 Банда наркоторговцев, продававших оптовые партии "экстази", задержана в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входило трое молодых людей, в возрасте от 24 до 26 лет. Злоумышленники осуществляли поиск оптовых покупателей наркотовара и реализовывали психотропы в особо крупных размерах. Кроме того, в их функции входило обеспечение прикрытия противоправной деятельности группы и транспортная логистика.

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"В результате проведения ряда оперативных комбинаций работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции изъяли у 25-летнего киевлянина около 1,5 тыс. таблеток MDMA ( "экстази"), а также более 300 тыс. гривен, полученных от сбыта психотропов", - говорится в сообщении.

В целях конспирации своей деятельности злоумышленники использовали несколько комплектов автомобильных номеров для прикрытия передвижения автотранспорта, а также различные разрешительные документы.

Оперативниками полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. Полицейские дополнительно изъяли более тысячи единиц "экстази", предназначенных для дальнейшего сбыта, шесть листов с марками LSD. Также полицейские обнаружили два пистолета, три помповых ружья и патроны к ним, шесть комплектов номерных автомобильных знаков, деньги, полученные от продажи психотропных наркотиков.

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В общем у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропов. Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет почти миллион гривен.

Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в причастности к незаконному сбыту наркосредств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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