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 Умер начальник ГРУ РФ Коробов. ФОТО

На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

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Умер начальник ГРУ РФ Коробов 01

Отмечается, что российский генерал-полковник Коробов служил в ВС с 1973 года, работал в военной разведке с 1985 года. На пост начальника ГРУ РФ он был назначен указом президента России в январе 2016 года, когда в возрасте 58 лет скончался его предшественник - Игорь Сергун.

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Умер начальник ГРУ РФ Коробов 02
Фото: Газета.ру

В конце 2016 года Коробов попал в санкционный список США. 

Источник: https://censor.net.ua/p3098265
 
   
 Топ комментарии
 
Креплюсь. Только бы не зарыдать, только бы не зарыдать!
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правильно писать не умер а подох!
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Чайком угостило хуйло своего холопа😁
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кремлевским стекломоем траванулся Помер начальник ГРУ РФ Коробов - Цензор.НЕТ 215
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был назначен в 2016 году и теперь УМЕР )))))) УБИЛИ !!! как и ЧУРКИНА !!! я удивляюсь как долго держиться в мацкве ШОБЛА януковича ((((
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мабуть після шпилів не просихав та й врізав дуба у стані поросячого вереску
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.......провал РАЗВЕДЧИКОВ только подтверждает эту смерть !!!!
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не так всё просто в этом гадюшнике - путлер ставленник не только силовиков, но и мафии, грубо говоря -промежуточная фигура, свой среди чужих, чужой среди своих
именно поэтому военные его тихо ненавидят, а мафия всячески оберегает
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Топь.....Претенденту на эту должность, прежде чем соглашаться, надо попрощаться с родными и написать завещание.
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и этот уже ничего не расскажет на суде... зачистка исполнителей кремлевских афер ?
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Это подарок от ватоцефалов моему куму, который больше года был в АТО в десантуре, и у которого сегодня День Рождения )))
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Пукин спрашивает на похоронах у Шойгу:
- От чего помер генерал?
- От продолжительной болезни...
- А чего морда синяя?
- А ты думаешь от сам "новичёк" хлебал?
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Чуркин постпред россии в ООН откинулся года два назад как только рассказал всему миру о письме януковича. При путине продолжительность жизни чиновников и генералов в россии резко сократилась. Ждем продолжение.
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" Я слишком много знал...." Очередной раунд выиграла ГБ. И это хорошо.
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.....такой БУГАЙ и долго и продолжительно и нач. ГРУ )))))) как ЧУРКА весь такой ЛОСНЯВШИЙСЯ и РОЗОВОЩЕКИЙ вдруг ОКОЧУРИЛСЯ !!!
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В незатейливых контрастах

Жизнь рассейских педерастов.
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Еще не читала коменты, но думаю, что все скорбят в подобающей этому случаю манере.
Заранее всем плюсую!!!
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Новости на Цензоре как будто Украина какая-то область рашки.
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Хочешь почитать про Украину, зайди на лентусру.
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Даже до пенсии не дожил, бедняга. Долгая, продолжительная болезнь - наверное целых 24 часа.
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А у нас уже который по счету склад боеприпасов взлетел и никто не умер и даже в отставку не ушел.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУмер начальник ГРУ РФ Коробов. ФОТО
 
 
 
 
 
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