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 Украинский воин, майор 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе. ФОТО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовать информацию о том, что 21 ноября погиб уроженец города, воин 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Марцинкив отметил: "В зоне боевых действий погиб еще один франковец - майор Виталий Кузнецов. От всей общины города выражаю искренние соболезнования семье Героя. У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сына".

Валерий Кузнецов был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр. Защищал Украину с 2014 года. Был заместителем командира четвертого батальона Нацгвардии. Участвовал в тяжелых боях в Крымском в январе 2015 году.

Украинский воин, майор 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3098241
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинский воин, майор 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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