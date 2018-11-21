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Все про:майдан (3848) революция (1290) рестораны (150)

 В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами. ФОТОрепортаж

21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Это вызвало волну возмущения украинцев. Под ресторан принесли шины, а на стены нанесли граффити.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке активист Роман Синицын.

Он отметил: "Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане. Открыли сегодня утром. Курочки жареной не хотите? Интересно, когда он сгорит? Поздравляю с годовщиной Революции Достоинства.
p.s. Кому принадлежит франшиза?"

В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 01

На страничке этого заведения пользователи оставили только негативные отзывы, а также опубликовали фото шин под заведением.

В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 02
В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 03

Позже Синицын отметил: "Газ, дубинки, пакуют. Майдан сейчас".

В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 04
В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 05
В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами 06

Источник: https://censor.net.ua/p3098247
 
   
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может ты еще и против майдана был в 2013-14 годах?
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Дрыща фирма. Кума офшорного будкомайдановца
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Хочуть дати людям зрозуміти, до якого місця їм Революція, котра привела їх до влади... А будинку цьому таки ще горіти...
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ну как то все же сравнения не очень аналогичные...насколько известно, немногие погибли при пожаре том...хотя наверное, не стоит все же пока открывать там такие рода заведения
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КРУПНЕЙШИЙ КАТАЛОГ ФРАНШИЗ В УКРАИНЕ
открываем
KFC
$746,900
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы.
Инвестиции: $700'000
Вступительный взнос: $46'900
Отчисления: отсутствуют
Регионы развития: Россия, Украина
В ИЗБРАННОЕ
КОНТАКТЫ ФРАНШИЗЫ
ID: 468.
Направление: Питание.
Сфера бизнеса: Фаст-фуды.
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Откуда дует видно из названия:

"Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане. Открыли сегодня утром." Источник: https://censor.net.ua/p3098247
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А вы в курсе откуда в Киеве Макдональдс ?
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Только не говорите, что там "русские бани"! У річницю Революції Гідності в Будинку профспілок на Майдані мережа швидкого харчування KFC відкрила ресторан. Громадяни відреагували шинами - Цензор.НЕТ 5876
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Из США. Так же как и во всём мире.
Макдональдс не является франшизой.
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Думаю у киевлян рука бы не поднялась.
Остается вопрос к разрешительными органам. может их уволить?
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А могут и рыгни открыть , те что в мацкву удрали
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Ну да, ну да... рука мацквы ... а власти типа не причем
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на Майдане Незалежности

Цензор так прикалывается ?
на Майдані Незалежності
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На русском - площадь независимости. Меня коробит когда на рус ТВ шоу каверкают украинские слова.
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нет, украинские географические названия транслитерируются, а не переводятся
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Ота, белобрісая.Шо на НТВ. Як би, були руки по дленіше, задушив би.
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На русском - Майдан Незалэжности.
Имена собственные не переводятся ни на русский, ни на папуасский, ни на любой другой язык. Это НАЗВАНИЕ.
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на самом деле перевести то можно, но правильнее употреблять в транлитерированом виде
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Це не зовсім так.
Щодо власних назв (а вони поділяються на кілька категорій) - то там існує кілька принципів та правил. Є, зокрема, традиційний, він вже усталився колись давно, не відображає вимову, але прийнятий: той же Париж французькою вимовляється Парі, Лондон раптом французькою є Londres, а мацква - Moscou (en français) and Moscow (in English).
І в кожній мові своя структура, правила, можуть бути і є відсутні окремі звуки, які треба передати при вживанні іншомовної назви. Ще є принцип =найменшого зусилля= (la tendance du moindre effort).

От у французькій нема звуку =ч=, тому моє прізвище на *ченко франкофони завжди вимовляють *шенко + наголос на останній склад, бо у фр. наголос завжди падає лише так. А в англ. *ченко кажуть, але наголос ставлять так, як зручно їм, а не так, як в українській мові.

