. Он оказался сотрудником ТРЦ. Тело пролежало на паркинге около четырех дней.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3098267
 
 
 Топ комментарии
 
"На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов."- следы заметают...
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неблагополучно выглядят те, кто одевается в китайские шмотки, купленные на дарынке или в каком-нибудь трц квадрат, а люди в одежде из секонд-хенда выглядят респектабельными европейцами
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"На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов."- следы заметают...
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Этт хоть "красиво" умер а Пушилина в лифте прокатают или в кафешку сводят.
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Детскую площадку, как опасное место, закрыть.
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нынче каждый третий одевается в секонд хендне и выглядит неблагополучно.
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неблагополучно выглядят те, кто одевается в китайские шмотки, купленные на дарынке или в каком-нибудь трц квадрат, а люди в одежде из секонд-хенда выглядят респектабельными европейцами
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даа, уж, это точно. только в европу шмотки попали и китая и банглаеш.
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Дети в подвале играли в Гестапо...
Умер от пыток сантехник Потапов.
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Может сосиску съел с отравой, которые разбрасывают " добрые люди" для собак. У них тоже перед смертью пена изо рта..
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Скрипалей тоже на лавке нашли и у них тоже пена из рта шла.
Токсикологическую экспертизу полезно провести.
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Щось у швидкій Києва з медіками проблема, діагноз не можуть встановити, це ж типова епілепсія, піна з роту.
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По перше не медіками, а медиками, а подруге, як гадаєте, у Скрипалів так само епілептичний напад синхронно-одночасно стався?
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отже, Ватсон, хуйло отруїв його новичком на дитячому майданчику, геніально! Тільки він один, а Скрипалів було двоє одночасно отруєно.
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Дякую за комплімент, Шерлоку.
А до чого тут місце злочину та кількість жертв?
Нас має цікавити справжня причина смерті людини, а не чиїсь домисли чи вигадки.
Хоча, якщо це отруєння бойовим препаратом на дитячому майданчику, то цей випадок виглядає вже зовсім по-звірячому.
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При епілепсії трохи інше. Там під час приступу хворий падає і починаються корчі. Смерть в більшості випадків настає від асфіксії власним язиком. інколи від травм при падінні, керуванні транспортом, тощо...
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От я ж і питаю, чому всі так впевнені і намагаються нас в цьому переконати, що це нещасний випадок або хвороба?
Може це вбивство?
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Отмечаю очень интересную тенденцию в последние года два - бомжи стали очень стильно выглядеть. Часто видишь роющегося в мусорке бомжика - а явно бомж, судя по опухшие у от пьянки и побоев лицу и неопрятной шевелюре. Но одежда не новая, но вполне себе годная. Произвёл впечатление своей эклектичностью конченый престарелый бомж в явно фирменной кепке, поло по-моему Хилфигер и по-моложёжному узких джинсах.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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