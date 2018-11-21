 В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке активист Роман Синицын.

Он отметил: "Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане. Открыли сегодня утром. Курочки жареной не хотите? Интересно, когда он сгорит? Поздравляю с годовщиной Революции Достоинства.

p.s. Кому принадлежит франшиза?"







На страничке этого заведения пользователи оставили только негативные отзывы, а также опубликовали фото шин под заведением.





Позже Синицын отметил: "Газ, дубинки, пакуют. Майдан сейчас".





