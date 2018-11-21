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 Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева вечером 21 ноября люди собрались на Майдане Незалежности, чтобы отметить 5-ю годовщину начала Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 18-00. За пару часов на Майдан прили несколько сотен людей.

Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 01
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 02
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 03
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 04
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 05
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 06
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 07
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 08
Вечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства 09

Источник: https://censor.net.ua/p3098244
 
   
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Грустно видеть, кто пришел во власть и что вокруг творится 😥
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, или что теперь, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВечером 21 ноября на Майдане люди отметили начало Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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