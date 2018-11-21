 В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке активист Роман Синицын.
Он отметил: "Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане. Открыли сегодня утром. Курочки жареной не хотите? Интересно, когда он сгорит? Поздравляю с годовщиной Революции Достоинства.
p.s. Кому принадлежит франшиза?"
На страничке этого заведения пользователи оставили только негативные отзывы, а также опубликовали фото шин под заведением.
Позже Синицын отметил: "Газ, дубинки, пакуют. Майдан сейчас".
ресторан всё-таки...
открываем
KFC
$746,900
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы.
Инвестиции: $700'000
Вступительный взнос: $46'900
Отчисления: отсутствуют
Регионы развития: Россия, Украина
В ИЗБРАННОЕ
КОНТАКТЫ ФРАНШИЗЫ
ID: 468.
Направление: Питание.
Сфера бизнеса: Фаст-фуды.
"Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане. Открыли сегодня утром." Источник: https://censor.net.ua/p3098247
Макдональдс не является франшизой.
Остается вопрос к разрешительными органам. может их уволить?
Цензор так прикалывается ?
на Майдані Незалежності
Имена собственные не переводятся ни на русский, ни на папуасский, ни на любой другой язык. Это НАЗВАНИЕ.
Щодо власних назв (а вони поділяються на кілька категорій) - то там існує кілька принципів та правил. Є, зокрема, традиційний, він вже усталився колись давно, не відображає вимову, але прийнятий: той же Париж французькою вимовляється Парі, Лондон раптом французькою є Londres, а мацква - Moscou (en français) and Moscow (in English).
І в кожній мові своя структура, правила, можуть бути і є відсутні окремі звуки, які треба передати при вживанні іншомовної назви. Ще є принцип =найменшого зусилля= (la tendance du moindre effort).
От у французькій нема звуку =ч=, тому моє прізвище на *ченко франкофони завжди вимовляють *шенко + наголос на останній склад, бо у фр. наголос завжди падає лише так. А в англ. *ченко кажуть, але наголос ставлять так, як зручно їм, а не так, як в українській мові.
Так само у фр. нема звуку =х=, тому наш Харків та інші назви вони передвють через звук =к=: kh.
То довго ... Я колись дипломну писала на цю тему (винятково про географічні назви). Звичайно, речі міняються ... Але разом з тим є певні об*єктивні фактори.
Мене страшенно дратує, коли наші спортивні коментатори москальські імена та прізвища вимовляють на москальський лад. А москалі говорять, як зручно їм.
Незолежності то є на російскій мові - независимость.
Майдан Нэзалежности - это НАЗВАНИЕ.
Как бы икеа не надумала открываться в какую-то не ту дату.
Вернуть его взад в кацапляндию, чтобы не нёс пургу. Всё равно, судя по пидлабузным соевому текстам, свободным человеком (с соответствующим мышлением) он не станет НИКОГДА.
но киевские филиалы покупают дешёвое сырьё, напичканное гормонами и антибиотиками.
Конченный фастфуд для тех, кто не уважает себя и не думает о будущем.
Ну, а место нового филиала, конечно красноречивое.
Надо и в Одессе открыть - там сгорело людей побольше.
А самый крупный KFC должен открыт быть в том фашистском концлагере,
где сожжено больше всего узников.
Приятного аппетита, урроды.
где будут стоять манекены в форме Беркута и других подразделений для разгона народа.
Где можно натренировать точный бросок куска гранита в кевларовый кумпол.
Окна должны быть прозрачными, чтобы прохожие видели, что процесс тренировки идёт.