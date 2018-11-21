 Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 18-00. За пару часов на Майдан прили несколько сотен людей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 18-00. За пару часов на Майдан прили несколько сотен людей.
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, или что теперь, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...