Так само у фр. нема звуку =х=, тому наш Харків та інші назви вони передвють через звук =к=: kh.

То довго ... Я колись дипломну писала на цю тему (винятково про географічні назви). Звичайно, речі міняються ... Але разом з тим є певні об*єктивні фактори.

Мене страшенно дратує, коли наші спортивні коментатори москальські імена та прізвища вимовляють на москальський лад. А москалі говорять, як зручно їм.
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Та не как. Майдан - Площадь
Незолежності то є на російскій мові - независимость.
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Еще раз для тех, до кого плохо доходит с первого раза: ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ.
Майдан Нэзалежности - это НАЗВАНИЕ.
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Там по новому закону вроде переводить нельзя. Теперь правильно будет так писать на русском в украинских сми: я родился в городе Запорижжя. Харкив большой город и т.д.
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Позор на весь мир.
Как бы икеа не надумала открываться в какую-то не ту дату.
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так будинок профспілок належить профспілкам а вони перший поверх сдають а аренду, а профспілки там популісти збіговисько.
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В доме профсоюзов работает паб "Каратель". Им сколько уже пишут на ФБ, что нельзя в таком месте стейками и шашлыками торговать, а им пофиг. И ветеранов АТО там полно, и волонтеров. А KFC, видать, посмотрели, и себе давай. Если выгонять, то всех. Каратєль стейк
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Почитайте комменты к этому его посту. У річницю Революції Гідності в Будинку профспілок на Майдані мережа швидкого харчування KFC відкрила ресторан. Громадяни відреагували шинами - Цензор.НЕТ 4402 Если он еще их удалить не успел.
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Бабченко- полный конченный придурок, если он не может отличить разочарование в воровской власти олигархов, которая пришла благодаря крови Небесной сотни, от "разочарования" в Майдане.
Вернуть его взад в кацапляндию, чтобы не нёс пургу. Всё равно, судя по пидлабузным соевому текстам, свободным человеком (с соответствующим мышлением) он не станет НИКОГДА.
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РЕСТОРАН? KFC рестораном стал, серьезно? Забегаловка для бомжей, с очень вредной жрачкой, немытым прыщавым персоналом и тараканами на кухне. Ресторан блядь
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А кто-то нам каждый день вещает, какое днище пробивают кацапы..... По сути наша "влада" ничем от них не отличается, если допустила открытие такого заведения в здании, где заживо сгорели люди....... Не совести, ни чести. НИЧЕГО. Мрази....
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Может, в Кентукки этот чикен и несёт в себе что-то полезное,
но киевские филиалы покупают дешёвое сырьё, напичканное гормонами и антибиотиками.
Конченный фастфуд для тех, кто не уважает себя и не думает о будущем.
Ну, а место нового филиала, конечно красноречивое.
Надо и в Одессе открыть - там сгорело людей побольше.
А самый крупный KFC должен открыт быть в том фашистском концлагере,
где сожжено больше всего узников.
Приятного аппетита, урроды.
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Поменяли власть воров на власть барыг. И это оказалось намного хуже.
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а Юля до якого угрупування буде належати злодіїв чи бариг? Чи одночасно обидві очолить?
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Юля належить то такого "угрупування", при котором людям жилось лучше, чем при всех президентах вместе взятых.
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Нет, не хуже, тролль. Хуже кацапской власти быть не может НИЧЕГО. Хотя да, хитровы*банные барыги тоже не есть гуд.
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открыли КФС и правильно сделали. а то там сделать, мемориал? он уже есть на Институтской.
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Ничего святого у мокшанского чучела.....
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Вместо KFC там надо открыть тренивочный спортивный зал боевых искусств,
где будут стоять манекены в форме Беркута и других подразделений для разгона народа.
Где можно натренировать точный бросок куска гранита в кевларовый кумпол.
Окна должны быть прозрачными, чтобы прохожие видели, что процесс тренировки идёт.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов на Майдане сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Граждане отреагировали шинами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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