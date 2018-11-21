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 Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии "экстази", задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу наркодельцов. Ее члены занимались сбытом синтетических психотропов в особо крупных размерах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии экстази, задержана в Киеве, - Нацполиция 01

В состав группы входило трое молодых людей, в возрасте от 24 до 26 лет. Злоумышленники осуществляли поиск оптовых покупателей наркотовара и реализовывали психотропы в особо крупных размерах. Кроме того, в их функции входило обеспечение прикрытия противоправной деятельности группы и транспортная логистика.

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"В результате проведения ряда оперативных комбинаций работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции изъяли у 25-летнего киевлянина около 1,5 тыс. таблеток MDMA ( "экстази"), а также более 300 тыс. гривен, полученных от сбыта психотропов", - говорится в сообщении.

Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии экстази, задержана в Киеве, - Нацполиция 02

В целях конспирации своей деятельности злоумышленники использовали несколько комплектов автомобильных номеров для прикрытия передвижения автотранспорта, а также различные разрешительные документы.

Оперативниками полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. Полицейские дополнительно изъяли более тысячи единиц "экстази", предназначенных для дальнейшего сбыта, шесть листов с марками LSD. Также полицейские обнаружили два пистолета, три помповых ружья и патроны к ним, шесть комплектов номерных автомобильных знаков, деньги, полученные от продажи психотропных наркотиков.

Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии экстази, задержана в Киеве, - Нацполиция 03

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Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии экстази, задержана в Киеве, - Нацполиция 04

В общем у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропов. Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет почти миллион гривен.

Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в причастности к незаконному сбыту наркосредств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/p3098234
 
   
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НАРКОТОРГОВЦЫ! ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ДОРОГИ! ЧЕМ ВЫ ХУЖЕ ЕВРОБЛЯХЕРОВ?
Создайте свою организацию с названием "НАРКО ЕВРО СИЛА".
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Больненьке, но ничего - пройдет
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Зольдат,
ты, видно, совсем старый, или раненный в голову,
раз не понимаешь, что если гнойсманов не останавливать,
то они сделают растаможку в 20 раз дороже.
Протестующие делают хоть что-то, чтобы власть проснулась и прозрела,
а терпилоиды будут платить, платить, платить,
продавать детей на органы и покорно платить.
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Нарики, ану объясните мне почему эти таблетки такой формы? Просто очень интересно, никогда не видел этой фуйни Банду наркоторговців, які продавали оптові партії "екстазі", затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8740
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Все гаражи, все стены домов в этих надписях с электронным адресом.
Наверное, неравнодушным людям есть смысл купить бутылочку растворителя,
железную мочалочку и вытетереть хотя бы по 3-5 надписей каждому.
Нас всё таки больше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда наркоторговцев, продававших оптовые партии "экстази", задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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